呢度住吓嗰度住吓｜保錡反思主持風格承認表現欠佳 網友意見一面倒鬧爆
保錡自我反省：唔係一度板斧可以做得晒
保錡回顧自己的表現後，認衰認做得唔好，感到有必要改變：「我自己睇番都覺得自己做得唔好，做一個節目，唔係一度板斧可以做得晒。我反思過自己，唔係每個節目都需要同一種搞笑方式。」他提到，自己需要在節目中尋找更多元化的表達方式，以避免單一的搞笑風格。
雖然保錡已認衰，但仍難阻擋網友意見一面倒鬧爆：
「盲撐果班fans成日話批評保錡果啲人係tvb打手，咪癲啦，呢個世界唔係只得tvb同viutv。以為唔使尊重人同講咸濕嘢就係搞笑，比起以前專拍屎尿屁笑話當喜劇嘅cheap精導演更低俗。」
「 已經三張幾架喇，亦出咗道幾年，主持技巧同口才仲係咁幼稚。之前衰過幾單嘢，只係好彩有mike導團隊同跑步節目救番。可惜佢三番四次無珍惜到得來不易嘅重生機會，以前有啲藝人只係衰過一次，就喺娛樂圈消失。 佢果班fans繼續盲目咁撐佢、為佢犯嘅錯搵理由開脫，只會令佢唔會認真反省，亦唔會進步，盞害咗佢同viutv。」
「其實你唔止一次係電視機前有咁既行為。有沒有反省？成日話運動帶俾你正面影響。呢d黃色笑話行為完全表現得好低俗，你不再是小孩，你出席得講座，節目，作為公眾人物一定有人以你為榜樣，何解會變成咁？搞笑係咁咩？」
「呢個節目本身好好睇，呢個男人令個節目扣晒分」
保錡表現被力數3宗罪！
1. 懶理Yoyo反應 不停重提「魯媚」
在節目中，保錡的表現似乎未達觀眾的期望。他在節目中的表現被形容為心不在焉，並且在與蒙嘉慧的互動中顯得語無倫次。其中，保錡在節目中不斷提到Yoyo在2000年《流氓師表》角色「魯媚」，但每次提起都會場面變得非常尷尬，連Yoyo都懶得回應。網民就覺得Yoyo的代表作不只《流氓師表》「魯媚」這一個角色，還有很多，不明白為何要不斷提起。
2.成日以為自己好大隻
保錡近年勤力做運動，經常去跑步又做Gym，今次在日本無論去買衫定道場，都不停大曬肌肉，睇到在場所有人都好無奈。
3.對日本小學生講不雅語言
節目進行到參觀道場時，保錡面對一群小朋友，卻不斷說出「好舒服（日文）」、「E姑E姑」等不當笑話，在場的小朋友都即刻嚇到發呆，令不少網民都睇到非常反感。網友鬧爆：「對住個日本小朋友講埋哂D不雅野，睇都眼都凸，完全影衰香港人! 自己無文化無水平就出少句聲啦！難為yoyo同dee姐！」
網民留言插到爆：搵肥仔、Dee哥都好過搵佢
節目播出後，網上對保錡的批評聲浪不斷。有網民認為保錡的表現非常趕客，其中向小朋友講黃色笑話就最為過分。今次蒙嘉慧難得出山拍節目，不少網民都非常期待，但就因為保錡而忍唔住想棄睇：「其實搵肥仔、Dee哥都好過搵佢」、「好鐘意蒙嘉慧，覺得佢好認真準備，同時人地都好認真比你哋拍，不過男主持好唔專業，亦唔尊重人地重視嘅禮儀。」、「Poki 超失禮佢千祈唔好話自己係香港人呀！失禮晒」等。