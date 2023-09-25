你好我的大夫︱孔德賢成功洗底 短短6年升做男一 曾捲入醜聞形象大插水

由蔡思貝、何廣沛、游嘉欣等人主演的TVB劇集《你好，我的大夫》，由一班年輕演員擔正主演，觀眾都大讚有新鮮感。其中在劇中飾演進修中醫師學徒彭晴望的26歲孔德賢，入行短短6年就獲無綫力捧升做男一，不過他亦曾捲入醜聞而令形象大插水！