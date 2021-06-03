驚恐症余文樂秘密返港 參加200人派對狂歡 全程唔戴罩室內煙駁煙

余文樂17年娶了台灣千金小姐王棠云，三年抱兩，近年移居台灣，平時見余文樂溫馨弄兒一家四口不知幾幸福，日前他卻自爆3年前患上驚恐症，最近再度復發，講到情況好嚴重。話口未完，呢頭余文樂就被影到已經秘密返港，現身西九文化區一個百人大派對，煙駁煙不知幾Happy，全場人零防疫意識，余文樂似乎已經唔記得自己有病，同埋仔女細老婆嫩。

撰文：東方新地 圖片：余文樂IG圖片