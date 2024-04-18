前主播余茵娜超性感婚紗照流出 搞鬼拍片默認婚訊

余茵娜（Yanna）去年5月在有線新聞部的錄影廠內與同事們大跳「開花舞」，這段影片瘋傳後，引來了不少前輩的批評，甚至有人稱之為「新聞界的恥辱」。不過Yanna去年選擇離巢，轉型成為了一名YouTuber及活動司儀，並經常在社交平台曬美照。近日她貼出一系列婚紗照，網民都紛紛猜測這位前新聞主播是否好事近。

