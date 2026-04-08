32歲余香凝火辣三點式曝光 撞衫何雁詩同款泳衣 網民熱議兩大人妻身材對比

影后余香凝婚後育有一子一女，雖已為人母，不過身材管理得宜，依然大有本錢展露美態。近日她出門旅行到熱帶地區享受陽光與海灘，並於社交網上載了一輯火辣照片，相中余香凝穿上三點式泳衣，在藍天白雲、椰林樹影的景致下展露修長體態，風姿迷人。有趣的是，這套泳衣竟然與早前何雁詩穿過的款式相同，兩位人妻不約而同選擇同一設計，各自展現不同魅力。