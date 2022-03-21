余文樂揸800萬勞斯萊斯接放學 NFT自家品牌創世界紀錄
余文樂籌備大半年的自家NFT項目「ZombieClub Token」日前進行預售，結果成為有史以來最快時間，以短短2小時42分鐘登上全球最大的NFT交易平台OpenSea排名第一位，創下世界紀錄。忙完一輪後，余文樂終於有時間親自去接載寶貝仔Cody放學，有網民發現余文樂所揸是勞斯萊斯Cullinan Black Badge系列名車，車價高達800多萬港元，堪稱圈中最豪奶爸。
NFT自家品牌創世界紀錄
余文樂近年全副心思投入NFT業務，繼去年於佳士得NFT加密藝術線上拍賣專場，以1.2億港元成功賣出私人珍藏NFT，創下亞洲史上最高金額拍賣紀錄後。余文樂食過返尋味，日前推出首個自家NFT項目「ZombieClub Token」，預售當晚成為有史以來最快時間，以短短2小時42分鐘登上全球最大的NFT交易平台OpenSea排名第一位，創下世界紀錄。預計限量6000個NFT全數售出，以定價為每個0.666 ETH（折合約22,664港元）計算，樂仔將進帳逾1億3千萬港元，賺個盆滿缽滿。
揸800萬勞斯萊斯接仔放學
NFT生意反應超理想，余文樂終於可以忙裹偷閒，親自接載大仔余初見（Cody）放學，他日前在微博分享與囝囝的合照，並寫道：「學爸日常，最近實在太忙，今天終於可以接他下課，其實我很喜歡跟他單獨相處的時間。」大晒父子之情。不過有眼利的網民發現余文樂換上新車，從其愛驅車廂內的符號標誌認出，余文樂所揸的是勞斯萊斯Cullinan Black Badge系列首款SUV，新車車價超過800萬港元，分分鐘貴過成層樓，非常富貴。難怪有網友指這位湊仔公是借親子之名炫富，又認為他駕駛天價名車接放學實在太高調了。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]余文樂、[email protected]
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