余文樂陳冠希齊現斷崖式崩壞 由後生鬥到40路 1事惹網民擔心
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一代男神余文樂曾自2017年與台灣名媛王棠雲結婚後，並育有一對子女後，他便專注打理其潮牌事業，少有再現身幕前。現年42歲的他近日忽然在IG限時動態中玩自拍，相中他極為憔悴的樣貌，再度震驚網民，更有網民慨嘆他仲殘過他的昔日死敵陳冠希！
余文樂外貌變化震撼網民
最近，一位網民在社交平台上分享了余文樂的一張自拍照，並留言詢問：「我的天啊！！這是余文樂嗎？」照片中的余文樂看起來疲憊不堪，顯著老化，這讓許多網民感到驚訝，紛紛表示：「昨天剛看了完全沒看出來是他」、「老成這樣…」、「他才40出頭，怎麽搞的」、「衰老得真快」等。
網民擔心余文樂大細眼愈來愈嚴重
此外，關於余文樂的大細眼問題，也引起了網民的關注。有人詢問：「為甚麽會大小眼？兩個都雙眼皮呀！」對此，有粉絲解釋說，余文樂在拍戲時受傷，導致眼睛大小不同。然而，也有網民指出，余文樂從出道初期就已經是大小眼，並有人為他辯護，認為每個人都會隨著時間老去。
余文樂陳冠希孖住走樣 網民最擔心係中風先兆
網民驚訝昔日顏值與陳冠希匹敵的余文樂，兩位今時今日都走晒樣兼大崩壞，有不少網民更擔心余文樂的健康狀況：「為甚至於鴛鴦成這樣，大小眼太嚴重」、「不會是神經出事吧？」、「是不是中過風？」、「重症肌無力，我識人有呢個病係咁樣。」、「以為整容失敗」、「40就搞成咁，真係要小心身體！」、「有無幫林作買保險？」、「鴛鴦臉、大細眼兼下垂仲有嘴歪，有齊中過風的後遺」等。
余文樂日本被偶遇臉崩震驚網友
去年余文樂曾被內地網民偶遇，並在小紅書曬出二人合照，獲讚態度友善親切，不過此照片卻在網上掀起一陣男神崩壞討論，照片中所見，他不但左右臉明顯不對稱，大小眼十分嚴重，右眼明顯撐不大及下垂，單邊面由眼、蘋果肌以至嘴都特別下塌，被網民指嚴重走樣，才41歲已經不注重保養：「大小眼真的好嚴重」、「歲月饒過誰」、「街邊見到都認唔到」、「娛樂圈男星最終歸宿是趙本山」等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@lok666、微博@余文樂、FB@余文樂 Shawn Yue、小紅書圖片、新傳媒資料庫、《頭文字D》、IG＠jennierubyjane