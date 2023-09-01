前主播余茵娜被搭膊頭集郵 男狂迷屢犯不改網民怒斥「鹹豬手」

早前有不少新聞女神包括林婷婷、孫雪祺等，都相繼被一位男粉絲疑似抽水搭膊頭合照，令網民嬲爆，怒斥他是「白卡佬」、「痴漢」，近日前有線新聞主播余茵娜（Yanna）再被發現遭到同一「毒手」，而且余茵娜更是穿著露肩裝，令網民都群起怒罵該名男粉絲的行為太離譜！