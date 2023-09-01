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前主播余茵娜被搭膊頭集郵 男狂迷屢犯不改網民怒斥「鹹豬手」

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早前有不少新聞女神包括林婷婷、孫雪祺等，都相繼被一位男粉絲疑似抽水搭膊頭合照，令網民嬲爆，怒斥他是「白卡佬」、「痴漢」，近日前有線新聞主播余茵娜（Yanna）再被發現遭到同一「毒手」，而且余茵娜更是穿著露肩裝，令網民都群起怒罵該名男粉絲的行為太離譜！

余茵娜 余茵娜曾是有線新聞主播，在今年5月離巢。
余茵娜曾是有線新聞主播，在今年5月離巢。（圖片來源：IG@yannayuuu）

余茵娜 被連環搭盡左右膊

余茵娜自今年5月離巢有線後，主力做司儀工作及拍攝YouTube影片，近日她在出席活動時，就被男粉絲搭住膊頭「集郵」，當時余茵娜正穿著露肩裝，因此被男粉絲直接觸碰著香肩，該名男粉絲更搭完左邊搭右邊，同余茵娜連環合照，在照片曝光後，即引起網民公憤。

余茵娜 余茵娜著住同一件露肩裝，相信相片係同一日所拍。
余茵娜著住同一件露肩裝，相信相片係同一日所拍。（圖片來源：IG圖片）
余茵娜 男粉絲搭完余茵娜左邊膊頭，再搭埋右邊膊頭合照。
男粉絲搭完余茵娜左邊膊頭，再搭埋右邊膊頭合照。（圖片來源：IG圖片）

網民怒斥男狂迷唔尊重女性

不少網民都激動留言大罵該名男粉絲離譜：「放開娜娜呀！」、「正式鹹豬手」、「美女與野獸」、「其實唔可以有身體接觸」、「又嚟，其實咁樣搭住女性膊頭，真係好冇禮貌同時會令佢哋受驚」、「請佢尊重一下女性」、「簡直離譜，完全冇汲取教訓」、「搭足咁多張，幾時搭男主播？」等等，亦有網民大讚余茵娜始終保持著禮貌笑容：「娜娜應對大方」、「難得鎮定！」

余茵娜 余茵娜一向憑甜美笑容大受網民喜愛。
余茵娜一向憑甜美笑容大受網民喜愛。（圖片來源：IG@yannayuuu）
余茵娜 郭希琳 5位女主播中，郭希琳被網民指跳得最hea，好唔合拍。
余茵娜（左二）是在有線新聞廠跳「開花舞」的5位女主播之一。（圖片來源：IG@yannayuuu）
余茵娜 郭希琳 現在5位跳「開花舞」的女主播中，只剩下羅添盈右一）仍在有線工作。
5位女主播在跳完「開花舞」後被新聞界前輩「吉叔」發文狠批，更有傳同時離巢的余茵娜和梁思齊原本計劃過檔某電視台，但被該電視台的高層叫停兩人的聘用合約。（圖片來源：IG@yannayuuu）

多位新聞女神疑被同一男狂迷鹹豬手

前「最靚女主播」丘靜雯也曾被男粉絲幾乎貼胸合照，但仍全程都面帶微笑，引起網民熱議，大讚她表現勁專業，早前這位男粉絲再度「出手」，去到TVB電視城外，搵上另一位新聞女神林婷婷，仲搭住女方膊頭「集郵」，令網民嬲爆！

余茵娜 温穎琦 林婷婷 丘靜雯 男粉絲貼實丘靜雯合照，被指幾乎掂到女方心口。
丘靜雯早前被男粉絲幾乎胸貼胸「集郵」，但她依然帶住微笑面不改容，獲網民勁讚大方得體又專業。（圖片來源：IG圖片）

林婷婷 撥頭髮動作被指似嚇親

林婷婷早前在TVB電視城外被該名男粉絲捕獲，並將手搭在林婷婷膊頭上合照，林婷婷面上雖然全程帶著笑容，獲網民勁讚大方得體，但也一度伸出手，狀似在撥頭髮，疑似想藉這個動作撥開對方的手。有不少網民在該名男粉絲的帖文下留言，紛紛直斥他搭膊頭合照的行為嚇親林婷婷：「佢想推開你隻手」、「感覺她好似想嗌你縮開隻手」「X你老X你嚇撚親人呀！仲要搭膊頭，人哋怕X咗你呀！」、「縮開你隻X手啦死毒X」等，引來該名男粉絲親自落場辯稱：「佢搞頭髮啫！」

余茵娜 温穎琦 林婷婷 網民勁讚林婷婷被強行搭膊頭合照都keep住得體笑容，好有風度同氣質。
網民勁讚林婷婷被強行搭膊頭合照都keep住得體笑容，好有風度同氣質。（圖片來源：IG圖片）
余茵娜 温穎琦 林婷婷 在該名男粉絲分享的連環合照中，可見林婷婷除了「出手」狀似撥頭髮外，更向左邊移位，拉開了和男粉絲的距離，
在該名男粉絲分享的連環合照中，可見林婷婷除了「出手」狀似撥頭髮外，更向左邊移位，拉開了和男粉絲的距離，（圖片來源：IG圖片）
余茵娜 温穎琦 林婷婷 最後有半張臉移出了鏡頭之外。
最後有半張臉移出了鏡頭之外。（圖片來源：IG圖片）

