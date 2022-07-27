29歲余香凝再曬大肚照 養胎後暴脹45磅 花式修身回復少女身形！

余香凝在前年嫁入豪門，在翌年誕下寶貝女兒Clare。誕下愛女之前，余香凝曾經暴脹45磅，但她在產女後公開了自己全靠一招半年內回復少女身形。近日她在社交平台上再次上傳了大肚照片，令網民都懷疑她是否懷有第二胎！