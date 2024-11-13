呢度住吓嗰度住吓｜保錡反思主持風格承認表現欠佳 網友意見一面倒鬧爆

保錡近期在ViuTV主持旅遊節目《呢度住吓嗰度住吓》時，因態度輕佻及不時講出黃色笑話而受到批評。他接受媒體訪問坦言，節目中的表現令人反感，並認為自己在節目效果上做得不夠好。直言：「做人就係要錯就認，打就企定。要學識反思同放過自己。」

