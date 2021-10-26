余文樂真人騷分享低調奢華生活 藝術氣息家居、工作室全曝光

余文樂自家頻道《Inside Out》播出第1集，入行20年的他話要做番自己，公開私生活，帶觀眾參觀他在台灣的屋企及工作室，裡面全放滿藝術品及名畫，如同一個小型博物館，自稱有強迫症的他，更為了一件死物超級心痛。

撰文：東方新地 圖片：《Inside Out》影片截圖