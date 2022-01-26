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保錡31歲生日同沙律互相取消關注 沙律刪合照一年情堅斬纜

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撰文：東方新地

1月25日是ERROR成員保錡的31歲生日，有別於去年同熱戀中的女友沙律張沛樂（Charlotte）開心晒合照，保錡同沙律年初時突傳出分手消息，在保錡31歲生日當日，兩人不但各有各節目，在IG上更被發現已互相取消關注，分手浮晒上面！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]_p0k1

保錡生日同沙律各有各節目

早前沙律（張沛樂）被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令兩人分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡就以「蘿蔔青菜，各有所愛。」疑似回應，近日二人被發現已在IG上已互相unfollow（取消關注）對方，而在保錡生日當天，兩人更各有各節目。

保錡生日 沙律 取消關注
一年前的保錡與沙律，不時放合照放閃。（圖片來源：[email protected]_p0k1）
保錡生日 沙律 取消關注
有網民發現原來沙律繼刪走與保錡合照外，並已unfollow保錡的IG，進一步同保錡劃清界線。（圖片來源：[email protected]
保錡生日 沙律 取消關注
本來仍有follow沙律IG的保錡，在被女方unfollow不久後，亦「反擊」unfollow了女方。（圖片來源：[email protected]_p0k1）

保錡四出搵生日應援位打卡

保錡在他生日當日，四出到粉絲為他準備的巴士站燈箱及LED屏幕等生日應援前打卡，又留言感謝粉絲：「Happy birthday to me，多謝每一位支持我的人，謝謝你們給我了很多人生的第一次，感謝你們的愛戴，用努力答謝你們，謝謝。」

保錡生日 沙律 取消關注
保錡在社交網分享去不同地點打卡時的影片。（圖片來源：[email protected]_p0k1）
保錡生日 沙律 取消關注
仲舉埋V字手勢，表現得好興奮。（圖片來源：[email protected]_p0k1）
保錡生日 沙律 取消關注
又到旺角鬧巿的巨型LED屏幕下打卡，獲粉絲紛紛送上生日祝福。（圖片來源：[email protected]_p0k1）
保錡生日 沙律 取消關注
Fans Club仲為保錡準備咗足足3個生日蛋糕賀壽。（圖片來源：[email protected]_p0k1）

沙律賀朋友食店開張

而沙律今年未有向保錡送上生日祝福之餘，更現身為朋友新開張的食店送上祝賀。近日沙律密集式在社交網出po宣傳其新推出的寫真集《CHANGES》，她直言今次新作有如自傳，可以讓大家見證她的成長和蛻變。

保錡生日 沙律 取消關注
沙律在保錡生日當天去祝賀友人新店開張，生活再沒有交疊的地方。（圖片來源：[email protected]
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擁有33E火辣身材的沙律，近日同10位攝影師合作推出新寫真集《CHANGES》。（圖片來源：[email protected]
保錡生日 沙律 取消關注
沙律近月非常落力為自己的寫真集宣傳，她表示這次可能是她最後一本寫真。（圖片來源：[email protected]
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沙律今次相隔5年再推出的寫真集，也是她首本個人寫真集。（圖片來源：[email protected]
保錡生日 沙律 取消關注
寫真集中沙律以10個不同造型，包括長髮、中長髮到短髮，代表其人生不同階段。（圖片來源：[email protected]
保錡生日 沙律 取消關注
在今次寫真集中，沙律不少大尺度的性感造型。（圖片來源：[email protected]

重溫沙律刪走合照高呼「振作、加油」 暗示與保錡分手

去年1月保錡食沙律的新聞鬧得熱哄哄，二人熱戀時高調放閃，即使保錡被爆腳踏多船被指是渣男，沙律都攬到底。新年新作風，玩夠一年都係時候換畫喇！日前沙律被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡就出po話：「別指望所有的人都能懂你，因為蘿蔔白菜，各有所愛。你做了蘿蔔，自然就做不成青菜。」疑似默認分訊。

保錡生日 沙律 取消關注
30歲的沙律疑與保錡結束一年情。（圖片來源：[email protected]
保錡生日 沙律 取消關注
保錡亦在社交網留言，寄望來年專注在工作上。（圖片來源：[email protected]_p0k1）

沙律除夕夜出感性限時動態

去年10月沙律30歲生日，保錡花盡心思為女友準備了一系列的驚喜，先在酒店Staycation過二人世界，再送上一床的玩具，氹得沙律非常開心。然而沙律生日後，再沒見二人上載任何合照上社交網，直到2022年來臨前，沙律於除夕夜在IG story更新：「Be strong，一直期待的….年終於到來，難捱的….年終於要過去，高低起伏只是令自己上了一課，過去就不想了收拾心情去面對人生吧，希望新一年能遇到更好的人和事，加油」，再在元旦日出多個po留言：「2021年對於我來講係一個高低起伏既一年，我自己成長咗好多……」最後hashtag「過去就讓他過去」，告別2021年的同時，亦被揣測與舊戀情講再見。

保錡生日 沙律 取消關注
沙律在限時動態上載了一幅照片及一段文字，照片中的「Be Strong」紋身圖案似有所指。（圖片來源：[email protected]
保錡生日 沙律 取消關注
2022年元旦日，沙律又寫了一大段文字為自己加油，最後hashtag一句「過去讓他過去」可圈可點。（圖片來源：[email protected]

刪走合照洩分手玄機

與此同時，沙律被發現刪除了所有與保錡的合照，只剩下兩人去年10月在酒店慶生的照片，從沙律最近在社交網其中一個post公開的家居照，其背景已不是她與保錡同居的大埔村屋，估計已搬離愛巢，不過兩人至今都未曾公開證實分手消息。

保錡生日 沙律 取消關注
沙律於聖誕節上載的愛貓與聖誕樹的家居照片，背景似乎已不再是她與保錡之前同居的村屋。（圖片來源：[email protected]

即睇保錡31歲生日fans準備3個蛋糕賀壽：

ERROR成員吳保錡31歲生日，Fans Club準備咗3個有造型兼有意思嘅蛋糕為偶像賀壽，而講到成個生日應援，FC成員阿Wing話籌備咗大半年，斥資過萬，76個燈箱遍佈全港，仲有Fans改篇保錡嘅成長故事，寫成連載小說，希望更加多人認識保錡，欣賞到佢嘅努力同堅持！

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