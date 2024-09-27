保錡追夢決心被質疑三分鐘熱度 寸爆網民：食緊冰糖葫蘆教我做運動
保錡反擊15歲開始踢波 唔係「三分鐘熱度」
保錡宣布成為一名「半職業球員」後被不少網民力踩，其後保錡於threads出文反擊！首次先回應「三分鐘熱度」，他表示自己15歲開始踢波，踢到如今已33歲，如果到現在還只是3分鐘，那到底要多久才「4分鐘熱度」其後他認為人生是應該去圓夢，更寸網民不是沒有夢想，只是不敢膽去追膽。他指不同的人有不同的人生選擇，而他就選擇去追逐夢想，更表示很開心可以讓大家更認識香港足球。
網民鬧「侮辱足球」保錡：食緊冰糖葫蘆教我做運動
保錡事隔一天後再threads出文表示有一個留言「半途出家一定要廢」讓他有很大的感悟，因為他已回應自己是15歲開始每日認為練習，那人再次反駁他指其他人由小學開始有專人訓練，更形容保錡是「侮辱足球」保錡就表示自己是「死窮L」小學時要上學做功課。他不憤起底那名網民的threads，發現他是一位「大肚腩哥哥」指「佢食緊冰糖葫蘆 佢教我做運動呀笑一個」
保錡早前宣佈年底將加入足總球隊
保錡23日在社交媒體上宣佈，將於今年年底轉型成為一名「半職業球員」，並分享了足球明星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的影片，強調自律的重要性。
「我講經確實係零說服力加嘔心，但我真係好相信吸引力法則，你可以話係扮正面L，但其實我係想同大家分享，我由19歲開始諗嘅所有事都堅持去做，一開始會有好多挫折同失敗，但一直堅持落去，真係做到自己腦海入面嘅事，我唔係想説服任何人，只係想大家想做咩就去做，年紀不是問題，只要堅持一定會做，今年年尾我會加入一隊足總丙組球隊，成為半職業球員，再一次完成一直的夢想。」
保錡澄清不完全轉行
保錡IG帖文一出，即刻惹來媒體廣泛報道指他即將轉行。保錡今日（24日）在社交媒體上進一步澄清，他並非完全轉行成為職業足球員，而是將加入一支丙組球隊，僅作為半職業球員的身份參與比賽。
「各位觀眾不要擔心，我不是轉行，只是加入丙組球隊，成為半職業球員，只是普通多一個半職足球員身份」。同時，他也忙於拍攝ERROR的全新團體綜藝節目，該節目預計於11月底首播。
網民反應一面倒：歌影視冇瓣掂
雖然保錡雄心壯志想做「半職業球員」，但網民就反應麻麻，認為保錡只是三分鐘熱度，大家都不太睇好保錡在33歲高齡追足球夢：「3分鐘」「襯後生，追逐夢想，夢醒之後，再繼續現實生活」「咩年紀？依家先泥踢波？」「歌影視冇瓣掂」「施丹34歲退役，保錡33歲轉行踢開始踢足球」等。