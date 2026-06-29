東張西望｜朱文慧追訪佳操大媽爆衝突 揭多區公園淪陷真相

最新娛聞
東方新地

廣告

佳木斯快樂舞步健身操近年由內地殺入香港，多區公園被佳操隊攻陷，大聲播歌、霸佔場地令街坊怨聲載道。《東張西望》今集（29/6）播出朱文慧與攝製隊到場採訪時，部分大媽的反應更加令人震驚——搶手機、潑水、虛報非禮，場面一度完全失控。

將軍澳公園佳操隊與陀螺青年多次爆發場地爭奪戰

將軍澳唐明街公園近年成為佳操隊與年輕陀螺手的「兵家必爭之地」。佳操隊長期佔據公園空地，曾因喇叭聲量過大被多次投訴後稍有收斂。不過近月陀螺熱潮重臨，多名青年到公園玩陀螺，雙方因場地使用問題多次爆發衝突。玩陀螺的青年阿杰表示，佳操隊經常指他們阻礙跳舞，「佢哋成日話我哋阻住佢哋」，雙方爭執不斷升級。

攝製隊採訪遭辱罵潑水甚至被虛報非禮

當攝製隊到場了解情況時，部分佳操大媽即時情緒激動，大喝「不要拍」並辱罵工作人員侵犯私隱。有成員更大叫「非禮呀！非禮呀！」試圖嚇退記者，另一名成員則威脅「你影我，我今日就郁你！我同你講，影我我就郁你！」在多區公園採訪期間，攝製隊屢遭不友善對待，有大媽一手搶去工作人員手機，更有一名紅衫阿嬸飲水後突然將水樽中的水潑向朱文慧，場面極度混亂。

衝突過後大媽態度急轉主動要求合照留念

事件發生後，部分佳操大媽的態度出現戲劇性轉變，竟然主動要求與主持朱文慧合照留念，反差之大令人啼笑皆非。而在荃灣德華公園，十幾名大嬸在公園牌坊下排開兩行繞圈做操，她們沒有穿制服、動作較為生硬，見到鏡頭同樣即時大喝「不要拍」並質問「你拍來幹嘛」。相比之下，黃埔和黃公園的佳操隊則較有紀律，隊員穿統一制服、動作純熟合拍，每天風雨不改練習，並主動將音響聲量控制在不影響他人的水平。

物理治療師提醒長者參與佳操前應先諮詢專業意見

註冊物理治療師伍凱瑤指出，佳操作為有氧運動對中老年人士保持活動能力有幫助，但特定族群需要格外留意。「如果屬於嚴重膝關節退化、椎間盤突出、高血壓或本身平衡力較差嘅老年人，都建議先諮詢醫生或物理治療師意見再決定是否參與。」她強調運動雖然有益，但選擇適合自己身體狀況的運動方式同樣重要。

網民熱議佳操大媽行為質疑公園管理存漏洞

事件曝光後隨即引起網民熱烈討論，有人留言「佢哋當公園係自己屋企」、「搶手機同潑水已經可以報警」，批評部分佳操隊成員目無法紀。亦有網民認為問題根源在於公園管理不善，「康文署應該劃定時段同區域畀唔同活動使用」。不過也有較理性的聲音指出，黃埔和黃公園的例子證明佳操隊與街坊可以和平共處，關鍵在於隊伍本身是否自律和理性。

佳木斯健身操 公園衝突 佳木斯快樂舞步健身操大媽隊員多穿統一制服，動作純熟合拍，每天風雨不改進行練習。（圖片來源：TVB）
佳木斯快樂舞步健身操大媽隊員多穿統一制服，動作純熟合拍，每天風雨不改進行練習。（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 黃埔和黃公園：較有紀律的佳操隊。（圖片來源：TVB）
黃埔和黃公園：較有紀律的佳操隊。（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 當攝製隊到場拍攝時，大媽們即時大喝「不要拍」，並質問「你拍來幹嘛」。（圖片來源：TVB）
當攝製隊到場拍攝時，大媽們即時大喝「不要拍」，並質問「你拍來幹嘛」。（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 荃灣德華公園亦有佳操隊活動。（圖片來源：TVB）
荃灣德華公園亦有佳操隊活動。（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 佳操大媽情緒激動，「你影我，我今日就郁你！我同你講，影我我就郁你！」（圖片來源：TVB）
佳操大媽情緒激動，「你影我，我今日就郁你！我同你講，影我我就郁你！」（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 佳操大媽捉實攝影師大叫「非禮」，朱文慧上前阻止衝突。（圖片來源：TVB）
佳操大媽捉實攝影師大叫「非禮」，朱文慧上前阻止衝突。（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 有「佳操大媽」大叫「非禮呀！非禮呀！」（圖片來源：TVB）
有「佳操大媽」大叫「非禮呀！非禮呀！」（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 有大媽一手搶去攝製隊手機，事主即報警求助。（圖片來源：TVB）
有大媽一手搶去攝製隊手機，事主即報警求助。（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 衝突過後，有大媽竟邀朱文慧合照。（圖片來源：TVB）
衝突過後，有大媽竟邀朱文慧合照。（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 近月陀螺熱潮重臨，多名後生仔到公園玩陀螺，雙方因此發生衝突。（圖片來源：TVB）
近月陀螺熱潮重臨，多名後生仔到公園玩陀螺，雙方因此發生衝突。（圖片來源：TVB）
佳木斯健身操 公園衝突 註冊物理治療師伍凱瑤指出，佳操作為有氧運動，對中老年人士保持活動能力有幫助。（圖片來源：TVB）
註冊物理治療師伍凱瑤指出，佳操作為有氧運動，對中老年人士保持活動能力有幫助。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 