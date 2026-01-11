27歲俞可程獲網民盛讚5大優點 力推參加《女神配對2》 仲有1項技能被低估！
27歲東張女神俞可程近日成為網民熱議焦點，有網民盤點她的5大優點並力推她參加《女神配對計劃2》，認為她絕對是被低估的優質女生！俞可程去年11月受訪時曾表明對節目有興趣，更自爆擇偶條件和感情狀況，坦言未收過富豪飯局邀約，引起網民廣泛討論她的真實一面。
1）俞可程炒車都要直播返工 勁有上進心！
網民首先讚賞俞可程的敬業精神，指出她即使遇上交通意外炒車，都會掛住要直播返工報道《東張西望》，足證她對事業的重視程度。這種專業態度在娛樂圈中實屬難得，讓人看到她並非只是花瓶，而是真正對工作有熱誠！
2）性格獲讚唔港女 當面被拒絕都保持禮貌
除了工作表現出色，網民更大讚俞可程的性格修養極佳，形容她「唔港女」，即使當面被人拒絕都能保持禮貌（《東張西望》有一集追訪「上水男『咪』神」，製作組派出主持俞可程訪問他並送上壓力球，但對方竟說：「我唔鍾意你呢類型，我鍾意肥啲，我鍾意你瘦呀。」），俞可程在鏡頭前都冇黑面或發脾氣，認真EQ高，網民認為她教養良好，絕對是理想伴侶的必備條件。
3）高學歷測量師背景曝光 參與澳門巴黎鐵塔建設
俞可程大學畢業於香港城市大學測量學，曾於專業測量行任職並成功考取測量師專業資格，更參與過澳門巴黎鐵塔的建設工程。這個高學歷背景證明她並非只靠外表吃飯的花瓶，而是真正有實力有專業知識的知識分子。
4）靚女家姐曝光證優良血統
網民更翻出俞可程的家姐照片，發現同樣是天生麗質的美女，藉此證明俞可程擁有優良血統，網民更強調她「唔似莊子璇咁個樣成日變」，暗示她的美貌是天然無添加。
5）經常大派福利上載性感比堅尼靚相
最後，網民盛讚俞可程經常在社交媒體大派福利，上載多張性感比堅尼靚相，大晒自己Fit爆的完美身材。不但展現了她對身材管理的嚴格要求，更體現了她的自信和大方性格。網民認為她願意分享美照是對粉絲的回饋，這種親民作風相當討好。
俞可程自爆擇偶條件要求對方主動但要聽話
俞可程去年11月接受訪問時坦承自己的擇偶標準，表示「其實我嘅要求有個表去剔剔剔，其實都係睇feel」，更幽默回應記者「有眼耳口鼻都有機會㗎」。她透露自己鍾意「lead到我，主動啲嘅」男性，但同時要求對方「主動得嚟都要聽吓我話嘅，唔要太霸道」，強調需要互相尊重的關係。當被問及有否收過富豪飯局邀請時，俞可程坦率承認「我又真係冇喎」，更自嘲可能是因為知名度不夠，需要「再做耐啲，俾大家認識我多啲先」。她更好奇地表示一直聽聞富豪飯局的傳說，但不知道是否真實存在，這種真誠回應讓網民覺得她相當實在可愛。
網民力推俞可程參加女神配對計劃2
綜合俞可程的各項優點，網民一致認為她絕對值得參加《女神配對計劃2》讓更多人認識。有網民留言「俞可程真係Underrated，佢咁多優點應該要畀人發掘」、「佢比好多靠樣嘅女藝人有內涵得多」、「希望佢可以搵到好男人，佢真係值得」。不少人期待看到她在節目中的表現，相信她的真實性格會為節目帶來新鮮感。