李賢Leanne

前ViuTV索主持李賢Leanne過檔亞視 孖林泳淘坐陣貼地節目《你想點呀》

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擁有32D豐滿身材的28歲李賢Leanne，去年因主持ViuTV節目《學神出沒注意》和《舉高雙手3》，而被封為「ViuTV隱藏版索主持」，近日為亞視旗下的亞洲心動娛樂（AMM）主持全新綜藝節目《你想點呀》，同另外三位主持林泳淘（Wingto）、陳雅麗（Allie）、譚杏藍（Hana）一齊鬥索！

李賢Leanne 李賢
李賢（圖片來源：[email protected]_leanne）

《你想點呀》李賢Leanne 家姐李敏是MakerVille藝人

亞視《你想點呀》將由5月13日起，逢星期五晚上9時上架，節目4位女主持李賢、林泳淘、陳雅麗和譚杏藍，被形容為「貼地擔當」，將會以「口沒遮攔地好認真」mode，探討各種社會熱話。其中李賢曾經是「ViuTV隱藏版索主持」，仲有個家姐李敏（Ranya）現時是MakerVille藝人，但李賢自去年主持過《學神出沒注意》和《舉高雙手3》兩個節目後，就未有再為ViuTV擔任主持工作，至今已相隔超過半年，到今年她更轉投了亞視AMM的懷抱，令不少網友都大感意外！李賢近日在社交網就透露，原來她在半年前開始患上了厭食症。

李賢Leanne 你想點呀 由李賢左上）、林泳淘左下）、譚杏藍右上）和陳雅麗主持的《你想點呀》，將由5月13日起逢星期五晚上9時在AMM上架。
由李賢（左上）、林泳淘（左下）、譚杏藍（右上）和陳雅麗主持的《你想點呀》，將由5月13日起逢星期五晚上9時在AMM上架。（圖片來源：[email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong）
李賢Leanne 你想點呀 李敏曾晒出過與媽咪及家中兩位姊妹的合照，即被網民大讚右上角的阿妹李賢）好靚女，更追問她阿妹有冇男朋友。
曾演出《二月廿九》及《940920》 等ViuTV劇集的李敏，曾晒出過與媽咪及家中兩位姊妹的合照，即被網民大讚右上角的阿妹（李賢）好靚女，更追問她阿妹有冇男朋友。（圖片來源：[email protected]

李賢自爆半年前開始厭食

李賢近日在社交網上載了數張穿著白色緊身衣的相，並發長文表示：「半年前因為情緒問題開始厭食，唔想身邊人擔心亦唔想影響工作機會，更加唔想大家覺得我有病所以事事遷就我，簡單啲講『我想做一個正常人』，所以我冇同任何人講過，身邊人有眼睇嘅都知我越來越瘦，厭食加上失眠再食藥，我體重下降咗好多，亦都經常胃痛，但為咗之前講過嘅原因，我會迫自己食嘢，甚至會扮肚餓，當然偶爾胃口都會突然好返，一般情況下食好少已經飽，食多過6成飽我就會反胃，直至最近有好轉，我終於識肚餓，開始食返多啲嘢。」

李賢Leanne 你想點呀 著上白色緊身衣的李賢，身形看起來非常纖瘦。
向來有肉地的李賢，著上白色緊身衣，身形看起來比之前纖瘦很多。（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢Leanne 你想點呀 李賢透露過去半年，她因為厭食加上失眠和食藥，令她體重下降了好多，仲經常胃痛。
李賢透露過去半年，體重驟降。（圖片來源：[email protected]_leanne）

被網民評腰粗 發長文反擊

李賢續說：「以前成日覺得自己唔夠完美，比好大壓力自己，有樣有胸有腰仲有pat，邊個唔想，但呢刻，與其要成為大家眼中嘅完美女神，我更加想嘅係身體健康，呢個世界本來就充滿住高矮肥瘦，點解一句『公眾人物』就對佢哋特別harsh？」而她寫這篇文章抒發自己感想的原因，原來是有一位網友在社交網上批評她的一張露腰相：「無腰線，顯得線條粗，做吓側腹好啲！」令她有感而發。網友都紛紛留言支持她「最緊要健健康康就得」、「做番自己，唔好比其他因素牽住走」、「加油，食多d 嘢」等等。

李賢Leanne 你想點呀 李賢分享這張露腰相，卻被網友批評無腰線，顯得線條粗。
李賢分享這張露腰相，被網友批評無腰線，顯得線條粗。（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢Leanne 你想點呀 有不少網友為李賢辯護，李賢亦親自發長文反擊該名批評她的網友。
有不少網友為李賢辯護，李賢亦親自發長文反擊該名批評她的網友。（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢Leanne 你想點呀 有網友關心李賢，問她「依家好反未？」，她回答：「叫做開始有返啲胃口！」
有網友關心李賢，問她「依家好反未？」，她回答：「叫做開始有返啲胃口！」（圖片來源：[email protected]_leanne）

AMM《你想點呀》預告：

32D李賢被封ViuTV隱藏版索主持 網民激讚：隨時揮低一姐沈殷怡

現年28歲的李賢（Leanne）本身做開幕後，因為疫情零工作，所以在強尼引薦下試玩幕前，去年拍攝ViuTV節目《學神出沒注意》，成功以一招「拋胸玩飄移」搶盡風頭，Leanne更在節目中爆出自家金句：「無胸部解決唔到嘅問題」，被網民封為ViuTV新一代女神！不過之後Leanne並未乘勝狙擊，繼《學神》後的工作，只係做ViuTV文藝資訊節目《舉高雙手3》主持，真係估佢唔到！

