余香凝《尋秦記》獲特別鳴謝 網民搵足全場都見唔到真相曝光
廣告
《尋秦記》電影版自除夕上映以來成為城中熱話，但有眼利網民發現片尾特別鳴謝名單中竟然出現余香凝的名字！不少觀眾表示「成套戲都搵唔到佢」，究竟余香凝在這部萬眾期待的電影中扮演什麼角色？原來她的參與方式相當特別，令人意想不到。
余香凝獲片尾特別鳴謝 網民好奇搵足全場
有網民在觀看《尋秦記》電影後，細心留意到片尾字幕中列出「特別鳴謝余香凝」，但整套電影都未見她現身銀幕。這個發現立即引起網民熱烈討論，紛紛表示「搵咗好耐都見唔到佢」，更有人開玩笑問是否自己「眼花」錯過了什麼重要場面。直到真相曝光，大家才恍然大悟原來余香凝以另一種方式參與了這部電影。
余香凝為白百何配音 聲樣合一獲網民讚賞
原來余香凝在《尋秦記》電影中擔任幕後配音工作，為內地演員白百何飾演的關鍵角色「Galie」聲演。白百何在戲中飾演來自現代的反派角色Ken的女兒，是劇情中相當重要的人物。不少網民表示幾鍾意余香凝的聲線，更認為她能夠做到「聲樣合一」的效果。雖然無辦法做到十足的口型同步，但余香凝溫柔的聲線絕對表達到「Galie」知性和心地善良的性格特質。
製作團隊選用余香凝配音有深層考慮
有網民分析指出，白百何雖然懂得講廣東話，但始終作為內地演員會有口音問題，因而為了配合粵語版的需要，製作團隊特意邀請余香凝擔任配音工作。余香凝本身是近年金像獎加持的實力派女演員，又具備豐富的配音經驗，用她聲演女一「Galie」，能夠兼顧演技水準與市場宣傳效果。這個安排既保持了角色的完整性，又為電影增添了本地明星的參與度。
余香凝今年或有兩部賀歲片同時上映
另外，有網民提到《尋秦記》電影如此聲勢浩大，若然上映期能夠延長至農曆新年賀歲檔期，這樣余香凝今年就會同時有兩部賀歲片上畫。余香凝近日開心宣佈主演電影《雙囍》將於農曆初十2月26日正式上映，是一套以「同一日辦兩場婚禮」為主軸的賀歲喜劇，更與台灣演員劉冠廷首次合作。如果《尋秦記》能夠延續至賀歲檔期，余香凝將會以不同形式在兩部電影中與觀眾見面。
圖片來源：ViuTV、Facebook@余香凝 Jennifer Yu、《白日之下》劇照、大會提供、IG@jenniferyuuu資料或影片來源：原文刊於新假期