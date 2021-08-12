未命名-3

保錡被歌手韓子亮咬住唔放 發文指是「港版吳亦凡」愈爆愈激聲言掌握保錡不道德證據

東方新地 - 娛聞

保錡@ERROR與性感女神沙律張沛樂被踢爆戀情後，負面新聞未停過，經過花姐調教安排洗底工程，近月總算解凍重上正軌，不過與他有仇口的歌手韓子亮（前名：韓梓亮）就咬住佢唔放，突然在社交網連環發文聲稱保錡做了很多不道德的事，更指他是香港版吳亦凡，韓子亮的指控一個比一個激烈，似乎要保錡名譽掃地！

撰文：東方新地 圖片：吳保錡IG圖片、沙律IG圖片、ERROR IG圖片、韓子亮IG圖片

韓子亮指保錡撩人者賤

正當保錡以為他得到觀眾原諒，演藝生涯得以繼續時，卻突然殺出個韓子亮。歌手韓子亮（前名：韓梓亮）早前推出粗口新歌宣傳時，曾自稱被昔日好友兼組合ERROR成員吳保錡欺負，更重提昔日兩人同場表演時發生的搶咪事件，澄清自己當時只是情急借用對方支咪，豈料對方竟在做節目時無限放大，令他大感不快。

保錡
韓子亮突然在網上狂爆保錡大鑊！（圖片來源：韓子亮IG）
保錡
韓子亮po出當年搶保錡咪的片段。（圖片來源：韓子亮IG）

繼續網上爆保錡料

韓子亮今日（12日）再有料爆，他竟在其IG限時動態連環發文，指出保錡有狗公等行為，如果冇任何道歉或悔意，所有受害人將會接受訪問然後報警，韓子亮更氣直理壯表示，不需要告他誹謗，因為他所講的都是真材實料，仲話睇住保錡成為香港版吳亦凡。

保錡曾在節目中話自己因為當年被韓子亮搶咪，所以留有陰影。（圖片來源：韓子亮IG）
保錡曾在節目中話自己因為當年被韓子亮搶咪，所以留有陰影。（圖片來源：韓子亮IG）

保錡被歌手韓子亮咬住唔放 發文指是「港版吳亦凡」愈爆愈激話有苦主

（圖片來源：韓子亮IG）

保錡
(圖片來源：韓子亮IG)
（圖片來源：韓子亮IG）
（圖片來源：韓子亮IG）

連環發文句句狠

韓子亮在幾小時內不停發文又發片，當中更有文標籤了保錡，並指自己手頭上已經有7個女事主準備企出來指證保錡，如果保錡不出來公開對所有受傷的女士道歉，他就要準備退出娛樂圈，韓子亮強調手頭上有證據。之後他又開名表示睇到保錡在Error主持的節目中真係好假，仲話有一份禮物送畀香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男ERROR成員吳保錡。

（圖片來源：韓子亮IG）
（圖片來源：韓子亮IG）
（圖片來源：韓子亮IG）
（圖片來源：韓子亮IG）

鬧保錡節目中抽水

韓子亮更上載一段保錡舊日出騷的片段，再爆粗指：「你老母當初抽我水咁開心，你條X頭！」之後韓子亮繼續出po，聲稱受保錡粉絲騷擾，又自爆有情緒病。至於保錡方面，到現時仍未有任何反應及回應。

保錡早前已解凍出雪櫃，人氣有增無減。(圖片來源：保錡IG)
保錡早前已解凍出雪櫃，人氣有增無減。(圖片來源：保錡IG)

感情關係七角咁亂

保錡與沙律拍拖後，被正印女友賴嘉賢(Carrie)指證未甩拖另結新歡，又有聲稱是吳保錡前度女友的K小姐踢爆男方慣性出軌，沙律仍公開力挺吳保錡仲愈愛愈高調。形象已經唔多好的吳保錡，日前在社交網玩直播被網友留言話佢似八両金同埋「呃蝦條（呃女仔上床）」，令佢火起爆粗反擊，而沙律就一直在旁和應……吳保錡繼續自毀前途，網民紛紛在ERROR及經理人花姐的社交網留言，要求花姐放棄吳保錡。

吳保錡
吳保錡年初被爆與香港辣模沙律張沛樂手牽手逛元朗、看楓葉，兩人承認交往中，沙律還表示對方是理想男友。沒想到吳保錡前度女友賴嘉賢Carrir即爆料，指吳保錡在還沒跟她分手的情況下認愛沙律，吳保錡因此陷入劈腿疑雲。
吳保錡
沙律完全唔理外界對吳保錡的評價，愈愛愈高調。

