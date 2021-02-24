保錡自毀前途不知悔改 花姐下令寫千字道歉文 Error三子局幫拖
撰文：東方新地 圖片：保錡IG圖片、沙律IG圖片、花姐IG圖片、ERROR IG圖片、肥仔IG圖片、193IG圖片、阿Dee IG圖片、《全民造星討論區》fb截圖
保錡睇定形勢出擊
保錡一招得志語無倫次，與沙律拍拖後高調拖女示威，點知賤男面目被撕破，形象跌落谷底，最大鑊是在社交網直播中狂爆粗鬧粉絲，結果鑄成大錯，網民對保錡的惡行極度反感，群起力勸經理人花姐踢保錡出ERROR，不過花姐與保錡一直都未有回應。據知事發後保錡被花姐訓斥一輪，本來想等件事沖淡，以為可以當沒事，可惜網民對保錡咬住唔放，每次有保錡的工作及演出，都一定被洗版鬧爆，ViuTV才展開「救保行動」！
公開千字道歉文
保錡知道事態嚴重已經太遲，據知花姐叫他這段期間要收歛，切忌講多錯多，潛水三個多星期日前終於更新其個人IG，先以新髮型寫上「New me」，然後再po出一後千字道歉文，本來第一段話自己反思了多天，又話影響到ERROR兄弟好唔好意思，不過第二段就話睇到外界抨擊他的言論會好嬲，最後他提到是自己主動向公司提出暫停工作，並非退團。網民普遍認為保錡並非真心認錯，只是公司為了ERROR的形象與錢途而作出的公關策略。網民對保錡的道歉明顯唔收貨兼繼續鬧爆，甚至覺得保錡根本沒有足夠的文化水平去寫這篇千字文，肯定有打手幫手。
齊心為保錡求請
有指花姐更要ERROR其餘三子為保錡助攻，所以在保錡出千字道歉文後，不止花姐在自己的IG表態撐保錡，肥仔、193及阿Dee都在他們的IG限時動態出po留言撐保錡，盡顯四位一體兄弟情深。據了解，保錡犯下大錯後，ERROR新傾的廣告已沒有保錡份，不過一早傾好的工作與廣告就照舊，可惜外界一沉百踩，見到保錡即插，無論對客戶，對Error整體都有一定的影響。花姐一手提攜ERROR，對四子有深厚的感情，縱使保錡唔抵幫，花姐亦從沒有想過要放棄保錡，只希望盡最大努力補救。保錡是否經一事長一智，之後能否繼續造星之路，都要拭目以待！