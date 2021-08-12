保錡被歌手韓子亮咬住唔放 發文指是「港版吳亦凡」愈爆愈激聲言掌握保錡不道德證據

保錡@ERROR與性感女神沙律張沛樂被踢爆戀情後，負面新聞未停過，經過花姐調教安排洗底工程，近月總算解凍重上正軌，不過與他有仇口的歌手韓子亮（前名：韓梓亮）就咬住佢唔放，突然在社交網連環發文聲稱保錡做了很多不道德的事，更指他是香港版吳亦凡，韓子亮的指控一個比一個激烈，似乎要保錡名譽掃地！

撰文：東方新地 圖片：吳保錡IG圖片、沙律IG圖片、ERROR IG圖片、韓子亮IG圖片