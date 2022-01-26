保錡31歲生日同沙律互相取消關注 沙律刪合照一年情堅斬纜
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_p0k1
保錡生日同沙律各有各節目
早前沙律（張沛樂）被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令兩人分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡就以「蘿蔔青菜，各有所愛。」疑似回應，近日二人被發現已在IG上已互相unfollow（取消關注）對方，而在保錡生日當天，兩人更各有各節目。
保錡四出搵生日應援位打卡
保錡在他生日當日，四出到粉絲為他準備的巴士站燈箱及LED屏幕等生日應援前打卡，又留言感謝粉絲：「Happy birthday to me，多謝每一位支持我的人，謝謝你們給我了很多人生的第一次，感謝你們的愛戴，用努力答謝你們，謝謝。」
沙律賀朋友食店開張
而沙律今年未有向保錡送上生日祝福之餘，更現身為朋友新開張的食店送上祝賀。近日沙律密集式在社交網出po宣傳其新推出的寫真集《CHANGES》，她直言今次新作有如自傳，可以讓大家見證她的成長和蛻變。
重溫沙律刪走合照高呼「振作、加油」 暗示與保錡分手
去年1月保錡食沙律的新聞鬧得熱哄哄，二人熱戀時高調放閃，即使保錡被爆腳踏多船被指是渣男，沙律都攬到底。新年新作風，玩夠一年都係時候換畫喇！日前沙律被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡就出po話：「別指望所有的人都能懂你，因為蘿蔔白菜，各有所愛。你做了蘿蔔，自然就做不成青菜。」疑似默認分訊。
沙律除夕夜出感性限時動態
去年10月沙律30歲生日，保錡花盡心思為女友準備了一系列的驚喜，先在酒店Staycation過二人世界，再送上一床的玩具，氹得沙律非常開心。然而沙律生日後，再沒見二人上載任何合照上社交網，直到2022年來臨前，沙律於除夕夜在IG story更新：「Be strong，一直期待的….年終於到來，難捱的….年終於要過去，高低起伏只是令自己上了一課，過去就不想了收拾心情去面對人生吧，希望新一年能遇到更好的人和事，加油」，再在元旦日出多個po留言：「2021年對於我來講係一個高低起伏既一年，我自己成長咗好多……」最後hashtag「過去就讓他過去」，告別2021年的同時，亦被揣測與舊戀情講再見。
刪走合照洩分手玄機
與此同時，沙律被發現刪除了所有與保錡的合照，只剩下兩人去年10月在酒店慶生的照片，從沙律最近在社交網其中一個post公開的家居照，其背景已不是她與保錡同居的大埔村屋，估計已搬離愛巢，不過兩人至今都未曾公開證實分手消息。
即睇保錡31歲生日fans準備3個蛋糕賀壽：
ERROR成員吳保錡31歲生日，Fans Club準備咗3個有造型兼有意思嘅蛋糕為偶像賀壽，而講到成個生日應援，FC成員阿Wing話籌備咗大半年，斥資過萬，76個燈箱遍佈全港，仲有Fans改篇保錡嘅成長故事，寫成連載小說，希望更加多人認識保錡，欣賞到佢嘅努力同堅持！