余文樂一句「Love you bra」被恥笑 漏夜引用字典反擊 重溫藝人英文經典作
余文樂 曾打「Smile good」成笑話
余文樂2017年在IG限時動態分享了一段香薰影片，並將「smell good」打成「Smile good」，也曾成為網上笑話。今次他打出「Love you bra」，再度引來網民瘋狂恥笑，紛紛留言猜測他是否因為經常打「bra」這個英文詞，而被「auto correct」。亦有網民猜測他只是打少了一個「r」，其實是想打「Love your bra」。
杜汶澤 田蕊妮 用阿婆胸圍取笑余文樂
田蕊妮其後在IG限時動態中上載了一張與杜汶澤的合照，手上更高舉著一個「阿婆胸圍」，打上「Love u bra」。而杜汶澤亦有出post：「我懷疑佢一直以為bro讀bra，因為brother讀『bra打』，咁簡稱咪bra囉！」又建議余文樂將他名為「Zombie」的NFT，改名作「Brabie」，原因是：「大家都知你有幾love Bra！好有說服力！」
林作：佢唔係黑人，唔識串
而「抽水王」林作自然趁機出po抽水，他表示：「我睇咗咁耐，竟然冇個人講得出，其實佢係想打『bruh』。（bruh是）黑人英文，音同bra，不過串法當然不同。咁佢唔係黑人，唔識串，咪寫bra囉。」
余文樂半夜出字典po還擊
余文樂被網民瘋狂恥笑後，其後已刪走和吳建豪的合照，並在半夜出IG限時動態，搵來「bra」的字典解釋，指出這個詞與「brah」互通，同樣有「男性好友」的意思，是一個常用於美國及南非的非正式英語名詞，同「bro」一樣可以作為「brother」的簡稱，在這個post下面余文樂仲加多句「Thanks!!!」作為對各方取笑他「Love you bra」這句英文的反擊。
重溫藝人英文鬧笑話
其實講到香港藝人的英文，過往都有唔少經典例子，唔知大家仲記唔記得？
1. 簡幗儀Lilian Kan：「Proud」變「Pround」
身為時裝設計師兼模特兒、推出過5本寫真散文集的Lilian Kan（簡幗儀），曾在IG出post，圖片入面就話，未做到令自己非常驕傲佢都唔會停低，不過就將「驕傲」的英文「Proud」就串錯咗做 「Pround」，被網民恥笑佢咁都算係「才女」，議論紛紛。事後Lilian都有在網上回應，承認自己瞓得少狀態差，所以犯埋啲低級錯誤，豁達咁叫大家盡情恥笑佢！
2. 連詩雅：「Rest In Piece」
畢業於英皇佐治五世學校的Shiga（連詩雅），在IG貼文悼念《狂野時速》男主角Paul Walker時，有簡寫的R.I.P.不用，將「Rest In Peace」改為「Rest In Piece」！再加上Shiga將誓不兩立的although與but同時用上，犯下不少低級英語文法錯誤，網民指很難相信她曾就讀以英語為主的國際學校。事後連詩雅開live表演罰抄一千次「Rest In Peace」， 去懲罰自己的低級錯誤﹗
3. 鄧麗欣：「I am very thanks them」
2009年，Stephy（鄧麗欣）與側田出席電影節活動時即場接受英文傳媒訪問，為答謝英國Vivienne Westwood贊助格仔裙，她語出驚人，講出「I am very thanks them」，如此文法錯亂，未知西太后聽後會否O嘴，只知道當時正在她身旁的側田就在偷笑。
4. 薛凱琪：「Who’s afraid the dark」
與連詩雅同樣是就讀國際學校出身的Fiona（薛凱琪），2014年時在IG上問大家：「Who’s afraid the dark」，「afraid」後欠了個「of」，文法出錯，但整體情況比Shiga好一點。事後薛凱琪自嘲成日寫錯嘢，但就唔特別去更改了，事件才告一段落﹗
5. 陳展鵬：「我微博有人head左，我要先關閉」
作為動詞，head有帶頭的意思，但煎pang要說的應是hack，被入侵，原來他指帳號被盜用。
6. 吳卓羲：「賣飛佛」
2005年，吳卓羲為泰林電器賣廣告，當中對白「My favourite」經他演繹後，卻變成港式英語發音「賣飛佛」，成為大眾最愛的潮語，傳誦至今。此外，他將Johnny Depp的姓氏誤讀成「deep」，也成為笑柄。只好說句：別怪他~
7. 章子怡：「腥橋」
2001年，國際章到美國出席「第10屆MTV電影大獎」頒奬禮時，將「Thank you」讀成「腥橋」，難道台上有魚所以有腥味？
8. 劉德華：「May I pass away？」
坊間流傳，搭飛機期間，天王劉德華因為想空姐讓路給他通過而說出：「May I pass away？」(另一版本是他為擠出人群而說了：「Excuse me，can I pass away？」)。「Pass away」是片語動詞，由動詞pass加上副詞away組成，意思是去世，網民留言問為何劉天王如此看不開？
9. 陳克勤：「搓 our breast」
除了藝人，政界當中，運用英文的經典除有唐英年的Ngong Ping「三碌拎」(昂坪360英語讀法應為Ngong Ping Three-Sixty)、Tree Gun鍾樹根的「same on you」(應為shame on you)之外，還有2008年，立法會議員陳克勤接受英文傳媒訪問時，將「try our best」讀成「搓 our breast」，成為一時佳話﹗
常見問題
余文樂對誰說「Love you bra」?
余文樂日前在社交平台貼出一張與吳建豪的合照，並寫道…詳情請看
余文樂打錯字一事，杜汶澤立即提出什麼建議?
杜汶澤表示余文樂即將會出NFT，名為「Zombie」，提議他不如改過個名…詳情請看
讀者留言