李尚正經典角色「李保安」強勢回歸！HOY TV新處境劇陣容豪華 前ViuTV藝人驚喜加盟

HOY TV宣佈開拍首部處境劇《你的保安 李寶安》，預計於十月底與TVB新劇《愛‧回家之三代同糖》爆發激烈收視戰。新劇由何爵天執導並由李尚正擔正，更驚喜邀得剛約滿ViuTV的葉振弘加盟客串，電視台強強對決引發關注！