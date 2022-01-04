試當真《係咁先啦》疑二創經典廣告歌 網民：真係好似喎！

由MC $oHo & KidNey（蘇致豪和許賢）主唱，加上Kayan9896客串演唱的《係咁先啦》，上載至YouTube短短半年左右，點擊觀看次數已逾470萬次，更重要的是此歌在香港年輕一輩、有留意流行文化的族群裡街知巷聞，幾乎人人都能哼唱「走先喇，係咁先喇，下次再玩吖」。不過，近日有網友表示《係咁先啦》「疑似抄歌」！