邵音音揭「星爺御用阿婆」侯煥玲晚年坎坷 因1決定失去所有 臨終前遺言超心酸

邵音音近日探望暫住安老院的余慕蓮，觸發她憶起已故「星爺御用阿婆」侯煥玲晚年的悲慘遭遇。這位60多歲才入行、憑多部周星馳電影深入民心的甘草演員，晚年竟被身邊人騙去畢生積蓄，連住所和自由都一併失去，最終在醫院含恨離世，臨終前曾對邵音音說出令人心碎的一句話。