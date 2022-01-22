余詠珊急召陶大宇「回巢」 仲搵到鄭中基太太余思敏出山亮相開電視

前無綫助理總經理余詠珊與老公何哲圖今年先後離開無綫，早前她接受傳媒訪問，大談在無綫時的工作點滴，承認當時處事方式不獲曾志偉認同，又指低估MIRROR是她人生污點。及後，余詠珊創立「好好製作」並與香港開電視緊密合作，仲急召愛將幫手，包括陶大宇以及鄭中基太太余思敏（Sammie）。