東張女神俞可程「男友視角」照流出 網民錯重點發現家姐仲屈機！
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新晉「東張女神」、2024年港姐俞可程，憑甜美外貌與姣好身材火速上位，成為網民新寵！今日（22日）俞可程突然在社交網大晒一系列「男友視角」靚相，相中佢身穿清涼吊帶背心，對鏡頭露出冧爆甜笑，即時引爆網民揣測係咪公開戀情，點知佢本人親自解畫後，網民竟然錯重點，將所有焦點放喺佢位同樣索爆嘅家姐身上！
俞可程「男友視角」照流出 惹秘戀疑雲
事緣俞可程在IG上載多張靚相，相中她身穿白色吊帶小背心，在陽光下對著鏡頭展露甜絲絲的笑容，加上照片以超近距離的「男友視角」拍攝，畫面充滿戀愛氛圍，令唔少粉絲心碎一地！照片一出，即時引來大批網民湧入留言，紛紛追問「係咪拍拖了？」、「男朋友影得好好」、「女神封盤了？」，恭喜同追問嘅留言洗版式湧現，令俞可程蜜運中嘅消息傳得熱烘烘，討論度極高。
俞可程火速澄清：只係合作拍攝
眼見秘戀傳聞愈演愈烈，俞可程亦不敢怠慢，火速在社交平台親自解畫，澄清一切只係美麗的誤會。佢笑言相片只係工作期間嘅合作拍攝，並非真係由男友操刀。
網民錯重點！俞可程索爆家姐泳照更吸睛
正當大家仍在討論俞可程的感情狀況時，佢在另一個「你問我答」環節中，意外引爆另一個更震撼嘅話題！有網民留言大讚：「點解你家姐咁好咁靚又身材正」，估唔到俞可程竟然大方回應，更直接Po出家姐嘅索爆泳照！相中其家姐身穿比堅尼，身材同樣火辣，樣貌標緻，完全唔輸蝕比妹妹。俞可程更親自認證：「Hi，都真係幾唔錯」，並預告「遲下我叫佢一齊拍片」，令人非常期待兩姊妹同框嘅畫面。
網民洗版跪求家姐出道：「兩姊妹都咁屈機！」
網民紛紛大讚家姐條件優越，跪求佢出道。「家姐好靚女！求出道！」、「兩姊妹都咁屈機！簡直係基因霸權」、「身材仲好過妹妹喎！」、「快啲拍片啦！已經等唔切！」。
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期