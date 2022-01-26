保錡31歲生日同沙律互相取消關注 沙律刪合照一年情堅斬纜

1月25日是ERROR成員保錡的31歲生日，有別於去年同熱戀中的女友沙律張沛樂（Charlotte）開心晒合照，保錡同沙律年初時突傳出分手消息，在保錡31歲生日當日，兩人不但各有各節目，在IG上更被發現已互相取消關注，分手浮晒上面！