你好我的大夫 區明妙

你好我的大夫︱區明妙演技躍進獲網民撐力捧！重返校園進修好上進

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由蔡思貝、何廣沛、游嘉欣等人主演的TVB劇集《你好，我的大夫》，由一班年輕演員擔正主演，觀眾都大讚有新鮮感。其中在劇中飾演吸毒者「麥寶」的區明妙（MiuMiu）同孔德賢有不少對手戲，演活問題少女更贏盡好評！

你好我的大夫 區明妙 其中在劇中飾演吸毒者「麥寶」的區明妙MiuMiu）同孔德賢有不少對手戲，演活問題少女更贏盡好評！
其中在劇中飾演吸毒者「麥寶」的區明妙（MiuMiu）同孔德賢有不少對手戲，演活問題少女更贏盡好評！（圖片來源：TVB）

區明妙刻意素顏「變醜」入戲

在《你好，我的大夫》演出吸毒者「麥寶」一角非常傳神，現年22歲的區明妙坦言刻意素顏及化黑眼圈「變醜」入戲：

「因為個角色係長期吸毒，所以我幾乎冇乜點化妝，有時仲會專登化啲黑眼圈，同埋化白個嘴唇。因為個角色比較早熟同自卑，監製有叫我唔好演得太精靈。」

近年發展漸趨多元的MiuMiu，笑言希望可作更多不同嘗試：

「類似斜槓族咁，可以有好多唔同嘅定位同身份。」並強調一直沒有停過拍劇：「可能係啲劇未有得播住，大家就覺得我少咗拍戲咁樣。（有什麼角色想嘗試？）好似小丑女嗰啲比較俏皮嘅殺手、打女，同比較型同cool嘅角色！同埋都好想試吓仙俠劇～」

你好我的大夫 區明妙 在《你好，我的大夫》演出吸毒者「麥寶」一角非常傳神，更陷失禁窘局。
在《你好，我的大夫》演出吸毒者「麥寶」一角非常傳神，更陷失禁困局。（圖片來源：TVB）

區明妙謙虛自評「做得麻麻哋」

區明妙早前接受傳媒訪問時，被問到演技獲關注。她坦言因為劇集通常一年之後才播出，每次再看都覺得自己做得麻麻哋，她又指素顏演出是為了令角色更立體逼真，又表示希望每次演的角色都會有進步：

「今次角色都有研究過，因為是比平時角色不同，有時好靜，有時情緒好激動，之後（結局周）劇情仲會好慘。」

你好我的大夫 區明妙 區明妙近年得到不少演出機會！
區明妙近年得到不少演出機會！（圖片來源：IG@miumiu__au）
你好我的大夫 區明妙 來到結局周，區明妙向孔德賢表白失敗，更被其出獄的父親強行擄走，孔德賢想追回區明妙，卻突然倒地不起。
來到結局周，區明妙向孔德賢表白失敗，更被其出獄的父親強行擄走，孔德賢想追回區明妙，卻突然倒地不起。（圖片來源：TVB）

區明妙《奪命提示》預告做劉佩玥契女

談到之後工作大計，區明妙透露有參與新劇《奪命提示》，更預告角色都幾特別，會做劉佩玥同陳山聰嘅契女，同佢哋比較多對手戲。講起角色戲份，區明妙指都有唔少動作戲，「我好多時都係做被人保護嗰個，今次就做保護人嗰個，角色比較古靈精怪，不是苦情角色。」

你好我的大夫 區明妙 《奪命提示》6月已經煞科！
《奪命提示》6月已經煞科！（圖片來源：IG@arryu）

網民建議改捧區明妙取代陳嘉慧

區明妙年輕兼有演技，可說是前途無限！網民都紛紛留言：「唔計純客串個 D，每次既角色都係比較特殊，睇嚟班監製好信得過區明妙之餘，仲好細心栽培佢。」、「呢個得TVB 捧佢啦！」、「陳嘉慧結婚比MiuMiu上位吧」、「區明妙演吸毒少女演技好好」。TVB本來希望新晉親生女27歲陳嘉慧頂替近年「花旦荒」不成功，倒不如考慮更年輕更有潛力的區明妙！

