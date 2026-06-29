東張西望｜朱文慧追訪佳操大媽爆衝突 揭多區公園淪陷真相
將軍澳公園佳操隊與陀螺青年多次爆發場地爭奪戰
將軍澳唐明街公園近年成為佳操隊與年輕陀螺手的「兵家必爭之地」。佳操隊長期佔據公園空地，曾因喇叭聲量過大被多次投訴後稍有收斂。不過近月陀螺熱潮重臨，多名青年到公園玩陀螺，雙方因場地使用問題多次爆發衝突。玩陀螺的青年阿杰表示，佳操隊經常指他們阻礙跳舞，「佢哋成日話我哋阻住佢哋」，雙方爭執不斷升級。
攝製隊採訪遭辱罵潑水甚至被虛報非禮
當攝製隊到場了解情況時，部分佳操大媽即時情緒激動，大喝「不要拍」並辱罵工作人員侵犯私隱。有成員更大叫「非禮呀！非禮呀！」試圖嚇退記者，另一名成員則威脅「你影我，我今日就郁你！我同你講，影我我就郁你！」在多區公園採訪期間，攝製隊屢遭不友善對待，有大媽一手搶去工作人員手機，更有一名紅衫阿嬸飲水後突然將水樽中的水潑向朱文慧，場面極度混亂。
衝突過後大媽態度急轉主動要求合照留念
事件發生後，部分佳操大媽的態度出現戲劇性轉變，竟然主動要求與主持朱文慧合照留念，反差之大令人啼笑皆非。而在荃灣德華公園，十幾名大嬸在公園牌坊下排開兩行繞圈做操，她們沒有穿制服、動作較為生硬，見到鏡頭同樣即時大喝「不要拍」並質問「你拍來幹嘛」。相比之下，黃埔和黃公園的佳操隊則較有紀律，隊員穿統一制服、動作純熟合拍，每天風雨不改練習，並主動將音響聲量控制在不影響他人的水平。
物理治療師提醒長者參與佳操前應先諮詢專業意見
註冊物理治療師伍凱瑤指出，佳操作為有氧運動對中老年人士保持活動能力有幫助，但特定族群需要格外留意。「如果屬於嚴重膝關節退化、椎間盤突出、高血壓或本身平衡力較差嘅老年人，都建議先諮詢醫生或物理治療師意見再決定是否參與。」她強調運動雖然有益，但選擇適合自己身體狀況的運動方式同樣重要。
網民熱議佳操大媽行為質疑公園管理存漏洞
事件曝光後隨即引起網民熱烈討論，有人留言「佢哋當公園係自己屋企」、「搶手機同潑水已經可以報警」，批評部分佳操隊成員目無法紀。亦有網民認為問題根源在於公園管理不善，「康文署應該劃定時段同區域畀唔同活動使用」。不過也有較理性的聲音指出，黃埔和黃公園的例子證明佳操隊與街坊可以和平共處，關鍵在於隊伍本身是否自律和理性。