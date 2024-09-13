前主播余茵娜曬比堅尼做KOL 完美身型竟惹網民質疑

去年5月離職的前有線新聞主播余茵娜（Yanna），曾與同事們在新聞廠內大跳「開花舞」，惹來前輩狠批，有傳因此令她跳槽無綫失敗。現時余茵娜已轉型做司儀及KOL，近日她就穿著比堅尼拍片為一個修身產品賣廣告，引來不少網民讚好！

