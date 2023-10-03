你好我的大夫︱區明妙演技躍進獲網民撐力捧！重返校園進修好上進

由蔡思貝、何廣沛、游嘉欣等人主演的TVB劇集《你好，我的大夫》，由一班年輕演員擔正主演，觀眾都大讚有新鮮感。其中在劇中飾演吸毒者「麥寶」的區明妙（MiuMiu）同孔德賢有不少對手戲，演活問題少女更贏盡好評！