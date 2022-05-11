前ViuTV索主持李賢Leanne過檔亞視 孖林泳淘坐陣貼地節目《你想點呀》

擁有32D豐滿身材的28歲李賢Leanne，去年因主持ViuTV節目《學神出沒注意》和《舉高雙手3》，而被封為「ViuTV隱藏版索主持」，近日為亞視旗下的亞洲心動娛樂（AMM）主持全新綜藝節目《你想點呀》，同另外三位主持林泳淘（Wingto）、陳雅麗（Allie）、譚杏藍（Hana）一齊鬥索！