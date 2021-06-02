余文樂自爆3年前患驚恐症 靠藥物治療再度復發：我怕好不起來

余文樂17年娶了台灣千金小姐王棠云，三年抱兩，近年已移居台灣繼續發展其時裝王國，平時見余文樂溫馨弄兒一家四口不知幾幸福，日前他卻自爆3年前患上驚恐症，要靠食藥控制，本來以為已經根治，可惜最近再度復發。

撰文：東方新地 圖片：余文樂IG圖片