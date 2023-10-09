你好我的大夫｜盤點4大犯駁位 蔡思貝唔識避孕 區明妙遭灌藥情節不合理
你好，我的大夫｜犯駁位 1.冇人發現孔德賢突患癌
上周較多人關注的是孔德賢飾演的Ed師兄病況惡化，最終不敵病魔離世。對於孔德賢「提早告別」，有網民質疑如何解釋孔德賢忽然末期癌症，「5個中醫都睇唔出孔德賢有末期癌症！」更突兀的是，末期癌症常見症狀有倦怠有疼痛、厭食、便祕、失眠、焦慮不安、憂鬱、及意識不清等」問題，在孔德賢身上卻沒有出現，有如正常人一樣。
奈何病人孔德賢還可以做中醫睇症，又飲到香檳又食燒肉！網民更拿了上套《破毒強人》做例子，《破毒強人》的陳豪同樣是末期癌症病人，至少有變聲、消瘦和食藥的狀況。然而，在《你好，我的大夫》孔德賢卻生猛過人，最後還勉強加插硬Sell贊助商的中藥。
你好，我的大夫｜犯駁位 2.蔡思貝作為中醫唔識避孕
另一方面，TVB劇集固定方程式往往以「專業劇再加三角關係愛情線」包裝。該劇以蔡思貝、何廣沛主線，其中講到蔡思貝因意外而懷孕，但二人在拍拖時彷彿「失憶」忘了避孕這回事。網民批評：「何廣沛同蔡思貝讀中醫原來都係唔識避孕，一個中學生都識嘅嘢，竟然讀到中醫都唔識。」至於三角關係更是煩厭，兩人拖拖拉拉，其中蔡思貝又要錄音講晒自己啲嘢出嚟，網民笑指「現實中究竟有冇人會錄低自己啲秘密？」
你好，我的大夫｜犯駁位 3.區明妙遭壯漢灌藥「齋影相」就算？
再者，TVB劇集在中醫劇上亦落了不少色水，前幾集劇情提及區明妙被獸父賣給不法份子，按照以往TVB劇推進，區明妙遭3名壯漢灌藥後，多數會出現被「性侵和強暴」情節，這一點王晶就相當明白，更大大力應用在《一舞傾城》，話題度十足。不過，3名壯漢不知是反智，還是太過好人，灌藥後僅僅影裸照勒索。對於這種「不合格的壞人操作」實在令觀眾頭痛！
你好，我的大夫｜犯駁位 4.喪播劇集歌令人反感
此外，有網民反映劇集更塞谷婭溦唱的片尾曲《不會道別》令人反感，批評「佢想令到首歌紅，以前都係咁樣，但係我覺得近年太過慣性hard sell，導致令人反感」。有人再補充，以Viutv劇集《Food Buddies》比較：「其實除咗劇情，就佢首歌一集播三四五次呢點，就算佢真係前衛到 Food Buddies咁，都甩唔到大台陣味」。
網民：睇到一半已經頂唔順
對於該名網民一針見血逐點批評，不少有看過該劇的觀眾亦深表認同：「辛苦哂，捱完後又寫番出來，不過我睇到一半已經頂唔順。」，「一套講中醫既戲只係不停懷孕同小產」，「上面講既情節根本係個編劇唔知係想倒個 sponsor 米, 定係佢創作能力廢」。
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