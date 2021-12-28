余文樂被導演及前老闆勸改一個壞習慣 親自拆解原因抗辯

余文樂自家視頻《InsideOut》最後一集，邀請過去入行20多年來對他人生有重大意義的幾位朋友接受訪問，當中包括他首任經理人鄒世龍及3位導演劉偉強、鄭保瑞及郭子健。前輩們都勸余文樂要改掉臭脾氣，而余文樂就指以前脾氣暴躁是因在片場受委屈，現在整個人都改變了，更揚言現在好了不知幾多倍，似乎唔認同導演及前老闆的意見﹗