你好我的大夫︱孔德賢成功洗底 短短6年升做男一 曾捲入醜聞形象大插水
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由蔡思貝、何廣沛、游嘉欣等人主演的TVB劇集《你好，我的大夫》，由一班年輕演員擔正主演，觀眾都大讚有新鮮感。其中在劇中飾演進修中醫師學徒彭晴望的26歲孔德賢，入行短短6年就獲無綫力捧升做男一，不過他亦曾捲入醜聞而令形象大插水！
「翻版羅仲謙」孔德賢棄做工程師入行追夢
現年26歲的孔德賢（Danny）在2017年憑清談節目《#後生仔傾吓偈》出道，入行時因為外表與羅子溢（前名羅仲謙）相似，所以被封為「翻版羅仲謙」。孔德賢在香港理工大學修讀建築工程及管理學系學士課程。不過自小對演戲有興趣的他，毅然放棄高薪厚職，選擇入行拍劇做主持。
無綫力捧極速上位《本尊就位》擔正做男一
孔德賢入行後立即或委派主持多個節目，包括《今期流行》、《Ben Sir睇樓團、《香港原味道》、《識貨》等。在2020年更開始拍劇，曾經參演《香港愛情故事》、《法證先鋒V》、《法言人》等劇集，還有兩套劇集《本尊就位》、《新聞女王》兩套劇未播出，工作一浪接一浪，在民初劇《本尊就位》更擔正做男一，明顯深受TVB力捧，前途可謂一片光明。
曾被指介入廖慧儀戀情 形象一度大插水
不過孔德賢在剛剛開始上位當時，曾經被捲入「狂野空姐」廖慧儀前度輕生風波。當時有傳孔德賢與廖慧儀在拍攝《#後生仔傾吓偈》時撻著，廖慧儀前度Sam更在IG發文公審孔德賢，警告他不要再找自己女朋友。事後Sam更疑似因受情困而墮樓輕生，令孔德賢和廖慧儀形象一度大插水、齊齊入雪櫃，二人更雪足一年始獲解凍！
空窗期曾自暴自棄 試過9個月無工開
孔德賢曾經在接受訪問時，指自己在沒工開的日子過得非常頹廢，每天只留在家中打機加煲劇，令原本一身壯碩身材都開始走樣。孔德賢指在空窗期非常沮喪，一度質疑自己，他透露：「上年拍完兩套劇後，相隔9個月都沒有工作。」幸好在拍攝《新聞女王》時得到同劇男主角馬國明的開解，才發現做藝人一定會遇上空窗期，最緊要是要在休息期間好好裝備自己，為下一個機會做好準備。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@danny_hung、IG@samcheungkc、IGnewayyee_yoga