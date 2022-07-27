29歲余香凝再曬大肚照 養胎後暴脹45磅 花式修身回復少女身形！
余香凝再曬大肚照 網民誤會有第二胎
余香凝在前年突然宣佈與圈外男友結婚，翌年5月亦順利誕下寶貝女兒Clare。余香凝經常上傳與愛女的日常生活和湊女心得。早前，余香凝上傳了與愛女的合照，余香凝身穿泳衣，可見她已經完美回復少女身形。
除了與愛女的合照之外，她亦同時上傳了一張大肚照，令網民一度懷疑她懷有第二胎。實情張相原來係誕下愛女之前，她早已在同一地方拍過舊照，今次只是帶囡囡重遊舊地。
養胎後暴脹45磅
余香凝誕下愛女之後，曾經在社交平台上自爆養胎的時候蹭暴脹45磅。當時她產檢的時候，發現胎兒偏細，所以特意多吃好東西「餵飽」胎中的女兒，結果自己跟住一齊增磅，體重一度高達165磅，令自己自信心大降。
花式修身 半年內回復少女身形
余香凝隨後分享了自己如何在產後半年內成功回復少女身形。她表示自己主要從飲食著手，而且在產後兩個月之後，便開始跟Coffee Youtube片段做運動，再加上配合紮肚療程，令她成功減掉30磅肉！
產女後孖囡做KOL 豪宅內部曝光
此外，升呢做媽媽的余香凝亦轉型當KOL，經常與囡囡一起賣廣告。早前余香凝和女兒Clare為品牌拍攝宣傳照的時候，更意外曝光了豪宅內部。從照片中可見，屋內雖然設計簡約，但落地玻璃的設計令客廳看起來十分寬敞！據悉，余香凝結婚後與老公搬進市值半億的2400呎豪宅，不但享有無敵海景，複式單位設計更令空間感倍增！
產後完全復工 三套電影等上映
余香凝不像一般嫁入豪門的女藝人一樣，產後只集中於家庭，淡出幕前演藝事業；她反而密密開工，出力賺奶粉錢。余香凝表示8月開始將會有三套電影等上映，其中即將上映的《心裏美》更是余香凝懷胎時期拍攝的作品，她表示《心裏美》囡囡也有份參與，令此作品對自己來說特別有意義。
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