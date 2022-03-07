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余文樂一句「Love you bra」被恥笑 漏夜引用字典反擊 重溫藝人英文經典作

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余文樂日前在IG的限時動態中貼出與好兄弟吳建豪的合照，並寫上了一句「Love you bra」，被網民瘋狂恥笑他將「bro」寫成「bra」，令「好兄弟」變成「好胸弟」，成為網絡一大笑話！

余文樂 曾打「Smile good」成笑話

余文樂2017年在IG限時動態分享了一段香薰影片，並將「smell good」打成「Smile good」，也曾成為網上笑話。今次他打出「Love you bra」，再度引來網民瘋狂恥笑，紛紛留言猜測他是否因為經常打「bra」這個英文詞，而被「auto correct」。亦有網民猜測他只是打少了一個「r」，其實是想打「Love your bra」。

余文樂 余文樂日前於IG限時動態上載與老友吳建豪一齊舉V的合照，順便大晒其右手上的名錶。
余文樂日前於IG限時動態上載與老友吳建豪一齊舉V的合照，順便大晒其右手上的名錶。（圖片來源：[email protected] lok666）
余文樂 吳建豪在自己的IG限時動態中亦有po出二人舉V的合照，並正確地寫上了「bro」。
吳建豪在自己的IG限時動態中亦有po出二人舉V的合照，並正確示範寫上了「bro」。（圖片來源：[email protected]
余文樂 余文樂曾想讚香薰蠟燭「smell good」，卻打錯為「smile good」。
余文樂曾想讚香薰蠟燭「smell good」，卻打錯為「smile good」。（圖片來源：[email protected] lok666）

杜汶澤 田蕊妮 用阿婆胸圍取笑余文樂

田蕊妮其後在IG限時動態中上載了一張與杜汶澤的合照，手上更高舉著一個「阿婆胸圍」，打上「Love u bra」。而杜汶澤亦有出post：「我懷疑佢一直以為bro讀bra，因為brother讀『bra打』，咁簡稱咪bra囉！」又建議余文樂將他名為「Zombie」的NFT，改名作「Brabie」，原因是：「大家都知你有幾love Bra！好有說服力！」

余文樂 田蕊妮和杜汶澤學余文樂和吳建豪的pose影合照，手上更高舉著一個「阿婆胸圍」，並打上「Love u bra」。
田蕊妮和杜汶澤疑似模仿余文樂和吳建豪的pose影合照，田蕊妮更高舉著一個「阿婆胸圍」，並打上「Love u bra」。（圖片來源：[email protected]
余文樂 杜汶澤認為余文樂係因為「bra打」讀音而打「bra」，並非打錯。
杜汶澤認為余文樂係因為「bra打」讀音而打「bra」，並非打錯。（圖片來源：[email protected]杜汶澤）
余文樂 仲提議佢將NFT「Zombie」改名叫「Brabie」。
仲提議余文樂將NFT「Zombie」改名叫「Brabie」。（圖片來源：[email protected]杜汶澤）
余文樂 廣告創作人畢明都有抽埋一份。
廣告創作人畢明都有笑埋一份。（圖片來源：[email protected]杜汶澤）
余文樂 杜汶澤和余文樂曾合作拍過《頭文字D》、《飛虎出征》及《無間度》系列等多部電影，2005年杜汶澤和田蕊妮結婚，余文樂更曾是兄弟之一。
杜汶澤和余文樂曾合作拍過《頭文字D》、《飛虎出征》及《無間度》系列等多部電影，2005年杜汶澤和田蕊妮結婚，余文樂更是兄弟團之一。（圖片來源：新傳媒照片庫）

林作：佢唔係黑人，唔識串

而「抽水王」林作自然趁機出po抽水，他表示：「我睇咗咁耐，竟然冇個人講得出，其實佢係想打『bruh』。（bruh是）黑人英文，音同bra，不過串法當然不同。咁佢唔係黑人，唔識串，咪寫bra囉。」

余文樂 林作
林作猜測余文樂是想打解作兄弟的黑人英文「bruh」，但因「唔識串」而跟讀音相約的打錯為「bra」。（圖片來源：IG＠jolamchok）
余文樂
（圖片來源：網民留言截圖）
余文樂
（圖片來源：網民留言截圖）
余文樂
（圖片來源：網民留言截圖）
余文樂
（圖片來源：網民留言截圖）
余文樂
（圖片來源：網民留言截圖）
余文樂
（圖片來源：網民留言截圖）

余文樂半夜出字典po還擊

余文樂被網民瘋狂恥笑後，其後已刪走和吳建豪的合照，並在半夜出IG限時動態，搵來「bra」的字典解釋，指出這個詞與「brah」互通，同樣有「男性好友」的意思，是一個常用於美國及南非的非正式英語名詞，同「bro」一樣可以作為「brother」的簡稱，在這個post下面余文樂仲加多句「Thanks!!!」作為對各方取笑他「Love you bra」這句英文的反擊。

余文樂向來有生意頭腦。
余文樂不甘被恥笑，半夜搵來「bra」的字典解釋去反擊。（圖片來源：[email protected] lok666）
余文樂 指「bra」與「brah」互通。
指「bra」與「brah」互通。（圖片來源：[email protected] lok666）

