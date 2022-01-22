余詠珊急召陶大宇「回巢」 仲搵到鄭中基太太余思敏出山亮相開電視
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫、TVB《衝上雲霄大選》截圖、[email protected]截圖
急召陶大宇回歸
余詠珊曾經係有線娛樂新聞台嘅創辦人，離開TVB之後創立「好好製作」與香港視緊密合作一啲都唔意外。繼早宣布舉辦選秀節目《就是青春》並進行召募之外，仲搵返之前嘅愛將，包括鄭中基太太余思敏（Sammie）在內的一班前有線娛樂新聞主播、陶大宇、蔣怡（Coco）、星級名廚張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky）等開拍賀年節目《名廚虎年賀新春》，而節目將於1月29日起一連七集於香港開電視77台晚上10時三十分播出。
曾志偉：Sandy你的想法是錯的
自年頭曾志偉回巢出任無綫電視副總經理，全面掌管非戲劇內容節目後，無綫高層大變天。當中最惹人注目的是曾與志偉傳不和前無綫助理總經理余詠珊，及她老公前星夢娛樂行政總裁何哲圖亦先後離開無綫。近日余詠珊接受傳媒訪問，大談在無綫近10年的工作點滴，表示自己處理工作的方式是得理不饒人，不會浪費時間討論，同事做得不夠好的，就換其他人做，或者自己親自去做，承認當時處事方式不獲曾志偉認同，更自爆曾被被志偉指稱：「Sandy你的想法是錯的。」不過事情已成過去，余詠珊表示體諒及尊重志偉，心中更永遠視他為師父。
低估MIRROR是人生污點
余詠珊在訪問中形容在無綫近十年光陰是「跌落一個大窿」，表示回巢初期已有人形容她是「新山頭」，不過她一心只想把工作做好，完全沒有一絲「霸山頭」的概念，但在別人眼中她如同另一個「新山頭」，演變成各有各做而不是團體合作，令她感覺「好辛苦」，不過幸好當時得到李寶安及陳國強兩位老闆的支持和信任，才可以堅持下去。作為電視決策人，余詠珊一向相信自己的決定，但ViuTV及MIRROR的冒起令她後悔至今仍很自責，承認自己反應遲，更將低估《全民造星》及MIRROR的影響力視為她的人生污點，認為作為領頭人是責無旁貸。所以去年《全民造星3》決賽，余詠珊親自策劃以《衝上雲霄大選》對撼，她視之為榮辱之戰，最終《衝上》平均收視達18.6點，而《造星3》總決賽平均收視6.2點，成功挽回不少面子。
隊長Lokman回應：咁大件事
MIRROR 12子昨天（15號）出席宣傳活動，對於余詠珊表示「當日低估MIRROR是人生污點」一事，隊長Lokman（楊樂文）回應說：「咁大件事？唔駛咁大件事，咁就睇多啲我哋喇，支持我哋，令我哋啲點擊率繼續上升，咁就多謝你，唔駛放喺心，沒事沒事！」