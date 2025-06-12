保錡雪足半年終於解凍有望 新綜藝再靠運動洗底網民唔buy
保錡雪足半年終解凍推新綜藝
ViuTV今日在社交平台貼出新綜藝預告，片段中ERROR與ROVER齊齊落場學踢波。而因負評纏身而被雪藏半年嘅保錡亦係繼去年11月播出嘅《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》後，終獲解凍現身新節目，並會在節目中展示於去年底加入足總丙組球隊，成為半職業球員嘅球技。
保錡再靠運動洗底網民唔buy
其實保錡嘅形象近年屢次出事，繼2021年因被爆搭上宅男女神張沛樂（沙律），被指一腳踏兩船仲愛偷食，更與沙律於直播時瘋狂爆粗鬧粉絲，遭大批網民炮轟。幸得《ERROR自肥企画》中嘅幕後團隊唔肯放棄，更在節目中為佢安排「保錡自肥三步曲」環節，令負面形象得以挽回。
不過保錡於去年播出嘅《公司冇迫我跑馬拉松》中表現不俗，更靠運動成功洗底，令形象變得健康。可惜保錡今年初又因「阿叻事件」惹眾怒，搞到今次節目預告出街都備受負評：「個人選擇有保錡一律唔睇」、「就算想睇error 其餘三位同Rover4子，但見到叻仔就已經唔會睇」、「好似試水溫咁喎，但菊男友呢鋪真係自己攞嚟賤」、「有嗰位口沒遮攔嘅人一定唔睇，見到佢已經唔開胃，無樣無腦無內涵無修養」、「又靠運動洗底？」
保錡跑會邀林作做嘉賓惹爭議 不滿網民重提「阿叻事件」連環留言反擊
34歲ERROR成員吳保錡近年積極以運動形象示人，並與已故前新聞主播柳俊江共同創立「大埔民間體育會」，一度成功洗底。不過今年新年時保錡就突於社交平台曬出與阿叻陳百祥嘅合照，引起大批網民負評之餘亦令形象插水。日前保錡宣布其跑會將邀請林作做嘉賓分享運動經驗，再度引起唔少網民留下負評……
保錡跑會邀林作做嘉賓兼稱其為大哥
保錡上月在「大埔民間體育會」的IG宣布，將於大埔運動場舉辦跑步活動，並會邀請林作擔任嘉賓分享運動心得。他在帖文中寫道：「大埔例二跑。今次請到 @jolamchok 同大家分享做運動心得，近年林作開始積極健身，同埋參加多個足球比賽，人稱香港恩沙基。」並表示活動費用全免，「只要有心不作騷擾就可以參加」。而保錡更在留言中稱林作為「大哥」，似乎甚是尊敬對方。
網民重提「阿叻事件」 保錡不滿連環反擊
活動消息一出，網民反應兩極，有人表示支持，亦有跑友揚言退出群組。有網民在帖文下留言：「睇嚟阿叻事件後仲未學精」，質疑保錡的選擇。保錡親自回應：「其實講做運動又關阿叻咩事」，並進一步解釋：「我同作本身都係足球隊友！我respect佢對足球認真打認真比賽嘅熱情！唔係打啲圍威喂嘅波！你知唔知真係比賽對手唔會錫住你係乜嘢人？大家都係認真對待！」並強調與林作的合作基於共同的運動熱情，並非外界所想的其他因素。