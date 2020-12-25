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《使徒行者3》大結局謝天華、姜酷文、吳卓羲客串「臥底彩蛋」！全台200藝員參演唯獨無咗⋯⋯

東方新地

使徒行者3》爆出意外陣容，除了林峯同馬國明，少有演出劇集的麥美恩在第1集也有搶鏡演出！傳說《學警》系列的吳卓羲、謝天華、林子善等原來都有份做臥底⋯⋯《使徒行者3》搶閘成為「線上看」優先播的劇集，安排令人意外，劇集正式開播，更爆出超級大雜燴陣容，出動全台200演員，除了前兩輯出現過的角色，更有不少意外的客串演出⋯⋯

文： 東方新地 圖：TVB

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《使徒行者3》10月12日起在無綫海外平台TVB Anywhere及 myTV GOLD搶先播放，逢星期一至三每晚8時2集上架，首星期額外追加6集提前睇，另外在在大陸騰訊視頻亦會比香港大台優先播放，今次作為臥底劇集的經典系列，刻意動用全台超過200位藝人參演！

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吳卓羲第27集客串《使徒行者3

《使徒行者3》除了有馬國明外，吳卓羲也將客串！《使徒行者3》第27集有一班林峯同期的訓練班同學客串，仲有吳卓羲亂入，基本上與劇情無大關聯，忽然似一幕《今日VIP》沐足店版本。

吳卓羲客串演出《使徒行者3》，與林峯有對手戲，表情輕鬆。
吳卓羲客串演出《使徒行者3》，與林峯有對手戲，表情輕鬆。
使徒行者3 吳卓羲
林峯、吳卓羲在《使徒行者3》的幕後合照曾經一度在IG流出。
林峯、吳卓羲、徐榮及一班訓練班同學，在足浴店合演了一場戲。
林峯、吳卓羲、徐榮及一班訓練班同學，在足浴店合演了一場戲。

吳卓羲最近在《飛虎3之壯志英雄》再與馬國明、黃宗澤及陳山聰等合作，今次作為同期出身的兄弟，又曾合作過《少年四大名捕》《大唐雙龍傳》等多部經典之作，絕對是「黃金拍檔」，難得現身客串，令人驚喜。
《使徒行者3》吳卓羲、謝天華、都有份演！全台200藝員參演唯獨無咗⋯⋯

《使徒行者3》大結局：謝天華、姜酷文終極登場 展開無綫臥底劇「平衡宇宙」彩蛋

同《使徒行者2》一樣，《使徒行者3》全劇去到最終「彩蛋位」才見到極神秘角色，原來兩位在TVB臥底劇當過主角的「金牌臥底」，以壓軸身份現身：

使徒行者3大結局謝天華
《使徒行者3》結局劇透，第37集馬國明一死以謝天華，Laughing哥的客串角色無對白，只有招牌的冷笑。
使徒行者3姜皓文客串
姜皓文以劇集《鐵探》臥底探員Bingo游秉高的角色造型現身，沒有表明自己身份，但就跟曾舜晞飾演的殷天俠有一段充滿懸念的對白⋯⋯

《使徒行者3》麥美恩飾演第一個犠牲臥底

甚少演出劇集的「是非精」麥美恩在第一集飾演林峯派出的臥底，一登場就遇上農夫飾演的嫖客，表現生鬼下場卻悲慘，慘遭「活摘器官」壯烈犠牲。

使徒行者3麥美恩
《使徒行者3》麥美恩首集演出搶鏡。
農夫飾演的「Did少」和「Done少」有被虐的癖好，夢想被「嘟女王」喝罵做垃圾⋯⋯
農夫飾演的「Did少」和「Done少」有被虐的癖好，夢想被「嘟女王」喝罵做垃圾⋯⋯
使徒行者3麥美恩
Mayanne飾演的「朱倩」下場悲慘，作為爆Seed的徒弟，出場兩集就遇害，之後於第6集在爆seed的幻想中出現，表現也出色。
使徒行者3麥美恩
有網民表示麥美恩的演出更勝《使徒行者2》的黃翠如。

《使徒行者3》謝天華驚喜客串「元祖臥底王」

在客串名單中還有另一驚喜鏡頭，原來「Laughing哥」謝天華亦有客串演出 ！

「Laughing哥」會唔會係想狙擊同佢個名有幾分似嘅「歡喜哥」？！
「Laughing哥」會唔會係想狙擊同佢個名有幾分似嘅「歡喜哥」？！

客串陣容仲有陸永、C君、姜皓文⋯⋯

《使徒行者3》陸永
《使徒行者3》陸永
《使徒行者3》C君
《使徒行者3》C君

馬國明難得演大反派

林峯和馬國明曾經在《談情說案》《回到三國》中多次合作，今次演反派絕對令人期待：《使徒行者3》吳卓羲、謝天華、都有份演！全台200藝員參演唯獨無咗⋯⋯

全台200藝員參演、沒有周柏豪的檔案

《使徒行者3》周柏豪本來戲份甚重，「樂少」這個冒牌臥底，在上一輯最後有伏線講周柏豪跟歡喜哥潛逃泰國東山再起，結果在《使徒行者3》不但主要角色海報都見唔到周柏豪，甚至令人懷疑他會否參演，翻查拍攝花絮入面，去年8月曾經有「樂少」演出，仲同林峯馬國明都有同場戲份⋯⋯( 按此看詳情 )

使徒行者3周柏豪
《使徒行者3》周柏豪與主角同場，但戲份不如預期。

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無綫公布了《使徒行者3》演員重容名單，包羅是甘草、新紮小生小花，合共200人。
無綫公布了《使徒行者3》演員重容名單，包羅是甘草、新紮小生小花，合共200人。

使徒行者 演出名單

娛樂新聞台 | 使徒行者3 | 發佈會

大家期待已久嘅《使徒行者3》將會10月12日20:00 起喺 myTV Gold、TVB Anywhere、騰訊視頻，仲有TVBI嘅海外合作平台同步上架。

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