沙律刪走合照高呼「振作、加油」暗示與保錡分手？ 男方唔否認

去年1月保錡食沙律張沛樂（Charlotte）的新聞鬧得熱哄哄，二人熱戀時高調放閃，即使保錡被爆腳踏多船被指是渣男，沙律都攬到底。新年新作風，玩夠一年都係時候換畫喇！日前沙律被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡亦唔否認。