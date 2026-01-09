余香凝《尋秦記》獲特別鳴謝 網民搵足全場都見唔到真相曝光

《尋秦記》電影版自除夕上映以來成為城中熱話，但有眼利網民發現片尾特別鳴謝名單中竟然出現余香凝的名字！不少觀眾表示「成套戲都搵唔到佢」，究竟余香凝在這部萬眾期待的電影中扮演什麼角色？原來她的參與方式相當特別，令人意想不到。