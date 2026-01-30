余詠珊何哲圖入主HOY TV推6大旅遊節目 收視口碑慘淡網民狠批老土

余詠珊何哲圖入主HOY TV後大量起用TVB離巢小花，推出多個旅遊綜藝節目，惟收視表現未如理想，網民更直言製作水準老土。這些節目雖然在HOY TV播出，同時亦會在其製作公司「好好制作」YouTube頻道免費播放，手法令人費解。