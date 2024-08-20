保錡被網民寸襯唔起菊梓喬 爆seed隔空罵戰 網民：歌影視樣無瓣掂
保錡爆seed反擊：真假要同你交代？
在這場網上爭論中，一名網民直接留言質疑：「咁你到底食咗Hana未先？」保錡則巧妙地回應：「請支持Error新歌！無敵聖衣」。在這場交流中，保錡的朋友也加入了對話，力挺保錡，留言道：「關你叉事咩，使唔使同你報告呀！」保錡進一步解釋：「佢真係假acc嚟，係好奇點解咁緊張姐！睇吓會唔會對佢生活有咩影響。」並直接回應該網民：「大家咁話啦！真假要同你交代？」
網民再拎吳卓羲 VS 保錡「靠跑步洗底？」
此外，有網民將保錡與知名歌手菊梓喬的前緋聞男友吳卓羲進行比較，批評保錡在外貌、星味、成就及名氣上均不及吳卓羲，直指「襯唔起菊梓喬」。對此，保錡回應：「佢靚唔靚仔關我咩事呀！」另一方面，網民更拿他的演藝成就來討論：「歌影視樣無瓣掂，靠跑步洗底？」「上次X小薯茄拍片扮嗰3個小學生，話人取笑唔啱又剩，好X正義咁，你XX轉頭自己就扮周柏豪rap黎笑，有口話人冇口話自己」「呢件核突佬跑下步就變左聖人咁」
KOL渾水澄清「該藝人」唔係講保錡
KOL渾水在Threads上分享了他與一位藝人朋友之間的互動，之後極快del post，並發文澄清提及那位藝人唔係保錡，又為此事為保錡名譽受損感抱歉：
「我同保錡係冇商業上合作，所以不是說他，就是因為怕有所誤會所以才del post。
另一個她係指聽電話另一邊的人，並沒有一腳踏兩船的意思。 令朋友被誤會，傳媒朋友過度猜測，致保錡名譽受損，我很抱歉，非常內疚。抱歉，@k_p0k1 我非常抱歉。」
KOL渾水唔開名爆藝人戀情
帖子中提到，這位藝人朋友找他幫忙安排了一件有趣且有利可圖的事情。在結束這件事後，他們一起享用了一頓飯，這位藝人朋友接到一通電話後，聲音變得柔和，隨後表示需要離開。作為中間人，渾水禮貌地提出送他回家。
提3個關鍵字「另一個她」、「大埔」、「最近的新聞」
當渾水問他是否要回自己家時，這位藝人朋友卻說要去深井屯門一帶，這讓他感到有些意外（以為藝人要回大埔），但仍然同意送他過去。在Uber車程中，這位藝人朋友分享了他最近的戀愛故事，提到他將前往的地方並不是他自己的家。渾水聽完後感到十分驚訝，因為這位藝人朋友的戀愛對象與他以往的對象截然不同，而且這段戀情似乎與最近的新聞相呼應。
帖子中的最後部分，渾水透露，這位藝人朋友給「另一個她」打電話，溫柔地問對方是否需要糖水。這些細節加上「最近的新聞」，讓大家更加確信這位藝人朋友正是保錡，而他的戀愛對象就是菊梓喬。通過渾水的描述，將菊梓喬與保錡之間的戀情暴露無遺。事後，渾水極速Del post ，不過亦被保錡粉絲極速截圖並轉發！
網友猜測渾水疑暗爆保錡拍拖
唔少網友綜合以上線索，猜測渾水口中的藝人朋友就是保錡，亦好奇住屯門的是哪位，更猜測渾水疑似係暗示保錡「一腳踏兩船」！網友紛紛表示：「時間管理大師」「想知屯門係邊個」「成件事我覺得最可靠就係 uber司機」「又話朋友 咁樣爆」。其實，渾水以前經常在文章提起同保錡的友誼，二人更試過凌晨時份傾電話、一同去行藝廊，友情算深厚。
KOL渾水「戴頭盔」43字解話
事後，對於網上種種猜測，KOL渾水終於上水，仲「戴頭盔」回應文中主角唔係保錡：「我同保錡係冇商業上合作，所以不是說他，就是因為怕有所誤會所以才del post。謝謝。」不過，仍有網友笑他把事情越描越黑：「一定唔係保錡啦」。