「你係咪嬲我呀」女主角13年後近照曝光！港大政政畢業 成就再升級
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近日，協恩女一句「你係咪嬲咗我呀」成為全城金句！早前有報導指出協恩團隊中一名女生，即第二副辯現時在英國公司任職實習律師。而影片中的女主角，問出「你係咪嬲咗我呀」的女生亦都被起底！
協恩女生的辯論之路與學術成就
當年在辯論賽中擔任結辯，即是問出「你係咪嬲咗我呀」的女生，從協恩小學直升至協恩中學，並持續參與學校辯論隊的活動。她不僅成為了協恩普通話辯論隊的隊長，還帶領團隊在基本法盃全港校際辯論比賽中獲得七連冠的佳績以及5萬元獎金。
她的學術旅程同樣令人矚目，她先後進入香港大學政治與公共行政學系深造，一級港大國語辯論隊成員之一，有指她在港大獲得一級榮譽學位（First Class Honour），憑藉卓越的表現，獲得政府頒發的「香港卓越獎學金」，所有得獎者毋須通過入息資產審查均可獲發獎學金以支付學費，以每年30萬港元為上限，前往巴黎政治大學攻讀國際治理及外交碩士學位。
隨後，她曾於聯合國教科文組織（UNESCO）進行人工智能的研究工作，並於本港的德瑞國際學校擔任過辯論教練，於今年1月加入全球最大的社會影響力政治風險諮詢機構London Politica，擔任顧問一職。
辯論賽中的「你係咪嬲咗我」究竟是甚麼意思？
對於當年辯論賽中反覆出現的「你係咪嬲咗我」這個問題，iDebate.hk創辦人張嘉達曾解釋，這實際上是一種辯論技巧。他認為，反方隊伍當時可能想利用心理學概念，來指出許多感覺背後的主觀情感是無法用客觀條件來衡量的。儘管如此，他也認同在比賽中反覆問同一個問題可能不是一個好策略。
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圖片來源：YouTube@iDebate、Facebook、影片截圖、教育局網頁圖片、Linkedin圖片