孫雪祺 被嚇到花容失色

網民又嬲爆直斥該名男粉絲是慣犯，曾與多名女主播埋身合照，除了早前引起網民關注的丘靜雯外，近日離巢TVB的前主播孫雪祺、有線前主播林伽遙、ViuTV主播溫穎琦同前亞視主播曾子晴等都曾被他「集郵」，其中孫雪祺合照時更被指「驚到出面」！

余茵娜 林婷婷 孫雪祺同樣在TVB電視城門外被該名男粉絲求合照，相中她的表情被指似是嚇到不知所措，強顏歡笑。
孫雪祺同樣在TVB電視城門外被該名男粉絲求合照，相中她的表情被指似是嚇到不知所措。（圖片來源：IG圖片）
余茵娜 林婷婷 但仍強顏歡笑。
但仍強顏歡笑。（圖片來源：IG圖片）
余茵娜 前主播林伽遙近日亦曾被這名男粉絲集郵。
前主播林伽遙近日亦曾被這名男粉絲集郵。（圖片來源：IG圖片）
余茵娜 林婷婷 前亞視財經主播曾子晴亦被搭著膊頭影相，她主動在FB認頭，指自己也是受害者之一。
前亞視財經主播曾子晴亦被搭著膊頭影相，她主動在FB認頭，指自己也是受害者之一。（圖片來源：IG圖片）
余茵娜 林婷婷 曾子晴cap返低同該名男粉絲的合照，並在自己臉上貼上「sad」emoji。
曾子晴cap返低同該名男粉絲的合照，並在自己臉上貼上「sad」emoji。（圖片來源：FB圖片）

温穎琦IG長文鬧爆遭男狂迷搭膊頭合照

ViuTV女主持溫穎琦（Ollie）曾在IG發長文鬧爆該名男粉絲搭膊頭合照的行為，並指控對方屢勸不聽。她透露事件發生於《全民造星V》開場及中場時間，她寫道：「呢位第一次見嘅男子，當我答應合照企好影相前一刻，佢突然搭隻手喺我右邊膊頭，再突然轉為搭左邊將我攬埋佢度，我要一直鬥力拉開距離，嗰幾張相其實只係五秒內嘅事。之後我急步離開，佢一直尾隨咗我一段路。」溫穎琦指對方在合照後仍一直尾隨。

余茵娜 温穎琦 林婷婷 ViuTV主播溫穎琦被「集郵」時，更被男粉絲從後伸手攬著膊頭。
ViuTV主播溫穎琦被「集郵」時，更被男粉絲從後伸手攬著膊頭。（圖片來源：IG圖片）

温穎琦被對方迫埋牆影相

至中場時間溫穎琦離場買食物，該男狂迷亦跟隨其他人進入升降機，步出升降機後她與另一粉絲合照，該男子再次上前要求合照：「我未答應，佢已經又再搭落我膊頭，我縮開同時好大聲話： 「請你唔好再搭住我膊頭唔該！」聲量係坐喺starbucks嘅其他人都望咗過嚟，雖然alert到其他人感覺安全咗，但嗰刻我已經唔想再影，打算向前行。我一行，佢就用身體撞咗我埋牆影相我再喝佢：「唔好推我埋牆呀！」然後佢轉身跑走咗。」温穎琦更透露事後在TG粉絲群收到合照，有意追查對方身分，想再次向對方作出嚴厲警告，不過後來在IG被對方tag上了，發覺警告對方根本沒有用。

余茵娜 温穎琦 温穎琦公開TG粉絲群對話截圖
温穎琦公開TG粉絲群對話截圖（圖片來源：IG@olliemint）
余茵娜 温穎琦 温穎琦公開TG粉絲群對話截圖
温穎琦公開TG粉絲群對話截圖（圖片來源：IG@olliemint）
余茵娜 温穎琦 温穎琦公開TG粉絲群對話截圖
温穎琦公開TG粉絲群對話截圖（圖片來源：IG@olliemint）

温穎琦呼籲女生要保護自己

溫穎琦續指該男狂迷還在IG肆無忌憚發相並tag她：「我就知道，有時點講點鬧都係冇意思的，我哋只能夠避開。」溫穎琦呼籲女生遇到同樣的情況必須要保護自己：「不論程度輕重，只要感覺唔安全、唔舒服都唔需要忍，大聲講出嚟，首先要畀附近嘅人知道有呢件事發生緊先，起碼對方唔會得寸進尺」。溫穎琦最後更自爆曾經報警處理過同類型的情況：「姐姐可是捉過幾個人上差館的喔」。温穎琦獲大批網民留言建議報警處理，亦有網民稱經常遇見呢位男狂迷，溫穎琦就表示第一次遇見呢位男狂迷。都有網民留言認為温穎琦此舉是搏出位，不過温穎琦就隨即大方回應，她表示此post目的是想提醒所有女生要提防。

余茵娜 温穎琦 温穎琦當晚與造星參賽者的合照
温穎琦當晚與造星參賽者的合照（圖片來源：IG@olliemint）
余茵娜 温穎琦 温穎琦獲大批網民留言建議報警處理
温穎琦獲大批網民留言建議報警處理（圖片來源：IG@olliemint）
余茵娜 温穎琦 亦有網民稱經常遇見呢位男狂迷
亦有網民稱經常遇見呢位男狂迷（圖片來源：IG@olliemint）
余茵娜 温穎琦 有網民留言認為温穎琦此舉是搏出位，不過温穎琦就隨即大方回應
有網民留言認為温穎琦此舉是搏出位，不過温穎琦就隨即大方回應（圖片來源：IG@olliemint）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@yannayuuu、IG@olliemint、IG及FB圖片

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