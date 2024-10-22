保錡背菊梓喬暗撻體育女神黃捷穎？ 原來係《中年好聲音3》參賽者疑9字回應

ViuTV男團ERROR的成員吳保錡早前承認同前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）正在「了解中」，但今日（22日）他就被傳媒爆出疑似「死性不改」，背著菊梓喬「孔雀開屏」，秘撻TVB《中年好聲音3》的參加者、被稱為「體育女神」的黃捷穎（Vinky）！

