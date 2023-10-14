你好我的大夫大結局｜蔡思貝爆喊戲演技爆發獲讚 網民期待開拍續集
蔡思貝崩潰爆喊感染力強
昨晚（12日）一集高潮迭起，辜清勁（何廣沛飾）婆婆（盧宛茵飾）遇上嚴重車禍，手術後需再進行小腸移植手術才能回復正常飲食，相關手術權威正是清勁爸爸成醫生（曾航生飾）。
可惜眾人於最後一刻被通知洽談會議取消，罪魁禍首竟是嘉應（蔡思貝飾），原來本身已因病患突發性心臟病離世惹上官非的思貝，遭媒體陷害誣衊、大字標題嘉應是劣跡斑斑的殺人兇手之餘，更連嘉應爸爸程醫師（陳嘉輝飾）也拉落水，指行山時突發性中風失救的他同樣是神棍中醫，無限自責的嘉應即崩潰爆喊。相關場口思貝全程哭得像個做錯事的小朋友之餘，眼淚鼻涕更是瀑布式落下，感染力強。
連番受挫的嘉應，還被清勁發現口腔嚴重潰爛，身心陷入嚴重危機…今晚嘉應會上庭接受聆訊，困擾其多年的心魔亦會終極解開！嘉應當初堅持選讀中醫並非為了清勁，而是另有令人心酸目的，蔡思貝直言覺得一直是自己害死爸爸，因為小時候沒有陪爸爸去行山，才令他跌落山涯死了沒人知道。講出鬱結後，何廣沛就順勢告白，直言自己會不離不棄。
曾航生何廣沛和解戲暖心
另一方面，起初曾航生堅拒為婆婆做手術，但因何廣沛不計前嫌為其醫好連西醫亦苦無對策的怪病，可惜當被感動的成醫師答應為婆婆做手術之際，卻因麻醉藥過敏問題再遇樽頸，何廣沛與曾航生就是否將中醫針麻技術融入手術發生爭拗，成醫生除指醫法局不會開綠燈，並道出血淋淋事實：「如果喺手術枱上面出咗事，要承受法律責任嗰個唔係你，而係我呢個主刀醫生。」不過成醫生最終還是親身前往了解針麻技術，並主動向醫院爭取融入手術，何廣沛真摯的一句「多謝你」，配以曾航生滿是慈祥的會心微笑，場口煞是感人。
「勁應CP」修成正果
結局尾聲，經過一番聆訊後，死因裁判庭裁定病人自然死亡，蔡思貝得到清白。最後眾人也在路林醫館掛牌看症，而何廣沛和蔡思貝則牽着手走上山，「勁應CP」修成正果在斜陽下擁吻，蔡思貝也表示自己有了和何廣沛的骨肉！真係大團圓結局！
網民期待開續集！
對於呢個大團圓結局，不少網民都收貨，更大讚劇情感人！「你好，我的大夫應該有續集有第二季。」，「好好睇好感人」，「思貝做得非常好」
https://www.youtube.com/watch?v=WPrH396pMFY
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