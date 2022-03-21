余文樂揸800萬勞斯萊斯接放學 NFT自家品牌創世界紀錄

余文樂籌備大半年的自家NFT項目「ZombieClub Token」日前進行預售，結果成為有史以來最快時間，以短短2小時42分鐘登上全球最大的NFT交易平台OpenSea排名第一位，創下世界紀錄。忙完一輪後，余文樂終於有時間親自去接載寶貝仔Cody放學，有網民發現余文樂所揸是勞斯萊斯Cullinan Black Badge系列名車，車價高達800多萬港元，堪稱圈中最豪奶爸。