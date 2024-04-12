「你哋係咪嬲我呀」爆紅 反方女生近況曝光！一樣咁猛料！
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近日有一段2011年的小學辯論賽片段在社交網爆紅，一名協恩女生的發言「你哋係咪嬲我呀」更成為金句，有傳媒透露該名女生近況曝光，依然係女強人！
「你哋係咪嬲我呀」出處：小學辯論賽影片再爆紅 反方女生爆金句
當年的聯校小學辯論賽冠軍賽，以「香港兒童真幸福」為辯題，由油麻地天主教小學（海泓道）擔任正方，協恩中學附屬小學則為反方。在自由辯論環節中，一名姓陳的男同學作為正方發言，而協恩的女生則負責反方的結辯。正當陳同學完成自己的論點陳述後，協恩女生開始進行反駁，並提出了「友方同學我哋辯論成日等唔等於我哋幸福呀？」這個問題。隨後，她突然問道：「友方同學，我答完你到你答我，你哋係咪嬲我呀？」
這句話讓正方團隊都「O晒咀」，而男生則回答說：「今日我嬲唔嬲你，同呢個辯論比賽有乜嘢關係呀？」反方的女生不依不饒，繼續追問「你究竟嬲唔嬲我呀？」男生則情緒激動地強調：「我哋不如做咗正經嘢先，而家打辯論比賽，唔好玩啦」，並回到辯題上繼續陳述自己的理據，贏得了在場觀眾的掌聲。
睇片：
協恩當年女生的現況曝光 成為律師
該場辯論賽於2011年7月舉行，最終由正方油麻地天主教小學的辯論隊勝出，陳同學獲得最佳辯論員的殊榮。時隔13年，這段片段意外地再次成為網絡熱話。根據其他媒體報導，一位曾任教協恩辯論團隊的老師透露，當年的女生現已成為一名律師，並保持著低調的作風。老師相信，團隊中的女生對於自己當年的辯論片段重新走紅，也一定感到十分驚訝。
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圖片來源：idebate.HK 影片截圖、TVB示意圖