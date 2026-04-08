32歲余香凝火辣三點式曝光 撞衫何雁詩同款泳衣 網民熱議兩大人妻身材對比
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影后余香凝婚後育有一子一女，雖已為人母，不過身材管理得宜，依然大有本錢展露美態。近日她出門旅行到熱帶地區享受陽光與海灘，並於社交網上載了一輯火辣照片，相中余香凝穿上三點式泳衣，在藍天白雲、椰林樹影的景致下展露修長體態，風姿迷人。有趣的是，這套泳衣竟然與早前何雁詩穿過的款式相同，兩位人妻不約而同選擇同一設計，各自展現不同魅力。
余香凝三點式泳衣火辣登場
余香凝在社交平台分享的照片中，身穿藍綠色三點式比堅尼，在熱帶海灘背景下盡顯修長身材。照片一經上載，迅即吸引大批網友湧入留言區，紛紛讚嘆她的好身材。有網友留言「生咗兩個仲咁Fit」，更有人情不自禁笑言「鼻血已經長流」，足見她的魅力依然不減當年。
余香凝親自回應網民讚賞
對於獲讚身材索爆，余香凝開心回應表示「生完細仔之後，一直冇信心再著比堅尼示人，不過近排練緊動作，因為遲啲有相關題材嘅演出，發現練練吓信心返番嚟，影（相）出嚟都幾靚吖，咪上載到互聯網等自己開心吓囉。」她透露下月將進組拍攝電影，扮演從影以來未試過的角色，令她大感期待，所以趁復活節假期同小朋友去大玩特玩，返來之後準備開工。
早前同款泳衣曝光
有眼利網民發現，余香凝今次穿著的三點式比堅尼，與32歲何雁詩早前在社交平台分享的款式幾乎一模一樣。何雁詩當時同樣身穿藍綠色三點式比堅尼，露出美背與美臀，側身盡現胸前美好曲線，更可看到在左側手臂和腰間的紋身，配合鬼馬可愛的表情，完全看不出是32歲並育有一兒的人妻。兩位藝人不約而同選擇同一設計，各自展現不同風格的性感魅力。
網民熱議兩大人妻身材對比
網民對於兩位人妻的火辣身材讚不絕口，紛紛留言表達驚艷之情。有網友表示「兩個都係最強人妻」，亦有人讚嘆「生完小朋友都保持得咁好，真係好勁」。不少網民更直言被兩人的好身材「噴晒鼻血」，認為她們完全看不出已為人母的痕跡，身材管理功力令人佩服。
圖片來源：IG@jenniferyuuu、ViuTV、IG@honganc資料或影片來源：原文刊於新假期