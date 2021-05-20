保錡獲封「ViuTV綜藝之王」！你以為著蜂衣已經係最癲？回顧保錡綜藝狂人日記
ViuTV搞笑組合ERROR拍攝的《ERROR自肥企画》近日熱播，不論ERROR四子或是幕後格仔導演Mike也人氣爆登，其中保錡雖然早前被負面新聞影響導致形象插水，但在節目出街後，有不少觀眾也表示對他改觀。其實保錡拍綜藝節目一直十分落力，有網友更封他做「ViuTV綜藝之王」，立即重溫保錡奮不顧身拍節目的精彩鏡頭！
編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：ViuTV、保錡@IG
保錡 著蜂衣鼓勵香港人
在2019年ERROR主持的ViuTV節目《花姐ERROR遊2》中，最令人印象深刻一定有保錡著蜂衣這個環節，保錡被無數隻蜜蜂摟住全身，又熱又痛又辛苦，犧牲十分大。他當時講到知道自己有很多不足，但也會盡力去做，希望香港人也一樣，不要放棄。
網友重溫該集節目後，紛紛留言鼓勵保錡：「Respect 保錡，4個入面我覺得最真同最肯嘗試係佢！」、「保琦為了節目效果肯咁樣被蜜蜂包圍，好敬業，多謝你俾既勇氣和付出。」、「睇完呢集明白花姐點解唔放棄保奇，希望佢以後生性可以復出返繼續表演事業！」
食辣一嘢轟落去
保錡自稱是完全不能食辣的人，但他在很多《花姐ERROR遊》的食辣環節中也十分落力，啟動「快．吞．轟之魂」直接食下去，沒有一點猶豫。有一集ERROR四子連保錡一行五人要挑戰食勁辣拉麵，當時保錡完全不理會辣度，直接食落去，勁Man。
食腥臭魚眼
食生魚眼絕對是《花姐ERROR遊》中其中一個最嘔心環節，但在其他人食一口就嘔的情況下，保錡一人承擔全隊責任喪啪腥臭魚眼，這種勇氣的確無人能超越。
忍受凍水扮初號機
回到熱播中的《ERROR自肥企画》，第一集保錡就扮成初號機令網友笑爆咀，但鏡頭背後，其實保錡是浸在凍水下拍攝，片中更見到他其實凍到口都震，相當專業。
日前一集講到保錡獲節目製作團隊安排跟著名結他手Jason Kui學結他，完成表演後保錡忍不住感觸落淚，直言製作團隊令他尋回當初入行時的初心，他表示：「呢個地方（娛樂圈）好難捱，又可能畀人抨擊，無論點都好，都係你哋帶我出嚟嘅。」