保錡@ERROR無懼同TVB係敵對關係 Like爆16歲聲夢小花

自ViuTV開台以來，無論是影視作品，還是該台藝人，都經常會被網民拿來同TVB比較。而作為競爭對手，兩台的藝人亦幾乎不會有任何交集。而男團ERROR成員吳保錡（保錡）近日就被發現對TVB的聲夢小花鍾柔美（Yumi）情有獨鍾，在Yumi最近的IG帖文下，幾乎都能找到保錡蹤跡！