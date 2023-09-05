保錡@ERROR無懼同TVB係敵對關係 Like爆16歲聲夢小花
TVB聲夢小花獲保琦Like爆！
16歲的鍾柔美（Yumi）作為TVB的人氣小花，從出道以來一直都廣受歡迎，更被網民稱為「小鍾嘉欣」，而她的粉絲更自稱做「米粉」。Yumi每一張分享在社交平台的照片都會收獲大量好評！連保錡也被Yumi的魅力所征服，無懼公司之間是敵對關係，每張Yumi在IG的照片也會點讚，成為名副其實的忠實「米粉」！
16歲鍾柔美着熱褲翻跳KPOP女團歌
鍾柔美（Yumi）於3年前在TVB選秀節目《聲夢傳奇》奪季軍後正式出道，以女歌手身份及女團After Class成員身份在樂壇闖盪，擅長跳唱的她去年更在新城和港台奪新人獎項，現年16歲前途可謂無可限量。年紀輕輕的Yumi平時熱愛跳舞，經常在社交網站派福利分享自己跳舞的片段之外，近日她登上TVB新音樂節目《J Music》，除了在街上表演街頭舞蹈，更翻跳韓國女團NewJeans的名曲《OMG》，大展青春活力。
超愛跳KPOP 露腰曬長腿勁吸睛
Yumi早前在節目上穿上露腰短版上衣和牛仔褲在銅鑼灣街頭玩街舞，今次則自己一個人在室外翻跳KPOP舞蹈，身形fit到漏的穿上露腰上衣熱褲一邊大騷長腿，一邊扭着腰擺動身體跳韓國女團NewJeans的首本名曲《OMG》，大展活力四射的一面。熱愛跳舞的Yumi亦經常在社交網站分享自己跳舞的片段，當中有不少都是KPOP舞蹈，例如NewJeans的《Ditto》、BLACKPINK的《Pink Venom》、BLACKPINK成員Jisoo的SOLO歌《Flower》、Fifty Fifty的《Cupid》等等，架勢絕不輸一班KPOP偶像。她亦曾經透露自己非常喜歡BLACKPINK，早前亦有觀看她們的香港演唱會，事後亦表示從BLACKPINK身上「學習喺跳唱方面嘅熱誠」。
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8歲已經入女團 踩過界做埋TVB童星
事實上，Yumi未參加《聲夢傳奇》之前就已有豐富的女團表演經歷，她是家燕媽媽藝術中心的畢業生，於8歲的時候加入過薛家燕旗下女團Honey Bees，並隨隊走埠過馬來西亞、澳門、廣州等地登台表演，之後她10歲時又與6位女生組成過A Little Bit Shy，現時After Class已經是她加入的第三個女團，難怪有如此紮實的跳唱功力！除此之外，Yumi亦曾經在TVB做過童星，出演過劇集《城寨英雄》、《平安谷之詭谷傳說》以及《親親我好媽》等等，與陳展鵬、陳凱琳與李佳芯都有合作過，細細個已經有好多演藝圈經歷，前途無可限量。
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