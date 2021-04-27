余詠珊Last Day 「余黨」黃翠如、洪永城、李佳芯另覓靠山「成功存活」！

曾志偉入主無綫，余詠珊被削權調職，老公何哲圖率先辭職，自己亦在4月尾正式Last Day，有指當年由余詠珊一手由有線帶過檔的黃翠如、洪永城、陸浩明、陳貝兒等，一直在余詠珊庇蔭下被扶搖直上，如今余詠珊失勢，余黨何去何從，邊個安全邊個有危機，一文同大家分析。

文：東方新地 ｜ 圖：新傳媒圖庫