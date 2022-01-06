沙律刪走合照高呼「振作、加油」暗示與保錡分手？ 男方唔否認
去年1月保錡食沙律張沛樂（Charlotte）的新聞鬧得熱哄哄，二人熱戀時高調放閃，即使保錡被爆腳踏多船被指是渣男，沙律都攬到底。新年新作風，玩夠一年都係時候換畫喇！日前沙律被發現刪走所有與保錡的合照，又出限時動態叫自己「Be Strong」，令分手傳聞甚囂塵上，而男主角保錡亦唔否認。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]_p0k1
保錡 兩個月前花盡心思冧沙律
去年10月沙律30歲生日，保錡花盡心思為女友準備了一系列的驚喜，先在酒店Staycation過二人世界，再送上一床的玩具，氹得沙律非常開心。然而當今後生仔女感情話變就變，真係留都留唔住。
沙律除夕夜出感性限時動態
沙律生日後，再沒見二人上載任何合照上社交網，直到2022年來臨前，沙律於除夕夜在IG story更新：「Be strong，一直期待的….年終於到來，難捱的….年終於要過去，高低起伏只是令自己上了一課，過去就不想了收拾心情去面對人生吧，希望新一年能遇到更好的人和事，加油」，再在元旦日出多個po留言：「2021年對於我來講係一個高低起伏既一年，我自己成長咗好多……」最後hashtag「過去就讓他過去」，告別2021年的同時，亦被揣測與舊戀情講再見。
刪走合照洩分手玄機
與此同時，沙律被發現刪除了所有與保錡的合照，只剩下兩個月前在酒店慶生的照片，從沙律最近在社交網其中一個post公開的家居照，其背景已不是她與保錡同居的大埔村屋，估計已搬離愛巢，不過沙律至今都未公開證實分手消息。
保錡迴避感情問題
日前保錡出席叱咤頒獎禮，被問及與沙律分手一事即落閘，他說：「哦！感情事唔係好方便解答。」他的三位ERROR兄弟亦出口幫拖，193搶先答：「我幫佢解答，不過我都唔知！但係我有個講感情嘅節目，可以請晒佢啲舊女友上嚟講做嘉賓，幾十個全部請晒都得……保錡你敢唔敢上嚟？」保錡答得好醒：「要問花姐先！」之後阿Dee同肥仔亦一人一句為保錡成功解圍。