保錡背菊梓喬暗撻體育女神黃捷穎？ 原來係《中年好聲音3》參賽者疑9字回應
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ViuTV男團ERROR的成員吳保錡早前承認同前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）正在「了解中」，但今日（22日）他就被傳媒爆出疑似「死性不改」，背著菊梓喬「孔雀開屏」，秘撻TVB《中年好聲音3》的參加者、被稱為「體育女神」的黃捷穎（Vinky）！
保錡靠跑步認識「體育女神」
據報道指，黃捷穎（Vinky）和保錡是因跑步而認識，保錡還向她介紹了不少圈內人士。在跑步期間，吳保錡除了應酬一眾跑友外，還不忘與黃捷穎密密斟，並和她玩自拍。跑步結束後，即拉埋另一男跑友約黃捷穎一齊去食「好西」，隨後三人便急急腳換衫走人。
黃捷穎疑9字回應與保錡緋聞
睇黃捷穎的社交網，她曾在今年8月貼出與保錡的合照，並透露是被保錡拉入跑會，近日兩人更與一名跑友組成火影小隊，一同參加接力賽。報道出街後，黃捷穎就在社交網的限時動態中疑似作出回應，表示：「我只係想努力跑個步……」
黃捷穎背景起底 原來係退役國家運動員
今年38歲的黃捷穎曾是中國國家二級跨欄運動員，曾結過婚，退役後轉行成為KOL、插畫師及MC。她不時在社交平台上分享水著照，並有意進一步發展其演藝事業，早前她就參加了ViuTV的《美麗40路》，之後又轉戰TVB的《中年好聲音3》，並成功打入《中3》100強。
黃捷穎的經理人透露，她參加《中年好聲音3》是因為以往一直都好鍾意唱歌，今次獲得張佳添鼓勵，終於下決心參加《中年好聲音3》。經理人又提到，黃捷穎面試時獲評審及突然出現的曾志偉稱讚，並成功進入香港區100強。
菊梓喬落閘拒談與保錡感情事
與此同時，保錡與菊梓喬的關係也頗受關注，兩人甚至被指同居，男方更幫手托廁紙上女方香閨，保錡甚至被爆紋了一個綠色的心形圖案與菊梓喬定情，但菊梓喬早前忽然「落閘」拒談感情事，又稱同保錡已「好少聯絡」。有傳就是因為保錡今次的「孔雀開屏」行為，令「菊保戀」已無疾而終。
保錡對抗負評：想block就block
面對網絡上的負面評價，保錡選擇不予理會，日前更在社交媒體上表示：「想block就block，就係咁簡單，我只求快樂。」此外他還將之前被批評為「跑步小丑」的言論轉化為創作靈感，推出了新歌《跑吧，小丑》，盡顯正能量。
撰文：東方新地圖片來源：IG@vinky_wong、IG＠hana_kuk、ViuTV、TVB