保錡@ERROR疑被女網民公開「食女」證據 露骨錄音氹「互相食嘢」
保錡@ERROR日前被更生男歌手韓子亮在社交網發文稱掌握他有不道德行為的證據，又直指保錡係「香港版吳亦凡」，當中有不少粉絲說會繼續支持保錡，認為有人抽水博出位。一波未平一波又起，再有有位名叫「deidaraanissa」的女網民Anissa在社交網發限時動態，以「世上狗公千千萬flirt女都唔係咩大問題」，仲公開疑似保錡與她的對話錄音！
撰文：東方新地 圖片：deidaraanissa IG、保錡IG、沙律IG
保錡是非未停過
保錡近日再次捲入是非漩渦，先有曾因搶咪事件不和的更生男歌手指他是「港版吳亦凡」，聲言已有7位女事主肯出來指證，要求對方向「玩過」的女士道歉，引起網民熱議。事件未平息，再有名叫「deidaraanissa」的女網民Anissa在社交網發限時動態，以「世上狗公千千萬flirt女都唔係咩大問題」，今次唔係得個講字，仲有疑似與保錡的私訊內容及對話錄音。
辣妹Anissa稱睇唔過眼
該名叫Anissa表示今次公開講保錡，是因看不過眼，見到有不少粉絲留言仍然支持保錡，認為是盲目跟風：「低質偶像配低質粉絲」、「你哋係咪盲x咗？好想畀大家知道佢有幾狗，唔好再畀我喺我ig見到有人話支持佢了！」、「做狗公可唔可以醒目啲！你依家好出名，玩得機智啲啦！」
露骨錄音曝光
Anissa聲稱在2019年自己和好友均被保錡flirt過，她指是「用一模一樣嘅對話內容flirt我best friend」，並上載聲稱是保錡和她的語音對話。對話中，一把疑似保錡的男聲說：「我好鍾意食嘢，互相食嘢都好緊要。」有把女聲回覆要入大埔的話，認為太遠的理由婉拒，之後疑似保錡的男聲說：「你想喺邊度食？最啱係食咩？你搭的士過嚟大埔咪得囉！好快之嘛！要搵個地方，兩個人共處一室、談吓心咁，好冇先？」對話非常露骨。
精彩私訊大公開
Anissa更展示2019年的對話截圖，圖中見有保錡的名字，疑似保錡評論Anissa的相片：「對波有啲嘢，你幾時比我見下入面嘅嘢，要治療下」女方則回覆：「咁都有嘢？忽大咗你個腦！」Anissa表明公開所有對話與錄音，唔係想紅，只係想笑吓保錡，點醒佢叫佢玩得機智啲喎！
沙律繼續撐保錡
至於保錡女友沙律張沛樂，就在社交網繼續撐男友，po出一對代表二人的情侶公仔，tag保錡個名寫上「七夕快樂！」