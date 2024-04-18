前主播余茵娜超性感婚紗照流出 搞鬼拍片默認婚訊
余茵娜默認婚訊 姐妹團成員曝光
余茵娜日前在社交平台上傳一段試婚紗的短片，片中可見余茵娜身穿白色婚紗，兩位好閨蜜包括前主播梁思齊紛紛躲在余茵娜婚紗裙下，兩位閨蜜忽然在裙下冒出來，非常搞鬼。余茵娜更在文中寫下「示範何謂真正的裙下之臣」，並且用標籤「#試婚紗」、「#好姊妹」透露出喜訊即將來臨。
余茵娜甜蜜婚照曝光 大曬性感事業線
其實早在上月中，余茵娜與她的外籍男友Joe Munns的婚照已經被工作人員曝光。工作人員所上傳的照片中可見，余茵娜身穿一襲露肩低胸的婚紗，與男友甜蜜依偎，幸福感溢於言表。余茵娜更少有露出性感事業線，引來網民熱議，獲網民留言大讚。
新聞小花變身女團 獲網民激讚
去年梁思齊和余茵娜在社交平台上傳一條跳《FLOWER》「開花舞」的片段，當然仲有陳凱筠、羅添盈、郭希琳一起跳埋一份。當日余茵娜上載跳舞片時，曾笑指：「超業餘COVER，即日夾舞的五朵FLOWERS，但高踭鞋好吵」5位靚主播難得展現活潑一面，令網民都睇得好開心，大讚她們非常可愛，而且跳得有板有眼，應該組成女團出道！
主播界前輩狠批「恥辱」 高層落order誓保專業形象
不過有「香港新聞教父」之稱的主播界前輩黃應士就以英文留言指責：「這是新聞業界的恥辱！」有報道更指，其後有線新聞及資訊總監關慧玲更以「新聞廠的應用」為題，向員工發內部發通告，內容如下：
新聞由編採至報道是專業、嚴肅的工作。有線新聞的專業形象是由新聞部所有同事艱苦經營而來，能夠保持下去，全賴大家在新聞專業上的堅持。希望大家明白新聞部是一個整體，無個人、無組別之分，大家的一言一行代表著「有線新聞」，希望大家協力維繫，謹言慎行。新聞廠是一個新聞部的核心，別具象徵意義，大家應該好好發揮它的功能，將最快、最新、最專業的新聞報道帶給觀眾，而不應該視它為一個嬉笑玩樂的舞台。
之後主播們都急急刪除片段「補鑊」，有主播更直言：「高層不滿，跳舞片要下架了，多謝各位支持。」
有線一日連走2新聞小花＋1小鮮肉
新聞小花余茵娜、梁思齊，及有「鮮肉主播」之稱的梁家正，日前在同一日離職，一眾同事齊齊歡迎三人，為他們送上蛋糕、氣球等，梁思齊獲贈一個名為「cable 湯洛雯」的咕𠱸，近日醉心花藝的主播羅添盈更連趕兩晚通宵，製作了大紮花束送給三位，場面十分溫馨。
余茵娜戴眼鏡出鏡竟被質疑工作態度
憑著甜美笑容大受網民喜愛的余茵娜，加入有線已超過4年，離巢前已升為高級主播。有近視的她本來一直都戴隱形眼鏡報新聞，今年3月，她突然戴著眼鏡出鏡，竟被質疑其工作態度，當時她曾在社交網發文：「批評容易欣賞難，基於自身猜疑同自我發揮就指控別人嘅工作態度非常不公，亦是人格暗殺。」
梁思齊加入有線2年多
梁思齊自2020年於香港城市大學媒體及傳播學系畢業，2018至2019年期間，曾於NowTV及香港電台擔任主播，2021年1月開始她加入有線，離巢前已是高級主播。
梁家正做主播半年閃電離巢
梁家正在入行前則是在香港中文大學專修中文新聞，畢業後曾在TVB做過1年新聞記者，2022年10月加入有線成為了新聞主播，不過只做了約半年，便和余茵娜、梁思齊一同離職。