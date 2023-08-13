保錡被爆疑撻著25歲網紅蔥蔥 拍節目相識三個月穿情侶裝行街
保錡與網紅蔥蔥拍節目撻著
有指兩人是因為拍攝ViuTV節目《ERROR暑期自作業》而撻著，這個節目於今年5月開始拍攝，而陳雪聰（蔥蔥）獲邀擔任節目第一集的嘉賓。如果兩人因拍攝節目相識繼而撻著的話，即前後只有不足三個月時間，保錡相當「快手」！陳雪聰（蔥蔥）更在IG分享拍節目的花絮照片，又表示拍節目過程非常開心及受到節目組悉心的照顧。
25歲網紅蔥蔥曾為《後生仔傾下偈》主持之一
陳雪聰（蔥蔥）在2013年開始經營個人YouTube頻道「蔥蔥ChungChung」，主要為直播打機和分享生活。其後在2018年加入TVB成為《後生仔傾下偈》主持之一，不過去年12月左右就離開了，並全職做YouTuber。早年她亦曾於《美女廚房》、《電竸王》中亮相，除了幕前演出外，她在2020年曾推出個人寫真集《這是蔥蔥》，在圈內算是頗有名氣。
更多蔥蔥靚相：
沙律與保錡2022年初無聲分手
2022年1月初，沙律張沛樂與保錡傳出分手消息，二人都沒有作公開回應，令外界更想知發生了甚麼事，其後沙律終於開腔談保錡，對於撻著時愛得高調但最後卻無聲無息散場，她叫大家不用太好奇，其實最好就是唔好講任何嘢，唔好設陷阱給自己踩，最舒服的關係是不用解釋太多，沙律感謝前男友保錡令她成長了不少，好感恩有他的出現，令她成為一個更好的自己。
重溫沙律刪走合照高呼「振作、加油」 暗示與保錡分手
2022年1月保錡食沙律的新聞鬧得熱哄哄，二人熱戀時高調放閃，即使保錡被爆腳踏多船被指是渣男，沙律都攬到底。新年新作風，玩夠一年都係時候換畫喇！當時沙律被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡就出po話：「別指望所有的人都能懂你，因為蘿蔔白菜，各有所愛。你做了蘿蔔，自然就做不成青菜。」疑似默認分訊。
沙律除夕夜出感性限時動態
2021年10月沙律30歲生日，保錡花盡心思為女友準備了一系列的驚喜，先在酒店Staycation過二人世界，再送上一床的玩具，氹得沙律非常開心。然而沙律生日後，再沒見二人上載任何合照上社交網，直到2022年來臨前，沙律於除夕夜在IG story更新：「Be strong，一直期待的….年終於到來，難捱的….年終於要過去，高低起伏只是令自己上了一課，過去就不想了收拾心情去面對人生吧，希望新一年能遇到更好的人和事，加油」，再在元旦日出多個po留言：「2021年對於我來講係一個高低起伏既一年，我自己成長咗好多……」最後hashtag「過去就讓他過去」，告別2021年的同時，亦被揣測與舊戀情講再見。
沙律刪走合照洩分手玄機
與此同時，沙律被發現刪除了所有與保錡的合照，只剩下兩人2021年10月在酒店慶生的照片，從沙律最近在社交網其中一個post公開的家居照，其背景已不是她與保錡同居的大埔村屋，估計已搬離愛巢，不過兩人至今都未曾公開證實分手消息。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！