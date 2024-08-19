保錡疑被揭秘戀菊梓喬細節 KOL渾水提3個關鍵字唔開名爆「藝人朋友」戀情
KOL渾水唔開名爆藝人戀情
KOL渾水在Threads上分享了他與一位藝人朋友之間的互動，帖子中提到，這位藝人朋友找他幫忙安排了一件有趣且有利可圖的事情。在結束這件事後，他們一起享用了一頓飯，這位藝人朋友接到一通電話後，聲音變得柔和，隨後表示需要離開。作為中間人，渾水禮貌地提出送他回家。
提3個關鍵字「另一個她」、「大埔」、「最近的新聞」
當渾水問他是否要回自己家時，這位藝人朋友卻說要去深井屯門一帶，這讓他感到有些意外（以為藝人要回大埔），但仍然同意送他過去。在Uber車程中，這位藝人朋友分享了他最近的戀愛故事，提到他將前往的地方並不是他自己的家。渾水聽完後感到十分驚訝，因為這位藝人朋友的戀愛對象與他以往的對象截然不同，而且這段戀情似乎與最近的新聞相呼應。
帖子中的最後部分，渾水透露，這位藝人朋友給「另一個她」打電話，溫柔地問對方是否需要糖水。這些細節加上「最近的新聞」，讓大家更加確信這位藝人朋友正是保錡，而他的戀愛對象就是菊梓喬。通過渾水的描述，將菊梓喬與保錡之間的戀情暴露無遺。事後，渾水極速Del post ，不過亦被保錡粉絲極速截圖並轉發！
網友猜測渾水疑暗爆保錡拍拖
唔少網友綜合以上線索，猜測渾水口中的藝人朋友就是保錡，亦好奇住屯門的是哪位，更猜測渾水疑似係暗示保錡「一腳踏兩船」！網友紛紛表示：「時間管理大師」「想知屯門係邊個」「成件事我覺得最可靠就係 uber司機」「又話朋友 咁樣爆」。其實，渾水以前經常在文章提起同保錡的友誼，二人更試過凌晨時份傾電話、一同去行藝廊，友情算深厚。
KOL渾水「戴頭盔」43字解話
事後，對於網上種種猜測，KOL渾水終於上水，仲「戴頭盔」回應文中主角唔係保錡：「我同保錡係冇商業上合作，所以不是說他，就是因為怕有所誤會所以才del post。謝謝。」不過，仍有網友笑他把事情越描越黑：「一定唔係保錡啦」。
菊梓喬保錡疑似展開姊弟戀
有消息人士向媒體透露，33歲的ERROR樂隊成員保錡（Poki）頻繁出現在菊梓喬位於荃灣的住所，並多次留宿，這似乎暗示兩人可能已經發展出一段姊弟戀。
傳保錡呵寒問暖贏芳心
菊梓喬和保錡原本是佛教大光慈航中學的師姐弟。兩人因共同的興趣「健身」而結緣。去年，菊梓喬腳部受傷，熱愛跑步的保錡便常常關心她的康復進程，並教她進行腳部強化運動，憑呵寒問暖成功攻破女神芳心。
保錡曾「公開示愛」讚4個優點
此外，保錡亦曾在一次活動中公開表示他一直很喜歡菊梓喬，並稱讚她4個優點「高貴，可愛，有型，有才華。」有網民更發現保錡還將自己的社交網頭像換成了菊梓喬愛用的綠色心形，似乎在默示他已經「私有化」了這位女神。在社交網絡上，菊梓喬和保錡不時互相點讚和評論對方的帖子。