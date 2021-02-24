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保錡自毀前途不知悔改 花姐下令寫千字道歉文 Error三子局幫拖

東方新地 - 娛聞

上月ERROR成員吳保錡(保錡)被踢爆搭上宅男女神張沛樂(沙律)，被指一腳踏兩船仲愛偷食，形象盡毀之時，他與沙律竟一起做直播瘋狂爆粗鬧粉絲，結果保錡變成過街老鼠，網民都叫花姐炒保錡，仲話有保錡的節目就罷睇。一直不知悔改覺得自己爆粗有理的保錡，潛水三星期突然在社交網po千字道歉文，被外界質疑是公關策略，搵打手出文洗底，更有傳花姐命令ERROR其餘三子在社交網出po力撐兄弟，「全民踢保」變成「ERROR救保」！

撰文：東方新地 圖片：保錡IG圖片、沙律IG圖片、花姐IG圖片、ERROR IG圖片、肥仔IG圖片、193IG圖片、阿Dee IG圖片、《全民造星討論區》fb截圖

保錡
保錡潛水三個多星期再現身，在IG上載新相，剪短頭髮以新形象示人。
保錡
保錡再上載新相及一段千字長文。
保錡
保錡公開道歉，話會以行動證明自己改過。

保錡睇定形勢出擊

保錡一招得志語無倫次，與沙律拍拖後高調拖女示威，點知賤男面目被撕破，形象跌落谷底，最大鑊是在社交網直播中狂爆粗鬧粉絲，結果鑄成大錯，網民對保錡的惡行極度反感，群起力勸經理人花姐踢保錡出ERROR，不過花姐與保錡一直都未有回應。據知事發後保錡被花姐訓斥一輪，本來想等件事沖淡，以為可以當沒事，可惜網民對保錡咬住唔放，每次有保錡的工作及演出，都一定被洗版鬧爆，ViuTV才展開「救保行動」！

保錡
保錡與沙律高調拍拖後，被踢爆用情不專愛偷食令形象掃地，再因爆粗事件令他變成過街老鼠。
保錡
保錡一個累ERROR，每次有保錡的工作及演出，都一定被鬧，網民甚至表示有保錡即罷睇。

公開千字道歉文

保錡知道事態嚴重已經太遲，據知花姐叫他這段期間要收歛，切忌講多錯多，潛水三個多星期日前終於更新其個人IG，先以新髮型寫上「New me」，然後再po出一後千字道歉文，本來第一段話自己反思了多天，又話影響到ERROR兄弟好唔好意思，不過第二段就話睇到外界抨擊他的言論會好嬲，最後他提到是自己主動向公司提出暫停工作，並非退團。網民普遍認為保錡並非真心認錯，只是公司為了ERROR的形象與錢途而作出的公關策略。網民對保錡的道歉明顯唔收貨兼繼續鬧爆，甚至覺得保錡根本沒有足夠的文化水平去寫這篇千字文，肯定有打手幫手。

網民認為ViuTV的出發點都是為了錢？
網民認為ViuTV的出發點都是為了錢？
保錡
網民非常質疑千字道歉文並非保錡自願去寫，大部份人都覺得他不是真心道歉。

保錡自毀前途不知悔改 花姐下令寫千字道歉文 Error三子局幫拖 保錡自毀前途不知悔改 花姐下令寫千字道歉文 Error三子局幫拖

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保錡自毀前途不知悔改 花姐下令寫千字道歉文 Error三子局幫拖

齊心為保錡求請

有指花姐更要ERROR其餘三子為保錡助攻，所以在保錡出千字道歉文後，不止花姐在自己的IG表態撐保錡，肥仔、193及阿Dee都在他們的IG限時動態出po留言撐保錡，盡顯四位一體兄弟情深。據了解，保錡犯下大錯後，ERROR新傾的廣告已沒有保錡份，不過一早傾好的工作與廣告就照舊，可惜外界一沉百踩，見到保錡即插，無論對客戶，對Error整體都有一定的影響。花姐一手提攜ERROR，對四子有深厚的感情，縱使保錡唔抵幫，花姐亦從沒有想過要放棄保錡，只希望盡最大努力補救。保錡是否經一事長一智，之後能否繼續造星之路，都要拭目以待！

保錡
花姐一手帶大ERROR，仲一齊主持過《花姐ERROR遊》。
保錡
花姐率先在IG出po撐保錡。
保錡
肥仔出po撐兄弟。
保錡
193亦在肥仔出po後一小時出po。
保錡
ERROR中的阿Dee亦出po，真係夾啱時間，三兄弟每人隔一個鐘。
保錡
保錡最近有份演出的《克服他她它》,竟然連乘數表都唔識背，被質疑唔識字亦好啱數。

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