余詠珊Last Day 「余黨」黃翠如、洪永城、李佳芯另覓靠山「成功存活」！
文：東方新地 ｜ 圖：新傳媒圖庫
最近曾志偉及王祖藍獲無綫邀請回巢，分別擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）及首席創意官，以助無綫大革新。曾志偉新官上任，首當其衝是由余詠珊和何哲圖一手策劃的選秀節目《星夢傳奇》立即被煞停，電視城掀起一陣內鬥風波，有指當日由余詠珊由有線帶過檔的黃翠如、洪永城、陳貝兒、陸浩明、衛志豪、區永權、李佳芯、譚凱琪的安危，外界都相當關心﹗
黃翠如有另一強勁後台
頭號余黨黃翠如以31歲之齡加入無綫後即被安排入劇組，就算零演戲經驗都唔使由低做起，首部劇集《心路GPS》已是女主角之一，獲厚待而遭人眼紅兼非議。今舖余詠珊失勢，黃翠如雖然額頭刻住余黨，不過老公蕭正楠是珍姐曾勵珍愛將，珍姐是曾志偉的堂姊，加上黃翠如有觀眾緣又入屋，夫妻檔吸金力強，無綫唔會放走金蛋，所以余詠珊失勢對黃翠如構成的影響不大。
洪永城一早搵定靠山
洪永城是余詠珊頭號愛將之一，加入無綫後立即有自己的節目《走過烽火大地》並獲得「最佳資訊節目」，翌年孖黃翠如拍攝旅遊節目《走過浮華大地》，並獲得最佳節目主持獎，14年加入劇組已經擔任男二，翌年獲「飛躍男演員獎」，成功由男二升呢男一。事業和黃翠如一樣順風順水。叻仔洪永城早著先機，在余詠珊未被削權前，已搵定靠山，每逢樂易玲生日，洪永城例必到賀，醒目仔，唔會咁易有事﹗
陸浩明做肥媽契仔有著數
陸浩明當年由有線節目主持，加入無綫後升呢大騷司儀，港姐、勁歌頒獎禮都有份，論台型無顏值都平庸的陸浩明近年更獲孖住肥媽主持烹飪節目而人氣急升，又孭飛主持《後生仔傾吓偈》，叻仔陸浩同肥媽已成熒幕最佳CP，更上埋契，有肥媽呢個大靠山，應該唔使食無情雞。
陳貝兒不敵後浪
陳貝兒亦是余詠珊愛將，一入主無綫已能加入大騷司儀，近年更有自家節目《嫁到這世界邊端》系列，今年因疫情關係《嫁4》被叫停，在無綫只負責大騷司儀及《東張西望》主持，演藝事業未有多方面發展，加上近來何依婷、麥美恩都被加插任大騷司儀，但同時兼顧拍劇，陳貝兒失去余詠珊這個靠山後，最為危危乎﹗
李佳芯失後台最危
李佳芯都是由有線過檔無綫，由演邪花變人媽火速上位，兼攞埋視后，是有線幫最成功的一個例子，不過自抒服感想激嬲內地網民後，李佳芯就算有余詠珊撐腰，都不能倖免被雪，連續三套劇開第二輯都冇得留低，《兒科醫生》更被易角，直至近來稍為解凍，但都只能接外判劇《智能愛（AI）人 》，因為要考慮到劇集能不在內地播出，本身已經有不少隱憂的李佳芯，今次余黨失勢，連後台都冇埋，相信地位難保﹗
衛志豪早埋志偉堆
衛志豪過檔無綫後主力主持娛樂新聞台，近年卻被加插入劇組，主持拍劇兩頭未到岸，不過因為衛志豪是明星足球隊隊員，同譚詠麟、曾志偉混熟，有志偉加持應該大把機會。
譚凱琪安守本份
譚凱琪也是前有線幫，向來默默耕耘唔埋堆，近年所拍劇集的角色都受到肯定，去年嫁人生女，野心不大，安守本份，雖然余詠珊失勢，但相信可以令她安然過度。
區永權失靠山
區永權在線由余詠珊一手栽培，其後轉投Now，再由余詠珊帶入無綫，主力主持《東張西望》，今年孖住陸浩明主持《勁歌頒奬禮》，罕有兩男主持大騷，不過過去未有太突出表現，任何人都可取代，相信屬危危乎一族。