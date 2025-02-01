保錡知錯刪除與叻哥合照發文道歉 網民留言鬧爆：次次都係咁
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ERROR成員保錡日前在IG上分享與陳百祥（叻哥）的合照，而惹來網民熱議，甚至有粉絲要求保錡退團ERROR。保錡日前即刻刪除了有關帖文並向公眾道歉，不過網民依然唔收貨，繼續留言炮轟…
保錡曬叻哥合照再惹脫粉潮
日前，吳保錡社交平台上傳一張同「叻哥」陳百祥的合照，並自稱為「叻仔」，寫道：「很多網民稱呼我為Viutv叻仔，在演唱會中努力練習了一段時間《我至叻》一氣呵成Rap加唱，得到了叻哥本尊稱讚。叻仔 + 叻哥，終於能夠合照了。」這張照片迅速引發了網絡上的脫粉潮，許多粉絲表達了對這種「親近」行為的不滿，認為吳保錡的行為有損其形象。此外，有網民對陳百祥在過去的某些言論持有負面看法，這也加劇了對吳保錡的批評。
保錡發文道歉：開了一個不好笑笑話
面對網絡上的激烈反應，吳保錡很快做出了回應。「對不起大家！知道自己不懂開玩笑，也開了一個不好笑的笑話。對不起我的fans！對不起我的隊友！對不起我的404！對不起我的戰友！對不起曾經支持過我的人！」
網民留言鬧爆：次次都係咁
保錡的道歉雖然得到了隊友193、肥仔同其他藝人包括Edan的讚好，不過網民依然不太收貨，繼續留言狠批，認為保錡不斷犯錯，不斷連累其他ERROR成員：
「你真係一次又一次咁令人失望 因為愛屋及烏 你每次出事都盲撐 今次真係撐唔落 求下你 唔好連累193 唔好連累ERROR呢幾年辛辛苦苦建立嘅嘢」、「一次又一次，已經幾年啦，到底仲要幾多次先學識三思而行？作為公眾人物，你想make noise，但抽水自嘲都要諗後果。」、「係唔係組合名叫做error就要犯錯？如果係嘅話要錯到幾時？要面皮幾厚先可以做完錯事仲可以笑一個？」等。
圖片來源：IG@k_p0k1、IG@hana_kuk資料或影片來源：原文刊於新假期