27歲俞可程獲網民盛讚5大優點 力推參加《女神配對2》 仲有1項技能被低估！

27歲東張女神俞可程近日成為網民熱議焦點，有網民盤點她的5大優點並力推她參加《女神配對計劃2》，認為她絕對是被低估的優質女生！俞可程去年11月受訪時曾表明對節目有興趣，更自爆擇偶條件和感情狀況，坦言未收過富豪飯局邀約，引起網民廣泛討論她的真實一面。