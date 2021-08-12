保錡被歌手韓子亮咬住唔放 發文指是「港版吳亦凡」愈爆愈激聲言掌握保錡不道德證據
撰文：東方新地 圖片：吳保錡IG圖片、沙律IG圖片、ERROR IG圖片、韓子亮IG圖片
韓子亮指保錡撩人者賤
正當保錡以為他得到觀眾原諒，演藝生涯得以繼續時，卻突然殺出個韓子亮。歌手韓子亮（前名：韓梓亮）早前推出粗口新歌宣傳時，曾自稱被昔日好友兼組合ERROR成員吳保錡欺負，更重提昔日兩人同場表演時發生的搶咪事件，澄清自己當時只是情急借用對方支咪，豈料對方竟在做節目時無限放大，令他大感不快。
繼續網上爆保錡料
韓子亮今日（12日）再有料爆，他竟在其IG限時動態連環發文，指出保錡有狗公等行為，如果冇任何道歉或悔意，所有受害人將會接受訪問然後報警，韓子亮更氣直理壯表示，不需要告他誹謗，因為他所講的都是真材實料，仲話睇住保錡成為香港版吳亦凡。
（圖片來源：韓子亮IG）
連環發文句句狠
韓子亮在幾小時內不停發文又發片，當中更有文標籤了保錡，並指自己手頭上已經有7個女事主準備企出來指證保錡，如果保錡不出來公開對所有受傷的女士道歉，他就要準備退出娛樂圈，韓子亮強調手頭上有證據。之後他又開名表示睇到保錡在Error主持的節目中真係好假，仲話有一份禮物送畀香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男ERROR成員吳保錡。
鬧保錡節目中抽水
韓子亮更上載一段保錡舊日出騷的片段，再爆粗指：「你老母當初抽我水咁開心，你條X頭！」之後韓子亮繼續出po，聲稱受保錡粉絲騷擾，又自爆有情緒病。至於保錡方面，到現時仍未有任何反應及回應。
感情關係七角咁亂
保錡與沙律拍拖後，被正印女友賴嘉賢(Carrie)指證未甩拖另結新歡，又有聲稱是吳保錡前度女友的K小姐踢爆男方慣性出軌，沙律仍公開力挺吳保錡仲愈愛愈高調。形象已經唔多好的吳保錡，日前在社交網玩直播被網友留言話佢似八両金同埋「呃蝦條（呃女仔上床）」，令佢火起爆粗反擊，而沙律就一直在旁和應……吳保錡繼續自毀前途，網民紛紛在ERROR及經理人花姐的社交網留言，要求花姐放棄吳保錡。
吳保錡無視負面新聞
組合ERROR成員吳保錡因與沙律張沛樂拍拖上晒位，被爆戀情後正印女友賴嘉賢(Carrie）即公開指男方未搞清楚關係就劈腿，吳保錡更惹來多位前度唱衰是花心蘿蔔。形象直插谷底的吳保錡，懶理負面新聞繼續食沙律，二人高調拍拖，沙律陪住吳保錡慶祝30歲生日，又孖住一齊在社交網做直播。
吳保錡直播睇MV
形象已負面得很的吳保錡，早前邊播自己的MV邊做直播與網友互動，當時沙律亦在旁，首先有網友指他與沙律拍拖「呃蝦條」，吳保錡即發火：「X你老X咩，呃蝦條，真係好X好笑，Keep住拍拖就係呃蝦條！」吳保錡隨即以粗口還擊：「X你老X咩，真係好X好笑你老X……你阿爸阿媽都係呃蝦條啦X，唔呃蝦條點生你出嚟？」而沙律竟在旁陪笑，還語帶輕挑說：「咁呢個世界上阿爸阿媽都係呃蝦條。」
吳保錡表演極速講粗口
其實直播一開始吳保錡已經按捺不住狂爆粗，當有網友講到他似足八両金，他即又爆粗叫網友要尊重別人：「知唔知八両金乜X嘢樣？我見到你個ICON，睇唔X到個樣，覺得你個樣好X似八両金！你同八両金一樣呀，有眼耳口鼻呀，你有冇尊重過我呀？八両金，我都未話你唔X尊重我！」吳保錡完全收唔到火，以秒速狂講粗口，令整個直播充斥住粗口。之後有人留言指「沙律好食」，吳保錡又扯火：「好唔好食都唔關你事，係人都會拍拖！」他還強調藝人講粗口好平常，公司亦不會照肺。
力勸花姐與吳保錡解約
吳保錡被指是食女王，私生活一團糟，早前已有粉絲覺得他會拖累ERROR，形象破產仲爆粗鬧網民，今次網民反應更加激烈，紛紛在ERROR及經理人花姐的社交網留言，力勸花姐踢吳保錡出ERROR，甚至與他解約。出道短短兩年以為自己有毛有翼識飛，吳保錡不知天高地厚，沙律亦以為男友好型，條路自己揀，後果自負。
網民對沙律的高調認愛執迷不悔一面倒潑冷水，對這段戀情並不睇好。