你好我的大夫 區明妙 巧合的是，區明妙在《愛上我的衰神》做過女主角「小渝」陳嘉慧）的後生版。
巧合的是，區明妙在《愛上我的衰神》做過女主角「小渝」（陳嘉慧）的後生版。（圖片來源：TVB）
你好我的大夫 區明妙 TVB本來希望新晉親生女27歲陳嘉慧頂替近年「花旦荒」不成功，倒不如考慮更年輕更有潛力的區明妙！
TVB本來希望新晉親生女27歲陳嘉慧頂替近年「花旦荒」不成功，倒不如考慮更年輕更有潛力的區明妙！（圖片來源：YouTube圖片）
你好我的大夫 區明妙 童星 冼迪琦 童星 區明妙 bikini 噴血身材與她的純真面孔形成極大對比！
區明妙大曬性感BIKINI照。（圖片來源：IG@miumiu__au）
你好我的大夫 區明妙 童星 冼迪琦 童星 越大越性感。
越大越性感。（圖片來源：IG@miumiu__au）
你好我的大夫 區明妙 現年才20歲的區明妙已有很多演出經驗，加上「港版周子瑜」稱號及相對應的外表，能虜走不少觀眾歡心。加上有一定跳唱實力，連韓國公司也曾對她唾青，適當使用必成大器。
（圖片來源：IG@miumiu__au）

區明妙重返校園主修商業管理

區明妙相當勤力，亦透露已重返校園繼續進修，希望事業學業兩兼顧：「最近讀返書，讀緊商業管理，可能會俾其他人吃力少少，但都會希望發展演藝事業嘅同時，都可以順利完成學業～都有同公司講咗，會盡就返學時間夾期，嚟緊11月都會開新劇啊～」

你好我的大夫 區明妙 區明妙相當勤力，亦透露已重返校園繼續進修，希望事業學業兩兼顧。
區明妙相當勤力，亦透露已重返校園繼續進修，希望事業學業兩兼顧。（圖片來源：IG@miumiu__au）
你好我的大夫 區明妙 區明妙
（圖片來源：IG@miumiu__au）
你好我的大夫 區明妙 區明妙
（圖片來源：IG@miumiu__au）
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（圖片來源：IG@miumiu__au）
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（圖片來源：IG@miumiu__au）

前家燕姐旗下女團成員 因學業拒赴韓發展

區明妙除了熱衷戲劇，也曾向音樂方面發展，為薛家燕旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及《聲夢傳奇》的鍾柔美，同樣曾為Honey Bees成員。區明妙2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。

你好我的大夫 區明妙 黯夜守護者 區明妙曾與家燕媽媽一齊拍廣告，又試過跟家燕媽媽去雲頂、新加坡、廣州等地登台演出。
區明妙曾與家燕媽媽一齊拍廣告，又試過跟家燕媽媽去雲頂、新加坡、廣州等地登台演出。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
你好我的大夫 區明妙 區明妙 Miumiu 自13歲開始到家燕媽媽藝術中心上堂，從而發現自己對演戲的興趣，首部處女作是在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》，在劇中飾演滕麗名的少女版角色，她笑言：「 我入行時已經係大童，相對其他童星嚟講算係比較遲入行嘅一個。
（圖片來源：東方新地照片庫）
你好我的大夫 區明妙 區明妙 Miumiu 現正就讀城大專上學院的雙語傳意副學士，選修法文及英文，她表示將來會同時兼顧學業及演戲。
（圖片來源：東方新地照片庫）

區明妙「御用學生妹」形象深入民心

有「御用學生妹」稱號的區明妙在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》飾演滕麗名的少女版角色，以16歲的「高齡童星」身份出道，過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《青春不要臉》及《下流上車族》等，學生妹形象深入民心。

你好我的大夫 區明妙 童星 冼迪琦 童星 區明妙 bikini 婚後事 區明妙 港版子瑜 Miumiu去年在 《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮，是她入行以來戲份最多的一部劇集，她直言曾為了角色的打戲而特別去學打泰拳，更因此而撞瘀額頭。
Miumiu在 《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮（圖片來源：新傳媒圖片庫）
你好我的大夫 區明妙 童星 冼迪琦 童星 區明妙 bikini 區明妙 去年區明妙在《黯夜守護者》飾演表面乖乖女，內裡反叛的蒲精壞學生，演技受到讚賞。
區明妙在《黯夜守護者》飾演表面乖乖女，內裡反叛的蒲精壞學生，演技受到讚賞。（圖片來源：TVB影片截圖）

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@miumiu__au

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