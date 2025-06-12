保錡雪足半年終於解凍有望 新綜藝再靠運動洗底網民唔buy

34歲ERROR成員吳保錡（Poki）自今年新年曬出與阿叻陳百祥嘅合照後，遭到大批網民炮轟，更令難得重新建立起嘅形象大插水，兼被雪足半年。不過ViuTV今日（12日），就在官方社交平台貼出新綜藝《足動ERROR帶埋ROVER去踢波》嘅預告，節目將由ERROR與新男團ROVER齊齊上陣，不過保錡解凍出鏡就似乎繼續惹來網民不滿……