吳保錡無視負面新聞

組合ERROR成員吳保錡因與沙律張沛樂拍拖上晒位，被爆戀情後正印女友賴嘉賢(Carrie）即公開指男方未搞清楚關係就劈腿，吳保錡更惹來多位前度唱衰是花心蘿蔔。形象直插谷底的吳保錡，懶理負面新聞繼續食沙律，二人高調拍拖，沙律陪住吳保錡慶祝30歲生日，又孖住一齊在社交網做直播。

吳保錡
吳保錡唔理負面新聞，繼續扮型。
吳保錡日前開直播，一開始就忍唔住講粗口，有網民叫他冷靜。
吳保錡早前開直播，全程影住另一部平板電腦睇自己的MV，吳保錡一開始就忍唔住講粗口，有網民叫他冷靜。

吳保錡直播睇MV

形象已負面得很的吳保錡，早前邊播自己的MV邊做直播與網友互動，當時沙律亦在旁，首先有網友指他與沙律拍拖「呃蝦條」，吳保錡即發火：「X你老X咩，呃蝦條，真係好X好笑，Keep住拍拖就係呃蝦條！」吳保錡隨即以粗口還擊：「X你老X咩，真係好X好笑你老X……你阿爸阿媽都係呃蝦條啦X，唔呃蝦條點生你出嚟？」而沙律竟在旁陪笑，還語帶輕挑說：「咁呢個世界上阿爸阿媽都係呃蝦條。」

吳保錡被指似八兩金，即時以極速粗口反駁，而沙律則在旁瘋狂大笑。
吳保錡被指似八兩金，即時以極速粗口反駁，而沙律則在旁瘋狂大笑。
有網民問吳保錡有冇因為感情事而被公司照肺，吳保錡話完全冇咁嘅事：「返學咩，你返學畀老師話就有可能！」之後再加一大輪極速粗口。
有網民問吳保錡有冇因為感情事而被公司照肺，吳保錡話完全冇咁嘅事：「返學咩，你返學畀老師話就有可能！」之後再加一大輪極速粗口。

吳保錡表演極速講粗口

其實直播一開始吳保錡已經按捺不住狂爆粗，當有網友講到他似足八両金，他即又爆粗叫網友要尊重別人：「知唔知八両金乜X嘢樣？我見到你個ICON，睇唔X到個樣，覺得你個樣好X似八両金！你同八両金一樣呀，有眼耳口鼻呀，你有冇尊重過我呀？八両金，我都未話你唔X尊重我！」吳保錡完全收唔到火，以秒速狂講粗口，令整個直播充斥住粗口。之後有人留言指「沙律好食」，吳保錡又扯火：「好唔好食都唔關你事，係人都會拍拖！」他還強調藝人講粗口好平常，公司亦不會照肺。

吳保錡
吳保錡2018年參加《全民造星》，雖然未能打入十強但花姐仍畀機會佢上位，與肥仔、阿Dee及193被安排組成男團ERROR。
網民以人渣來形容吳保錡。
網民以人渣來形容吳保錡。
網民要求ViuTV與吳保錡解約。
網民要求ViuTV與吳保錡解約。
網民認為ViuTV應認真處理吳保錡。
網民認為ViuTV應認真處理吳保錡。

吳保錡直播爆粗極無品 網民力勸花姐：「踢人渣出ERROR！」

不少網民認為吳保錡在ERROR會拖累其他組員。
不少網民認為吳保錡在ERROR會拖累其他組員。
吳保錡
ERROR成員各有特色，吳保錡被指形象騎呢MK。

力勸花姐與吳保錡解約

吳保錡被指是食女王，私生活一團糟，早前已有粉絲覺得他會拖累ERROR，形象破產仲爆粗鬧網民，今次網民反應更加激烈，紛紛在ERROR及經理人花姐的社交網留言，力勸花姐踢吳保錡出ERROR，甚至與他解約。出道短短兩年以為自己有毛有翼識飛，吳保錡不知天高地厚，沙律亦以為男友好型，條路自己揀，後果自負。

吳保錡
日前吳保錡30歲生日，沙律陪住慶祝。
吳保錡
沙律在IG發表愛的宣言，表示遇到吳保錡後非常相信緣份。

吳保錡直播爆粗極無品 網民力勸花姐踢人渣出ERROR

吳保錡直播爆粗極無品 網民力勸花姐踢人渣出ERROR 吳保錡直播爆粗極無品 網民力勸花姐踢人渣出ERROR

吳保錡直播爆粗極無品 網民力勸花姐踢人渣出ERROR 吳保錡直播爆粗極無品 網民力勸花姐踢人渣出ERROR

網民對沙律的高調認愛執迷不悔一面倒潑冷水，對這段戀情並不睇好。

讀者留言

熱門文章

 