保錡缺席渣馬後深夜自行補跑10km 分享金句感嘆：莫抱怨
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一年一度的渣打香港馬拉松於2月9日舉行，不過，原本被指有報名參賽的吳保錡和緋聞女友菊梓喬，卻雙雙未有現身，當晚保錡就上載了一張夜跑照，並分享了一段勵志金句，似乎有所暗示。
保錡：改變不了事情就改變態度
保錡在其大埔跑會社交網上，分享其在2月9日晚上的「深夜跑步」照，當中標注了他以57分24秒跑完10公里，並以英文分享詩人Maya Angelou的勵志金句：「If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude. Don’t complain.」（如果你不喜歡一件事，改變它。如果你無法改變它，就改變你的態度。莫抱怨。）」
疑為避講「阿叻合照」缺席渣馬
據悉保錡此次缺席渣馬，是因為之先前「阿叻合照」事件而避見傳媒。他在大年初一（1月29日）上載了一張和「阿叻」陳百祥的合照，寫道：「很多網民稱呼我為Viutv叻仔。」又指因為在演唱會唱《我至叻》而得到「本尊稱讚」，齊齊舉V合照。但這張合照卻引起大量負評，對此保錡再發文大呻自己努力做節目、作品、演唱會，「也不及一張照片反應大」。
早前知錯刪除與叻哥合照發文道歉
隨後事件不斷發酵，保錡最後選擇刪除了與陳百祥的合照和相關帖文，並發文向公眾道歉：「對不起大家，知道自己不懂開玩笑，也開了一個不好笑的笑話。對不起我的fans、對不起我的隊友、對不起我的404、對不起我的戰友、對不起曾經支持過我的人。感謝大家教誨，緊記在心，再一次衷心跟大家說聲對不起。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@k_p0k1taiporun、IG@hana_kuk、IG@k_p0k1資料或影片來源：原文刊於新假期