李賢Leanne 你想點呀 雖然係文藝資訊節目，但訪問嘉賓時李賢都有不時騷吓美腿。
雖然係文藝資訊節目，但訪問嘉賓時李賢都有不時騷吓美腿。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
李賢Leanne 你想點呀 介紹各式運動時，仲不時赤腳上陣。
介紹不同運動時，李賢赤腳上陣。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

李賢謙稱：我同Shirley仲有好大嘅距離

在節目《舉高雙手3》中李賢不論介紹魔術、法式滾球或花式劍球等，都係著住超短褲上陣，大晒美腿，不過上身都相對密實，直到日前《舉高雙手3》介紹夏威夷舞一集，李賢穿著小白Tee配紅裙上陣，盡顯激凸32D上圍，獲網民大讚她有樣有身材兼有美腿，隨時取代ViuTV性感女神沈殷怡（Shirley）的地位！

李賢Leanne 你想點呀 原本李賢著住一件大褸。
節目中介紹夏威夷舞的一集，原本李賢著住一件大褸。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
李賢Leanne 你想點呀 除低大褸後，見到李賢穿著一件小白Tee配紅裙。
除低大褸後，見到李賢穿著一件小白Tee配紅裙。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

觀眾睇得開心就好

不過李賢就在社交網回應指：「Shirley（沈殷怡）永遠係大家嘅女神，我同佢仲有好大嘅距離，尤其係佢嘅身高，我要投胎先可能追到佢！最後，都係嗰句：『觀眾睇得開心就好』，多謝你哋鍾意睇我呢個手腳唔協調嘅人跳草裙舞。 #我對腳其實好短 #大家一齊接受呢個現實」

李賢Leanne 你想點呀 李賢話要多謝大家鍾意睇佢呢個手腳唔協調嘅人跳草裙舞。
李賢話要多謝大家鍾意睇佢呢個手腳唔協調嘅人跳草裙舞。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
李賢Leanne 你想點呀 仲話最緊要大家睇得開心！
仲話最緊要大家睇得開心！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

李賢靠最強胸器考車

李賢去年在《學神出沒注意》中透露曾考車，但只有筆試合格，路試fail，在節目中與未有車牌的拍檔阿神一起去學車，雖然今次沒有女拍檔，但李賢依然戰鬥格上陣，佢話：「我專登著貼身衫、短裙嚟，因為無胸部解決唔到嘅問題嘅！」講到明用人間胸器去戰勝任何難關，點知筆試考核是女考官，一套性感裝束無用武之地，李賢立即改變策略用擦鞋冧功！果然叻女！

李賢Leanne 你想點呀 學神出沒注意 李賢
去年李賢（中）以素人身份參演《學神出沒注意》，首集出現便成為焦點，搶晒嘉倩BB及蔡宛珊鋒頭。（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢Leanne 你想點呀 學神出沒注意 李賢
李賢著上貼身低胸上衣，同時露出纖腰出鏡，三位女嘉賓當中，打扮最有機心！（圖片來源：[email protected]_leanne）
李賢Leanne 你想點呀 李賢爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背﹗
李賢更爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

家姐Ran爺客串《學神出沒注意》

曾演出ViuTV人氣劇《二月廿九》的Ran爺（李敏）原來是李賢的家姐，更為妹妹首個節目客串其中一集，兩姊妹在鏡頭前不時互窒，睇得觀眾好開心，留言「呢啲先係真正兩姊妹，唔作狀」、 「原來係Ran爺細妹，一啲都唔似樣」、「Ran爺係實力派，無學佢細妹拋胸」。

李賢Leanne 你想點呀 李賢家姐是演員李敏（右），會在《學神出沒注意》客串。
李賢（左）家姐是演員李敏（Ran爺），曾在《學神出沒注意》第三集客串，其間兩姊妹對話搞笑，一時親切一時互窒。（圖片來源：[email protected]_leanne）

做過MV女主角

雖然李賢自稱幕後人，但其實她拍不少片，經常為Lifestyle Channel拍片，曾訪問方力申及麥浚龍等，又曾擔任劉浩龍、小肥《砒霜之後》MV女主角。此外強尼、豪哥（蘇致豪）、鄺旨呈等都是李賢IG的follower。

李賢Leanne 你想點呀 學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
李賢做過MV女主角。（圖片來源：[email protected]_leanne）
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李賢曾在煮食片請過方力申做嘉賓，工作過後，方力申等人一起為李賢慶祝生日。（圖片來源：[email protected]_leanne）
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李賢仲訪問過麥浚龍。（圖片來源：[email protected]_leanne）

李賢愛派福利

李賢不時在IG貼出性感照、床照、水著照等，IG現時已有超過3.5萬followers。

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李賢不時起床第一照，發放福利。（圖片來源：李賢IG）
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呢日因為工作臨時取消，李賢又自拍床照分享。（圖片來源：李賢IG）
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李賢唔介意性感上鏡，更不時開心些牙。（圖片來源：李賢IG）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_leanne、[email protected][email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong、ViuTV影片截圖資料或影片來源：[email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong

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