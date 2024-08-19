保錡疑被揭秘戀菊梓喬細節 KOL渾水提3個關鍵字唔開名爆「藝人朋友」戀情

前「星夢一姐」37歲菊梓喬和ERROR成員保錡最近的感情生活再次成為熱門話題。近日有報道指，二人疑似發展姐弟戀，更有傳媒接到讀者爆料，指6月已野生捕獲他們出雙入對的證據，包括保錡到女方荃灣屋企附近商場行超市買廁紙。今日，再有一位作家兼財經KOL渾水發文疑爆藝人朋友戀情，網友更猜測疑似係暗示保錡拍拖！

