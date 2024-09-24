余文樂陳冠希齊現斷崖式崩壞 由後生鬥到40路 1事惹網民擔心

一代男神余文樂曾自2017年與台灣名媛王棠雲結婚後，並育有一對子女後，他便專注打理其潮牌事業，少有再現身幕前。現年42歲的他近日忽然在IG限時動態中玩自拍，相中他極為憔悴的樣貌，再度震驚網民，更有網民慨嘆他仲殘過他的昔日死敵陳冠希！

