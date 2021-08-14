保錡@ERROR疑被女網民公開「食女」證據 露骨錄音氹「互相食嘢」

保錡@ERROR日前被更生男歌手韓子亮在社交網發文稱掌握他有不道德行為的證據，又直指保錡係「香港版吳亦凡」，當中有不少粉絲說會繼續支持保錡，認為有人抽水博出位。一波未平一波又起，再有有位名叫「deidaraanissa」的女網民Anissa在社交網發限時動態，以「世上狗公千千萬flirt女都唔係咩大問題」，仲公開疑似保錡與她的對話錄音！

撰文：東方新地 圖片：deidaraanissa IG、保錡IG、沙律IG