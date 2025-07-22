東張女神俞可程「男友視角」照流出 網民錯重點發現家姐仲屈機！

新晉「東張女神」、2024年港姐俞可程，憑甜美外貌與姣好身材火速上位，成為網民新寵！今日（22日）俞可程突然在社交網大晒一系列「男友視角」靚相，相中佢身穿清涼吊帶背心，對鏡頭露出冧爆甜笑，即時引爆網民揣測係咪公開戀情，點知佢本人親自解畫後，網民竟然錯重點，將所有焦點放喺佢位同樣索爆嘅家姐身上！