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余文樂真人騷分享低調奢華生活 藝術氣息家居、工作室全曝光

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撰文：東方新地

余文樂自家頻道《Inside Out》播出第1集，入行20年的他話要做番自己，公開私生活，帶觀眾參觀他在台灣的屋企及工作室，裡面全放滿藝術品及名畫，如同一個小型博物館，自稱有強迫症的他，更為了一件死物超級心痛。

撰文：東方新地 圖片：《Inside Out》影片截圖

余文樂踩單車返工

余文樂的表示入行廿年都在演別人的角色，所以想展現一個「真正的我」，作為踏入40歲不惑之年送給自己的禮物。余文樂一開始就踩住單車返工，唔好以為余文樂好貼地，佢嗰架並非普通單車，是價值約3萬5千港元蚊的SUPER73電動單車。

余文樂在片中踩住電動單車返工。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂在片中踩住電動單車返工。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂用的電動單車價值3萬幾蚊。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂用的電動單車價值3萬幾蚊。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)

休息室放滿鞋

之後余文樂帶大家走進自己工作的地方，首次公開簡約中帶個人風格的辦公室，裡面除了擺設潮物佈置，還有不少藝術與品名畫。當余文樂向製作隊展示工作室內的古董傢俬時，他拎起其中一張有破損的椅，表示是搬運過程中磕到導致，他覺得自己有病，因為感到非常之心痛。

余文樂的工作室。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂的工作室。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
會客的地方掛了一幅藝術名畫。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
會客的地方掛了一幅藝術名畫。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂向製作組展示已破損的古董傢俬。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂向製作組展示已破損的古董傢俬。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂摸著受損的位置。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂摸著受損的位置。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
看到古墓受損，余文樂兩度表示好心痛。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
看到古董受損，余文樂兩度表示好心痛。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)

工作室長期獨處

位於地庫的休息室更放滿潮鞋及其品牌製作的服裝，余文樂置身其中說：「我想給大的空間大家，可以互動、休息，一個比較簡單舒適的環境，我之前隔離也住在這裏。這裡90%時間都只得我一個人，我發現自己有強迫症，我是那種別人碰過我的東西我都會知道的人。」

余文樂自認有強迫症。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂自認有強迫症。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
休息室放滿余文樂自家品牌出品的鞋。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
休息室放滿余文樂自家品牌出品的鞋。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
名副其實與鞋同眠。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
名副其實與鞋同眠。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)

老婆囝囝溫馨互動

睇完工作室，余文樂再帶觀眾返屋企，家中佈置帶點日式，太太王棠云從旁協助打點，素顏的她更被樂仔玩：「平時大家在照片看到的都是騙人的。」令王棠云不停避鏡頭，又追打余文樂，夫妻公開打情罵俏，其後他又陪兒子Cody玩車，享受天倫之樂。

余文樂返到屋企拎老婆王棠云來開玩笑。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
余文樂返到屋企拎老婆王棠云來開玩笑。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
結果被老婆追打。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)
結果被老婆追打。(圖片來源：《Inside Out》影片截圖)

炫耀投資有眼光

演藝事業以外，余文樂強調自己對投資亦很有眼光，近年一大興趣是收藏及拍賣NFT加密藝術作品，當中有些在3個月內已升值很多倍。早前他更與佳士得以主題「No Time Like Present」合作，其中一組的拍賣「CRYPTOPUNK9997」不但獲得很好的成果，且作為他40歲生日的一個難忘留念，更重要的是將部份收益捐助「願望成真基金」。

余文樂入囝囝Cody房一齊玩車。（圖片來源：《Inside Out》影片截圖）
余文樂入囝囝Cody房一齊玩車。（圖片來源：《Inside Out》影片截圖）
余文樂在片中當然有晒自己的靚跑車。（圖片來源：《Inside Out》影片截圖）
余文樂在片中當然有晒自己的靚跑車。（圖片來源：《Inside Out》影片截圖）
余文樂的家中與工作室都有不少藝術收藏品。（圖片來源：《Inside Out》影片截圖）
余文樂的家中與工作室都有不少藝術收藏品。（圖片來源：《Inside Out》影片截圖）

余文樂《Inside Out》第1集

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