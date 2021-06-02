余文樂自爆3年前患驚恐症 靠藥物治療再度復發：我怕好不起來
余文樂17年娶了台灣千金小姐王棠云，三年抱兩，近年已移居台灣繼續發展其時裝王國，平時見余文樂溫馨弄兒一家四口不知幾幸福，日前他卻自爆3年前患上驚恐症，要靠食藥控制，本來以為已經根治，可惜最近再度復發。
撰文：東方新地 圖片：余文樂IG圖片
余文樂3年前機上發病
余文樂近年主力在內地及台灣發展，與太太王棠云先後誕下兒子余初見（Cody）及女兒余初心，並斥約2.8億台幣（約7,700萬港元）購入台北豪宅頂禾園作安樂窩，表面十分幸福，卻原來藏著暗湧。余文樂在IG的限時動態自爆3年前因長期工作壓力而患上驚恐症。「我三年前突然在飛機上很害怕，然後手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。」
余文樂復發後自我鼓勵
當年在飛機上發病的余文樂，幸獲機上一位外國醫生出手相救，經檢查後，醫生給他吃了一點鎮定劑，他才能平安渡過。余文樂經過一年藥物治療本以為已根治驚恐症，可是最近又再復發，他十分不安地表示：「我怕我以後都好不起來，但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是可以克服它的!!」
余文樂壓力大
余文樂鼓勵同路人一起努力：「跟我一樣要保持樂觀，正面的態度去面對自己的問題，不用害怕，病一定會好的！加油！」另外，余文樂於年頭曾發文指這兩年是他最不如意、最困難的日子，與在港的家人足足1年沒有見面，有指這些事件令他壓力大增，累積的不快事是令他再次病發的誘因。