保錡獲封「ViuTV綜藝之王」！你以為著蜂衣已經係最癲？回顧保錡綜藝狂人日記

ViuTV搞笑組合ERROR拍攝的《ERROR自肥企画》近日熱播，不論ERROR四子或是幕後格仔導演Mike也人氣爆登，其中保錡雖然早前被負面新聞影響導致形象插水，但在節目出街後，有不少觀眾也表示對他改觀。其實保錡拍綜藝節目一直十分落力，有網友更封他做「ViuTV綜藝之王」，立即重溫保錡奮不顧身拍節目的精彩鏡頭！

編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：ViuTV、保錡@IG