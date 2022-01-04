試當真《係咁先啦》疑二創經典廣告歌 網民：真係好似喎！
被指神似靜心口服液廣告歌
有網友以「係咁先喇 疑似抄歌」為題開Post，並表示自己被《係咁先啦》洗腦，腦海不斷浮現歌詞，更慢慢覺得首歌有似曾相識的感覺，反覆思索後該網友想起一個經典廣告及其廣告歌，就是薛家燕代言過的靜心口服液。
網友找到並轉載上述廣告歌的片段，聽過之後不難發現廣告歌裡的「我大個仔，大個仔喇，買盒靜心畀媽媽」和「我升職喇，升職喇，買盒靜心畀媽媽」兩句歌詞，無論長短、韻腳還是旋律，都與「走先喇，係咁先喇，下次再玩吖」極其相似。
網民各有詆譽
眾多其他網民聽過之後亦都表示認同開Post的樓主，紛紛直言：「真係好似喎！」有人更把兩者的兩詞混在一起，又真的唱得通：「走先啦，係咁先啦，買盒淨心比媽媽。」甚至有高手立即將《係咁先啦》與靜心廣告歌Mix在一起，出來效果沒甚違和感，難怪有人斷言：「根本就係抄靜心。」
另有人表示《係咁先啦》一曲充其量也只有「走先喇，係咁先喇，下次再玩吖」等幾個小節談得上與廣告歌相似，其他絕大部分歌詞與旋律都有獨特性，應該談不上抄襲吧。
有些網民也說得中肯：「坦白講，人類發展都係大家抄下唔同人嘅好嘢。藝術、科技、飲食、教育、行政乜都係，各有各風，各有各賺。」「現代音樂歌曲發展咗半世紀，其實點會唔似，大家都係用同一種樂理。」
化腐朽為神奇
也有人套用「認真就輸了」看待所謂「《係咁先啦》疑抄歌」，並指《係咁先啦》的演唱者均來自YouTube頻道「試當真」，作品能吸引觀眾眼球、造成話題便稱得上成功，大家看完、聽完覺得正、覺得有趣就足夠，無需認真Mode下下尋根究底，說不定轉個頭蘇致豪、許賢和Kayan9896就會發揮小宇宙，把是次抄歌疑雲化腐朽為神奇，扮鬼扮馬重新演繹一次靜心廣告歌，自嘲又好，賣情懷也罷，都足以娛樂大眾，贏取掌聲。
《係咁先啦》成績見得人
《係咁先啦》一曲，用簡單明瞭的節奏與旋律，配合貼地生活化的歌詞，以近乎數白欖的說唱形式，唱出一大班人聚會至凌晨零時左右就會有的爭扎：「慳的士錢趕尾班車掃大家興，還是難得見面玩夜啲玩得盡興啲？」琅琅上口加上產生共鳴，以致《係咁先啦》有資格競逐音樂榜甚至獎項，包括：在《Chill Club》2021年第41周推介榜上榜，第46周及第47周連續位居推介榜第2位，在第48周成為推介榜冠軍歌；《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的歌曲」票選中，成功晉身十強；主唱MC $oHo & KidNey更奪得《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇生力軍組合」銀獎。
https://www.youtube.com/watch?v=S1v_d_e_E_g