《中3》 侯靜伊追星被陳慧琳認出 獲偶像讚「唱歌好掂」激動爆喊
Kelly眼利認出《中3》選手 當場大讚唱功了得
當晚Kelly一如既往展現親民本色，走到紅館停車場門外與苦候多時的粉絲見面。當她見到人群中的侯靜伊時，竟然眼利地說：「你咁熟口面嘅？」侯靜伊隨即自我介紹：「我係侯靜伊，Connie，《中年好聲音3》嘅⋯⋯」Kelly聞言即大感驚喜，更連珠炮發大讚對方：「係呀！你唱歌好掂！我有睇呀！我好鍾意你把聲㗎！怪唔知咁熟口面！」突如其來的神級讚美，令Connie激動回應：「好多謝你呀，Kelly！好開心你認得我呀！」更當場感動到喊。
侯靜伊激動忘記拍片 網上急尋珍貴片段
事後Connie將當日的珍貴合照放上社交平台，自認是Kelly超級狂迷，形容這個大年初二的奇遇是「超級超級難忘」。她坦言自己本來只是想以小粉絲身份找偶像合照，沒想到竟獲天后認出及讚賞，令她受寵若驚：「小妹真係受寵若驚，感動得落淚了！好感激Kelly認得我同鼓勵我。」不過因為當時太激動，Connie竟然忘記按掣拍片，只好急急在網上呼籲在場粉絲提供片段。
小學六年級已唱《星夢情真》 鐵粉身份曝光
侯靜伊更遺憾表示，因為現場太多人不想耽誤時間，竟忘記告訴Kelly一件重要事情：「我其中一隻HiFi碟cover咗佢嘅《誰願放手》，呢首歌我真係超級超級鍾意！嗰時都好開心拎到呢首歌嘅版權，仲有就喺我第一次公開表演唱嘅流行曲係小學六年班，就係唱Kelly嘅《星夢情真》。」她更在社交平台回憶起歌詞「星像眼睛偷偷看世界上最好風景」，可見這首歌對她意義重大，由此證明侯靜伊絕對是Kelly的鐵粉無誤。
侯靜伊實力派背景曝光 曾奪歌唱冠軍出發燒碟
能夠獲天后激讚「把聲好聽」，侯靜伊其實大有來頭。原名侯慧寧的她，本從事設計工作，但一直熱愛唱歌，2018年更曾奪得《廠商會好聲音邀請賽》冠軍。2019年她加盟環星唱片正式出道，推出派台歌《後援會一號》，其後以灌錄HiFi發燒碟為音樂事業重心，亦曾加盟天盟娛樂及元宇宙文化，絕對是實力派唱將。直到2024年，她改名「侯靜伊」參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》，最終在15強止步。
網民大讚溫馨相遇 Kelly親民形象再加分
這段溫馨的相遇片段在網上瘋傳，網民紛紛大讚Kelly的親民作風，有人留言「Kelly真係好有心，會記得每個有才華嘅人」、「天后級數但零架子，難怪咁多人鍾意佢」。亦有網民為侯靜伊感到開心，「追星追到偶像認得你，呢個係最高境界」、「小學開始唱Kelly嘅歌，依家終於得到認同，好感動」。