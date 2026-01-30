余詠珊何哲圖入主HOY TV推6大旅遊節目 收視口碑慘淡網民狠批老土
1｜江嘉敏《100樣可能》點擊率不足1萬
30歲江嘉敏在2025年2月宣布離開效力九年的TVB後，隨即為HOY TV主持全新節目《100樣可能》。節目於12月8日起播出，雲集江嘉敏、倪安慈、曾樂彤、冼迪琦等多位主持，分享超過100種生活方式。節目涵蓋五個主要主題，首集江嘉敏大膽嘗試駕駛快艇，又有一集穿黃色緊身服打Pickleball，不過節目討論度依然極低，點擊率更不足1萬，未能成功掀起話題。
2｜鄭裕玲《去邊啊Do姐》收視僅錄2.8點
鄭裕玲離開TVB後與HOY TV合作推出旅遊節目《去邊啊Do姐》，聯同林家謙、應智越、洪嘉豪、Tyson Yoshi和Jeffrey魏浚笙五大男神一齊去旅行。雖然陣容鼎盛備受期待，但節目播出至今只錄得平均2.8點收視，網上觀看次數亦不算多。Do姐回應指現時有很多網上平台，難以單靠收視數字計算，因此本來就對節目沒有收視期望，「拍得開心最重要」。網民歸納節目收視低迷的三大死因，包括Do姐與五位型男互動尷尬零火花、節目內容太膚淺似飲食節目居多，以及景點毫無吸引力，其中介紹的「森之小徑」公廁更被發現早在ViuTV《人去公廁 我去公廁》已被介紹過。
3｜唐詩詠《英國邊忽好》《韓國邊忽好》零討論度
視后唐詩詠繼《英國邊忽好》後再為HOY TV拍攝旅遊節目《韓國邊忽好》，一連十集於12月9日起播映。節目為唐詩詠度身訂造一系列體驗活動，讓她親自感受英國和韓國當地生活方式。唐詩詠在韓國到訪婚姻介紹所體驗相睇過程，又獲節目組安排三位「單身即地獄」參加者與她晚飯，體驗韓國約會文化，但在YouTube中都只獲得2萬到5萬的點擊率。
4｜陳欣茵《快閃泰日韓》大曬性感泳照都冇用
陳欣茵在2023年9月離開TVB後專注做KOL，早前飛到泰國為HOY TV拍攝全新旅遊節目《快閃泰日韓》。擁有魔鬼身材的她在IG發布「出水芙蓉」影片，穿著白色比堅尼力谷上圍，畫面超級震撼為新節目宣傳，不過都對收視沒有太大幫助。
5｜陳芷尤《女遊和歌山》深度遊關西
陳芷尤與「日本人妻」陳約臨組成「雙陳」主持HOY TV新旅遊節目《女遊和歌山》，共5集集中介紹關西和歌山縣。兩人於11月賞楓絕佳季節走入和歌山「深度遊」，認識當地果農產品，品嚐傳統味道。節目中她們到訪有90年歷史傳統建築翻新而成的餐廳，品嚐和歌山名物白飯魚丼，又入住私隱度極高的靚酒店，到高野山寺廟體驗宿坊洗滌心靈等，不過話題度都不及《臥底旅行團》。
6｜梁凱晴《深圳地圖2》大解放晒34D上圍
28歲前「J2女神」梁凱晴聯同馬曉晴、樂翊榆主持HOY TV節目《深圳地圖2》，承接上一輯介紹深圳吃喝玩樂資訊。最吸睛是梁凱晴開心大解放，換上兩套三點式泳衣在酒店池畔，大晒34D豐滿上圍及43吋長腿派「福利」，高炒角度甚有睇頭來勢「胸胸」非常震撼。不過在YouTube點擊率都值得幾千，甚至有一集只得500點擊率。
同場加映：全新旅遊節目《女行團》震撼登場 網民憂慮恐遭腰斬
HOY TV全新旅遊節目《女行團》強勢登場，未播先熱！節目邀來4位人氣女神分途出發，遠赴不同國家拍攝，陣容包括被封為「嫩版李珊珊」的邱晴、前TVB J2女神梁凱晴（Nina）、DJ女神樂宜，以及伍允龍女友李蔓瑩。4位女神不約而同準備多套泳衣上陣，大派視覺福利，性感度全面升級，相關片段曝光後即引起網民高度關注，節目尚未播出已成功帶起話題。不過，亦有網民憂慮隨着兩位製作人相繼離巢，節目最終能否順利播出仍存變數。
網民狠批製作水準老土到震
有曾在TVB工作的網民留言指出，余詠珊以前製作《今日睇真D》、《尋找他鄉的故事》、《志雲飯局》等節目相當出色，但現時明顯跟不上時代，HOY TV製作老土到震。網民直言「佢哋而家好明顯跟唔上時代，HOY啲製作又係老土到震，特別係劇，套《我愛九龍城》我有睇曬！好畀面。好似睇緊30年前亞視劇咁」。亦有網民懷念Do姐和農夫的合作，認為「自從Do姐同農夫去旅行成功後，大家一直想複製同一方程式，但有時人同人嘅化學反應係無得複製」。