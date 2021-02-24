保錡自毀前途不知悔改 花姐下令寫千字道歉文 Error三子局幫拖

上月ERROR成員吳保錡(保錡)被踢爆搭上宅男女神張沛樂(沙律)，被指一腳踏兩船仲愛偷食，形象盡毀之時，他與沙律竟一起做直播瘋狂爆粗鬧粉絲，結果保錡變成過街老鼠，網民都叫花姐炒保錡，仲話有保錡的節目就罷睇。一直不知悔改覺得自己爆粗有理的保錡，潛水三星期突然在社交網po千字道歉文，被外界質疑是公關策略，搵打手出文洗底，更有傳花姐命令ERROR其餘三子在社交網出po力撐兄弟，「全民踢保」變成「ERROR救保」！

撰文：東方新地 圖片：保錡IG圖片、沙律IG圖片、花姐IG圖片、ERROR IG圖片、肥仔IG圖片、193IG圖片、阿Dee IG圖片、《全民造星討論區》fb截圖