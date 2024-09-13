前主播余茵娜曬比堅尼做KOL 完美身型竟惹網民質疑
余茵娜 著比堅尼對鏡自拍
余茵娜日前在社交網上載了一段廣告片，介紹一款令她在幾個月內條腰瘦了3cm的修身產品，片中最吸睛的造型是她穿著粉色比堅尼對鏡自拍一幕，令不少網民都大讚：「正呀」、「索，靚，正」、「相貌和身材非常靚」、「非常吸引」等。
網民質疑：係咪AI？
不過可能因為余茵娜今次大騷比堅尼的影片，與她以往的主播形象大相逕庭，以致她被網民質疑「造假」，直指：「是否Ai呀？身材咁正？」、「條腰執過㗎？好假」、「真係幾個月變到咁…」、「食咩可以瘦到咁」等。
余茵娜超性感婚紗照流出 搞鬼拍片默認婚訊
余茵娜現在已名花有主，今年4月她曾在社交平台上傳一段試婚紗的短片，片中可見余茵娜身穿白色婚紗，兩位好閨蜜包括前主播梁思齊紛紛躲在余茵娜婚紗裙下，忽然掀裙衝出來，非常搞鬼。余茵娜更在文中寫下「示範何謂真正的裙下之臣」，並且用標籤「#試婚紗」、「#好姊妹」透露出喜訊即將來臨。
余茵娜甜蜜婚照曝光 大曬性感事業線
其實早在3月中，余茵娜與她的外籍男友Joe Munns的婚照已經被工作人員曝光。工作人員所上傳的照片中可見，余茵娜身穿一襲露肩低胸的婚紗，與男友甜蜜依偎，幸福感溢於言表。余茵娜更少有露出性感事業線，引來網民熱議，獲網民留言大讚。
余茵娜曾戴眼鏡出鏡被質疑工作態度
憑著甜美笑容大受網民喜愛的余茵娜，加入有線已超過4年，離巢前已升為高級主播。有近視的她本來一直都戴隱形眼鏡報新聞，今年3月，她突然戴著眼鏡出鏡，竟被質疑其工作態度，當時她曾在社交網發文：「批評容易欣賞難，基於自身猜疑同自我發揮就指控別人嘅工作態度非常不公，亦是人格暗殺。」
新聞小花變身女團 獲網民激讚
2023年梁思齊和余茵娜在社交平台上傳一條跳《FLOWER》「開花舞」的片段，當然仲有陳凱筠、羅添盈、郭希琳一起跳埋一份。當日余茵娜上載跳舞片時，曾笑指：「超業餘COVER，即日夾舞的五朵FLOWERS，但高踭鞋好吵」5位靚主播難得展現活潑一面，令網民都睇得好開心，大讚她們非常可愛，而且跳得有板有眼，應該組成女團出道！