余文樂生意失敗後被野生捕獲 面腫五官下塌滿目滄桑 網民擔心為精神健康所致
余文樂的自家潮牌MADNESS門市上月尾全線結業，北京旗鑑店都倒閉。網民表示非常擔心余文樂健康，認為佢係受情緒困擾影響生活，導致滿面滄桑，樣貌顯得極為衰老！
余文樂自家潮牌結業清貨遭內地網民狠批
余文樂於2014年創立的MADNESS，一度成為中港台受歡迎潮牌，其後更主攻大陸，選擇在北京開設旗鑑店，不過先後捲入抄襲及政治的爭議風波後，跌落神壇，上月門市更全線結業。早前MADNESS進行大清貨，被內地網民狠批折扣後標價仍然太高，力斥「臨走掘一筆」、「早就應該結業」。有網民猜測MADNESS網店也快將結業，而余文樂早前自拍紀錄片中，曾提及因政治風波受到大影響，不但是生意，甚至影響到其演藝事業及個人形象。
余文樂東京原宿被捕獲 網民驚訝：變成咁仲認到？
余文樂未有回應有關門市執笠一事，近日卻被發現人在日本，更在原宿被野生捕獲，該女粉絲把合照放在小紅書，大讚余文樂友善，一直臉帶笑容。不過網民最關注余文樂變化極大的外貌上，照片中所見，他不但左右臉明顯不對稱，大小眼十分嚴重，右眼明顯撐不大及下垂，單邊面由眼、蘋果肌以至嘴都特別下塌。
余文樂陳冠希曾為代表性男神 現今兩位孖住上齊走樣
網民驚訝昔日顏值與陳冠希匹敵的余文樂，兩位今時今日都走晒樣兼大崩壞：「第一眼認不出來」、「究竟如何認到？應該是先認到同行太太吧」、「比趙本山本人更像趙本山」、「他的面怎麼了？」有不少網民更擔心其健康狀況：「為甚至於鴛鴦成這樣，大小眼太嚴重」、「不會是神經出事吧？」、「是不是中過風？」、「重症肌無力，我識人有呢個病係咁樣。」、「以為整容失敗」、「40就搞成咁，真係要小心身體！」、「有無幫林作買保險？」、「鴛鴦臉、大細眼兼下垂仲有嘴歪，有齊中過風的後遺」等。
常見問題
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