重溫藝人英文鬧笑話

其實講到香港藝人的英文，過往都有唔少經典例子，唔知大家仲記唔記得？

1. 簡幗儀Lilian Kan：「Proud」變「Pround」

身為時裝設計師兼模特兒、推出過5本寫真散文集的Lilian Kan（簡幗儀），曾在IG出post，圖片入面就話，未做到令自己非常驕傲佢都唔會停低，不過就將「驕傲」的英文「Proud」就串錯咗做 「Pround」，被網民恥笑佢咁都算係「才女」，議論紛紛。事後Lilian都有在網上回應，承認自己瞓得少狀態差，所以犯埋啲低級錯誤，豁達咁叫大家盡情恥笑佢！

余文樂 Lilian Kan
小編都明白，人攰就容易出錯，仲可能錯埋啲好小學雞嘅嘢添！（圖片來源：[email protected]
余文樂 Lilian Kan曾推出過5本寫真散文集。
Lilian Kan曾推出過五本寫真散文集。（圖片來源：[email protected]
余文樂 Lilian Kan豁達認犯低級錯誤。
Lilian Kan豁達認犯低級錯誤。（圖片來源：[email protected]

2. 連詩雅：「Rest In Piece」

畢業於英皇佐治五世學校的Shiga（連詩雅），在IG貼文悼念《狂野時速》男主角Paul Walker時，有簡寫的R.I.P.不用，將「Rest In Peace」改為「Rest In Piece」！再加上Shiga將誓不兩立的although與but同時用上，犯下不少低級英語文法錯誤，網民指很難相信她曾就讀以英語為主的國際學校。事後連詩雅開live表演罰抄一千次「Rest In Peace」， 去懲罰自己的低級錯誤﹗

余文樂 Shiga祝Paul Walker「Rest in piece」。
Shiga祝Paul Walker「Rest in piece」。（圖片來源：[email protected]_ga）

3. 鄧麗欣：「I am very thanks them」

2009年，Stephy（鄧麗欣）與側田出席電影節活動時即場接受英文傳媒訪問，為答謝英國Vivienne Westwood贊助格仔裙，她語出驚人，講出「I am very thanks them」，如此文法錯亂，未知西太后聽後會否O嘴，只知道當時正在她身旁的側田就在偷笑。

余文樂 Stephy曾在接受英文傳媒訪問時，用錯晒文法。
Stephy曾在接受英文傳媒訪問時，用錯晒文法。（圖片來源：影片截圖）

4. 薛凱琪：「Who’s afraid the dark」

與連詩雅同樣是就讀國際學校出身的Fiona（薛凱琪），2014年時在IG上問大家：「Who’s afraid the dark」，「afraid」後欠了個「of」，文法出錯，但整體情況比Shiga好一點。事後薛凱琪自嘲成日寫錯嘢，但就唔特別去更改了，事件才告一段落﹗

余文樂 薛凱琪早前貼出自拍偽素顏照被指同《反斗奇兵4》「嘉比嘉比」撞樣﹗
Fiona晒英文曾被指文法出錯。（圖片來源：[email protected]

5. 陳展鵬：「我微博有人head左，我要先關閉」

作為動詞，head有帶頭的意思，但煎pang要說的應是hack，被入侵，原來他指帳號被盜用。

余文樂 陳展鵬曾表示自己的微博帳號被人「head」了。
2014年陳展鵬曾表示自己的微博帳號被人「head」了。（圖片來源：微博@陳展鵬煎pang）
余文樂 陳展鵬
陳展鵬（圖片來源：FB＠陳展鵬）

6. 吳卓羲：「賣飛佛」

2005年，吳卓羲為泰林電器賣廣告，當中對白「My favourite」經他演繹後，卻變成港式英語發音「賣飛佛」，成為大眾最愛的潮語，傳誦至今。此外，他將Johnny Depp的姓氏誤讀成「deep」，也成為笑柄。只好說句：別怪他~

余文樂 吳卓羲曾將「My favourite」讀成「賣飛佛」。
吳卓羲曾將「My favourite」讀成「賣飛佛」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

7. 章子怡：「腥橋」

2001年，國際章到美國出席「第10屆MTV電影大獎」頒奬禮時，將「Thank you」讀成「腥橋」，難道台上有魚所以有腥味？

余文樂 章子怡曾將「Thank you」讀成「腥橋」。
章子怡曾將「Thank you」讀成「腥橋」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

8. 劉德華：「May I pass away？」

坊間流傳，搭飛機期間，天王劉德華因為想空姐讓路給他通過而說出：「May I pass away？」(另一版本是他為擠出人群而說了：「Excuse me，can I pass away？」)。「Pass away」是片語動詞，由動詞pass加上副詞away組成，意思是去世，網民留言問為何劉天王如此看不開？

余文樂 劉德華被指曾將讓路講成「pass away」。
有傳劉德華被指曾將讓路講成「pass away」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

9. 陳克勤：「搓 our breast」

除了藝人，政界當中，運用英文的經典除有唐英年的Ngong Ping「三碌拎」(昂坪360英語讀法應為Ngong Ping Three-Sixty)、Tree Gun鍾樹根的「same on you」(應為shame on you)之外，還有2008年，立法會議員陳克勤接受英文傳媒訪問時，將「try our best」讀成「搓 our breast」，成為一時佳話﹗

余文樂 立法會議員陳克勤曾將「try our best」讀成「搓 our breast」。
立法會議員陳克勤曾將「try our best」讀成「搓 our breast」。（圖片來源：[email protected]陳克勤）

常見問題

余文樂對誰說「Love you bra」?

余文樂日前在社交平台貼出一張與吳建豪的合照，並寫道…詳情請看

余文樂打錯字一事，杜汶澤立即提出什麼建議?

杜汶澤表示余文樂即將會出NFT，名為「Zombie」，提議他不如改過個名…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] lok666、[email protected]陳克勤、新傳媒照片庫

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