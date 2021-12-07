余文樂結婚4周年自爆求婚過程 踢拖共享燭光晚餐 「特製戒指」浪漫得米
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、YouTube《Inside Out》影片截圖
拖鞋草戒指求婚成功
余文樂和台灣皮帶大王千金王棠云於2017年結婚，婚後育有一子一女，現定居台北，一家四口幸福滿滿，二人更不時於社交網大晒甜蜜合照。日前（5號）是樂仔與太太的結婚4周年紀念，他如常在IG感謝太太，一句「HAPPYANNIVERSARY」更將心底的愛意表露無遺，樂仔又冧晒多張夫婦合照，除了有二人親蜜咀嘴相外，更罕有曝光當年求婚時的照片，相中所見二人在沙灘正享用燭光晚餐，余文樂以一身背心短褲拖鞋打扮，送上一隻手織草戒指單膝跪地求婚，雖然沒有巨型鑽戒，但誠意搭夠成功抱得美人歸。有網友笑言「靚仔真係大晒！」亦有網友大讚皮帶大王千金王棠云的確娶得過，竟然不介意求婚沒鑽戒！
分享生活點滴
已踏入 40歲的余文樂，有感入行20年都在扮演別人的角色，好想做回真正的自己，所以決定製作一輯共10集的紀錄式短視頻《Inside Out》，全方位拍下自己最真實的一面，公開自己的工作、家庭、興趣、品味等，就連老婆同仔女都有份出鏡，讓觀眾以一個輕鬆的方式讓大家了解余文樂到底是一個怎樣的人。余文樂向來我行我素，但近年更被指戴住面具做人，令形象下滑，他為了重拾真我，把自己最真的一面呈現觀眾眼前， 開了個自家頻道《Inside Out 》，製作1輯10集紀錄式短視頻。
表現率性一面
在短片中，余文樂任意讓攝影師捕捉他生活上各種畫面，無拘無束的展示大家眼前，一句just go with flow（順其自然），隨意走進他的世界。
最想去Camping
余文樂原來一直以來最想做的事，是人生中嘗試過一晚camping 的滋味，他在片中跟大家分享與妻兒的生活點滴、對自己愛上NFT （非同質化代幣）藝術收藏投資的興趣由來和價值、各種收藏品的喜好、公開工作室的每個角落、個人品牌的創建運作、對過去和未來的事業睇法等。
不想錯失親子時光
提到今次製作的理念，余文樂很嚮往的說：「過去20年很多時間裡面為工作而忙，覺得現在應該給自己有另一個選擇，工作還是要繼續的，但可以選擇跟以前不同的方式。我更想的是留在太太和一對仔女身邊，陪著他們成長；我不想錯失寶貴的光陰。當下也想滿足一下自己的喜好和興趣，一步一步的實現和享受，就如露營一樣，也許你會覺得最簡單不過的事，但對我而言卻是一件一直夢寐以求的樂事。」因此平時好保護家人的余文樂，罕有地讓老婆王棠云與一對仔女正面曝光。