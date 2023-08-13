保錡被爆疑撻著25歲網紅蔥蔥 拍節目相識三個月穿情侶裝行街

ERROR成員保錡去年年初與31歲沙律（張沛樂）分手，互相unfollow後維持單身了好一陣子，亦不見他有結識新歡的緋聞，但近日驚爆他終於有新戀情，被拍到與今年25歲、在電竸圈內相當有名氣的網紅陳雪聰（蔥蔥）身穿情侶裝行街！