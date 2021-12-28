余文樂被導演及前老闆勸改一個壞習慣 親自拆解原因抗辯
前老闆鄒世龍：希望余文樂收斂啲﹗
鄒世龍是發掘余文樂的首任經理人，他回想：「當年一本雜誌舉行一個比賽，余文樂是其中一位參賽者而當時沒有取得名銜，但我們有一位同事很喜歡他，便主動找他簽約，當時他很年輕、靚仔，認為他有得發展。」
鄒世龍勸說：「希望他不要像以前般衝動，收斂一點，俗語bad boy一定顧家，我自己都是一個bad boy，特別緊張家人及小朋友成長，我相信他很努力做這事情，因為我有follow他的Ig，看得出他是很緊張家庭。」
劉偉強：余文樂其實是一個頗衰仔
2002年劉偉強選擇找余文樂飾演《無間道II》年輕版陳永仁角色，劉偉強笑說：「當時不知余文樂是誰，睇電視節目《Y2K》 時，我還記得一場他從樓梯走下來的戲，腦海閃著這些印象。」劉偉強說：「關係好得意，當你與一批演員合作之後，你們會有著感情，無論他是否適合拍、似不似、是否適合演，你都會找這班底，這就是我說的班底效應。」劉偉強又說：「他其實是一個頗衰仔，衰仔的意思不一定是壞人，最基本是孝順父母，會尊重前輩，這些他做得幾好的，值得欣賞的人。」不過到最後劉導演都未有再為「頗衰仔」解畫。
鄭保瑞：40歲人，脾氣要改吓
2008年鄭保瑞拍攝《軍雞》，邀請余文樂擔任重要角色，鄭保瑞說：「他給我的感覺是比較接近觀眾，他是少有可以從小就看到那種硬朗的男人，其實就是硬頸，但這是一種character。」及後鄭保瑞又話：「《車手》的阿樂一定是成長了，感到當時的樂仔是很想走前多步，想突破自己。」鄭保瑞又話：「余文樂40歲人喇，長大喇﹗脾氣要改吓，但我覺得已經收了很多呢﹗性格就是沒得改，看時間吧﹗除了這樣也沒其他。」
郭子健：話余文樂是一個忠誠正直嘅人，講出來都怕冇人信
郭子健曾執導的作品《青苔》、《救火英雄》、《悟空傳》，都找余文樂擔演，郭子健說：「他是很大鬥心的人，不論環境有幾惡劣，不理工作有多忙，身形練得不好都要加操，我見到他練習也覺得辛苦。」郭子健又話：「余文樂的外表與內在是很大差別的人，這樣高大靚仔，一定是很寸的人，我總覺得靚仔沒有好人，但我認識他以後，他完全不是那樣的人，有時我怕會否教壞了他，他其實外表花弗，內裡很忠誠正直的一個人，我說出來也怕人別不相信。」
余文樂爆和鄭保瑞片場互罵：我覺得很委屈
余文樂看著前輩們對他的看法後話：「看到這些我很尊重的人又很久沒見的人，感覺是很開心的，不管他們講我甚麼，好不好的我其實沒差，因為我本來就知道我有缺點，這已很足夠，剛剛出現的人第一個出現的是Stephen（鄒世龍），他找我才令我的career生涯開始，接下來與三位導演合作的電影時，都是在我最壞脾氣的時候，是我最臭脾氣的時候，最麻煩的時候，麻煩的意思是我脾氣很容易暴躁的時候，鄭保瑞就最清楚，我們在片場都是互罵的，他罵我，我又罵回去，我受不了，覺得很委屈﹗」
余文樂自認脾氣好好：現在好了不知道幾多倍
余文樂又話：「我自問我真的有缺點，我在控制我自己情緒上面，以前是非常差的，我敢講我現在比以前已經好不知道幾倍了，真的不知道好幾多倍，當然我敢說我現在很好，但一定一定比以前不同，我現在回頭看，也不好意思看，好糟糕，我認我過去的缺點﹗」
余文樂：我的失去就是沒有唸大學
余文樂提到廿年演員的得與失，先講：「我由零開始，現在所有的都是賺回來的，也賺太多，無論事業上，朋友家庭都賺很多，不敢講現在很成功，但完全沒有遺憾﹗」至於失去了甚麼？余文樂話：「我的失去就是沒有唸大學，比很多人早出來工作，比很多人更長工作時間，要面對很多不應該在該年齡遇到的壓力及事情，這些都是過去我的怨氣，負面情緒，可是我現在覺得這些都成為今天的我的基礎﹗」
曲線讚自己成功
余文樂又指自己常常看別人的紀錄片，「如果你沒有跟別人不一樣的過去及洗禮，不會成就一個特別的你，我不覺得自己有虧甚麼，最多是睡得比別人少，工作比人多、時間比別人長、壓力比別人多，我不這樣做怎會變成現在的自己﹗」被網民指他曲線讚自己是成功人士﹗