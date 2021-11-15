余詠珊自揭離開TVB真相 承認低估MIRROR是人生污點

前無綫助理總經理余詠珊與老公何哲圖今年先後離開無綫，日前她接受傳媒訪問，大談在無綫時的工作點滴，承認當時處事方式不獲曾志偉認同，又指低估MIRROR是她人生污點。

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫、TVB《衝上雲霄大選》截圖、[email protected]截圖