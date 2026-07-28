李尚正經典角色「李保安」強勢回歸！HOY TV新處境劇陣容豪華 前ViuTV藝人驚喜加盟
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HOY TV宣佈開拍首部處境劇《你的保安 李寶安》，預計於十月底與TVB新劇《愛‧回家之三代同糖》爆發激烈收視戰。新劇由何爵天執導並由李尚正擔正，更驚喜邀得剛約滿ViuTV的葉振弘加盟客串，電視台強強對決引發關注！
李尚正孖老拍檔「妹頭」擔正放笑彈！
劇組將於明日舉行盛大開鏡儀式，正式為這部重頭處境劇揭開序幕。這部新作由金像獎班底何爵天親自執導，演出陣容除了擔正男主角李尚正之外，還加入了麥沛東以及女主角「妹頭」盧頌恩。除了三位默契十足主演，客串名單同樣極具看頭，當中包括資深演員劉錫賢、人氣偶像魏浚笙、郭曉妍 (Ahyo@lollytalk)、劉綺婷 (Yanny@lollytalk) 以及日本AV女星濱崎真緒。一眾演員明日齊聚開鏡活動成為業界焦點。
葉振弘剛約滿ViuTV拒接受媒體訪問
剛與ViuTV結束合約前P1X3L成員葉振弘（MARCO）落實參與劇集客串，成為他離巢後首個電視演出工作。消息曝光後隨即引來各界高度關注，外界一直揣測這名男星未來事業發展藍圖。據悉他明日雖然會現身劇集開鏡活動，但由於未來個人發展動向依然存在變數，公關方面已經對外表明葉振弘在活動上「暫不接受媒體訪問」。
李尚正延續金像獎提名經典角色
這次重頭劇角色設定源自於2023年上映黑色喜劇電影《死屍死時四十四》。當時男主角憑藉戲中保安員一角大獲好評，更首度獲得香港電影金像獎最佳男配角提名。電視台今次乘勝追擊，直接將這個極具觀眾緣角色延伸至長篇處境劇之中，並安排於十月底首播。這個播映檔期將會直接與對手TVB全新班底處境劇《愛‧回家之三代同糖》正面交鋒，兩大電視台在同一個時段播放同類型喜劇。
網民：終於等到李寶安擔正做主角
大批觀眾對這部全新處境劇抱有極高期望，紛紛在社交平台留言發表看法。有支持男主角網民表示「終於等到李寶安擔正做主角」、「有埋尚正同妹姐⋯⋯咪變埋臥底試保安」，部分粉絲支持Marco新發展：「希望Marco前程似錦」、「期待，一定捧場」。
資料或影片來源：原文刊於新假期