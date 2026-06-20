邵音音揭「星爺御用阿婆」侯煥玲晚年坎坷 因1決定失去所有 臨終前遺言超心酸
邵音音憶侯煥玲晚年積蓄被騙房子遭轉賣
邵音音在社交平台撰文回憶，當年侯煥玲頭腦十分清醒，身邊卻有人不斷鼓勵她搬進養老院。侯煥玲最終將全部積蓄交給一個人，並選擇入住自家樓下的安老院，心想回家時上樓便行，拍戲飲茶亦方便。然而入住後她不習慣院舍生活，想搬走時才驚覺房子已被轉賣，而且出門必須經過監護人批准，完全喪失行動自由。邵音音形容侯煥玲晚年身體急劇惡化，雙腳水腫到比頭還大，最後住進沙田坳道的醫院，邵音音每天前往為她按摩，但侯煥玲已無力說話，閉著眼便睡著。
侯煥玲臨終前一句話令邵音音至今難忘
邵音音引述侯煥玲生前的話：「她說過她只想死。」這句話道出了一位95歲老人在失去所有自主權後的絕望。邵音音感嘆：「不知道自己清醒的時候，總把自己的話事權簽署給別人。弄到活著的時候自己什麼也不能做，要等人點頭。」正因為侯煥玲的悲劇歷歷在目，邵音音看到如今的余慕蓮住在安老院，感觸特別深。她強調自己一向喜歡家，認為家才有自由和溫暖，字裡行間流露出對老人失去自主權的無奈與痛心。
侯煥玲60歲入行成為周星馳電影經典綠葉
人稱「Candy姐」的侯煥玲一生坎坷卻堅毅，年少時父母早逝，遺下10名兄弟姐妹，她負責撫養年幼胞弟，毅然決定終身不嫁，曾做過廚房、管家、幫傭等工作。直到60多歲時機緣巧合認識臨時演員領班，從而展開演藝生涯。她在《喜劇之王》中飾演洪爺阿嫲、《嚦咕嚦咕新年財》中與劉德華打牌「輸到喊」的婆婆、《破壞之王》中幫孫仔買張學友演唱會門票的阿婆，以及《六樓后座》中廣為人知的「Susie」一角，每個角色都令觀眾印象深刻。侯煥玲於2018年逝世，享年95歲。
網民怒斥騙老人積蓄者必遭報應
侯煥玲的晚年遭遇曝光後引起網民強烈反應，不少人對騙取老人錢財的行為表達憤怒。有網民直斥：「有啲仆街就係專門呃老人家錢」，亦有人感慨：「又老又冇錢nobody care about you，又老又有錢身邊就會好多人想你，想點樣呃你。」有曾與侯煥玲做鄰居的網民透露：「佢住我上2層，成日都係𨋢度撞到面，婆婆好nice又笑笑口咁，依家先知佢臨終咁慘。」更多網民則懷念她在電影中的經典演出，紛紛引用《回魂夜》中「家嫂我係奶奶呀」等對白悼念這位銀幕阿婆。